Samsung Galaxy Book 4 serisi tanıtıldı: Dokunmatik AMOLED ekran, yeni Intel işlemciler ve fazlası

Samsung, Intel Meteor Lake işlemcili yeni Galaxy Book 4 serisini tanıttı. Galaxy Book 4 Ultra, Pro ve Pro 360 modellerinden oluşan seride dokunmatik AMOLED ekran, Samsung Knox güvenli çipi, çift mikrofon, AKG dörtlü hoparlörler, 1080p webcam ve aydınlatmalı klavye özellikleri ortak olarak bulunuyor.

Galaxy Book 3'den farklı olarak bütün seride dokunmatik ekran yer alacak. Ancak S Pen desteği Galaxy Book 4 Pro 360 ile sınırlı kalacak. Aynı zamanda 360 derece menteşe de Pro 360 modeline özel olacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy Book 4 serisinde 2880 x 1800 çözünürlüğünde, 400 nits parlaklığa sahip AMOLED ekran bulunuyor. DCI-P3 renk gamutunun %120'sini kapsayan ekranlar 48-120 Hz arası değişken yenileme hızını sunabiliyor.

AKG imzalı 4 adet hoparlöre sahip bilgisayarlar 2x5W woofer ve 2x2W tweeter ile kaliteli ses deneyimi vadediyor. Bilgisayarlar üzerinde yer alan çift mikrofonun stüdyo kalitesinde olduğu belirtiliyor.

Samsung çıkış portlarında da kısıntıya gitmeyerek en gelişmiş teknolojilere destek sunuyor. Bütün cihazlarda Thunderbolt 4, USB Tip A, HDMI 2.1 (8K 60Hz) ve microSD desteği bulunuyor.

Galaxy Book 4 Ultra özellikleri

Serinin en üst modeli Galaxy Book 4 Ultra, Intel Core Ultra 9 CPU'sundan güç alacak. 64 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 2 TB'a kadar PCIe NVMe SSD seçeneklerine sahip olacak. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 4050 ve GeForce RTX 470 seçenekleri bulunuyor.

Baz model ise Intel Core Ultra 7 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD konfigürasyonuna sahip olacak.

Intel'in NPU'ya sahip yeni Meteor Lake işlemcileri sayesinde gelişmiş yapay zeka araçlarına destek sunacak laptop, aynı zamanda %11 daha büyük olan buhar odası teknolojisine sahip çift fan ile soğutma performansında da iddialı.

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Galaxy Book 4 Ultra, 76 Watt-saat bataryaya ve 140 Watt USB Power Delivery özellikli şarj hızına sahip. Laptop, 30 dakikada %55 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Güney Kore'de 2 Ocak'ta satışa sunulacak cihazlardan Galaxy Book 4 Pro 2.234 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Galaxy Book 4 Ultra ise 2.595 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

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