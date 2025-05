Swift Edge ve Swift Go serisiyle Acer’dan taşınabilir güç gösterisi

Tam Boyutta Gör

Acer, COMPUTEX 2025’te yapay zekâ destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını sahneye çıkardı. Swift Edge 14 AI ve Swift Go AI serisi adıyla tanıtılan bu modeller, Intel’in en yeni Core Ultra 200V işlemcileriyle donatılmış. Hem performans hem taşınabilirlik arayan kullanıcıları hedefleyen bu cihazlar, aynı zamanda yapay zekâ destekli işlevleriyle de dikkat çekiyor.

Serinin en hafif modeli olan Swift Edge 14 AI, sadece 0.99 kg ağırlığında. 14 inç boyutundaki OLED ekranı 3K çözünürlük (2880x1800) sunuyor ve dış mekân kullanımı için yansıma önleyici Gorilla Matte Pro camla korunuyor. Donanım tarafında en üst seviyede Intel Core Ultra 9 işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB SSD desteği sunuluyor. Ayrıca bu model, 21 saate kadar video izleme süresi vadeden 65Wh bataryayla geliyor. Parmak izi okuyucusu, yapay zekâ etkinlik ışığına sahip touchpad’i, UV kaplamalı klavyesi ve MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasıyla dikkat çeken cihazın fiyatı yaklaşık 1.730 dolardan başlıyor.

Daha geniş seçenek arayanlar için sunulan Swift Go AI serisinde ise 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı model yer alıyor. Her ikisi de Intel Core Ultra 7 işlemci, entegre Intel Arc grafik ve 32 GB’a kadar RAM desteği sunuyor. 14 inçlik modelde WUXGA (1920x1200), 16 inçlikte ise daha büyük bir WUXGA+ (2048x1280) OLED ekran bulunuyor. Her iki ekran da HDR True Black 500 sertifikalı ve göz sağlığına yönelik Eyesafe 2.0 onayına sahip. Cihazlar, otomatik ekran kilidi, üçlü mikrofon sistemi, DTS:X Ultra ses teknolojisi ve “MyKey” gibi verimliliği artıran özelliklerle donatılmış.

Swift Go 16 modelinin fiyatı yaklaşık 1.405 dolar, Swift Go 14 modeli ise 1.295 dolardan başlıyor. Yeni modellerin sırasıyla Temmuz ve Ağustos aylarında satışa çıkması planlanıyor. Acer, bu serilerle özellikle üretkenlik, medya ve yapay zekâ destekli işlemler için güçlü ve şık alternatifler sunmayı hedefliyor.

Swift Edge ve Swift Go serisiyle Acer’dan güç gösterisi