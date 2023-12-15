Samsung Galaxy Book 4 serisi tanıtıldı: Dokunmatik AMOLED ekran, yeni Intel işlemciler ve fazlası

Galaxy Book 3'den farklı olarak bütün seride dokunmatik ekran yer alacak. Ancak S Pen desteği Galaxy Book 4 Pro 360 ile sınırlı kalacak. Aynı zamanda 360 derece menteşe de Pro 360 modeline özel olacak.
AKG imzalı 4 adet hoparlöre sahip bilgisayarlar 2x5W woofer ve 2x2W tweeter ile kaliteli ses deneyimi vadediyor. Bilgisayarlar üzerinde yer alan çift mikrofonun stüdyo kalitesinde olduğu belirtiliyor.
Samsung çıkış portlarında da kısıntıya gitmeyerek en gelişmiş teknolojilere destek sunuyor. Bütün cihazlarda Thunderbolt 4, USB Tip A, HDMI 2.1 (8K 60Hz) ve microSD desteği bulunuyor.
Galaxy Book 4 Ultra özellikleri
Serinin en üst modeli Galaxy Book 4 Ultra, Intel Core Ultra 9 CPU'sundan güç alacak. 64 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 2 TB'a kadar PCIe NVMe SSD seçeneklerine sahip olacak. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 4050 ve GeForce RTX 470 seçenekleri bulunuyor.
Baz model ise Intel Core Ultra 7 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD konfigürasyonuna sahip olacak.
Galaxy Book 4 Ultra, 76 Watt-saat bataryaya ve 140 Watt USB Power Delivery özellikli şarj hızına sahip. Laptop, 30 dakikada %55 şarj seviyesine ulaşabiliyor.
Güney Kore'de 2 Ocak'ta satışa sunulacak cihazlardan Galaxy Book 4 Pro 2.234 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Galaxy Book 4 Ultra ise 2.595 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.Kaynakça https://www.tomshardware.com/laptops/samsungs-galaxy-book4-pairs-meteor-lake-with-amoled-screens-and-up-to-rtx-4070-graphics https://www.sammobile.com/news/galaxy-book-4-ultra-launched-specifications-release-date/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.