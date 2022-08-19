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    GTA V grafiklerini iyileştiren mod şimdi daha mükemmel

    Raytraced Global Illumination ışın izleme özelliği temelinde hazırlanan NaturalVision Evolved grafik modu beta olarak tek oyunculu hikâye için erişime açıldı.   
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    GTA V
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    Bugüne kadar 170 milyondan fazla satan ve halen popüler olmaya devam eden GTA V oyununu mükemmel hale getirmek için amatör geliştiriciler de elinden geleni yapıyor. NaturalVision Evolved modu beta erişimine açıldı.

    NaturalVision Evolved nedir?

    GTA V yapımı grafikleri zaten oldukça dikkat çekici bir oyun ancak bunu daha mükemmel hale getirmek isteyen amatör geliştiriciler geçmiş dönemde NaturalVision adında bir mod geliştirmişti. Bu mod hava koşulları, bitki örtüsü, ortam renkleri, renk tonu haritalama gibi unsurları daha gerçekçi hale getiriyordu.

    Raytraced Global Illumination ışın izleme özelliğini temel alan NV sadece Patreon üzerinde ekibi destekleyenlere sunulmuştu. NaturalVision Evolved adıyla geliştirilen yeni mod ise grafik kalitesini bir kademe daha iyileştiriyor. Yolların ve kaldırımların 3 boyut hissiyatı verecek şekilde geliştirilmesi bunlar arasında.

    Beta olarak indirmeye sunulan NaturalVision Evolved hali hazırda tek oyunculu modda kullanılabiliyor. Geliştirme aşamasında olduğu için önümüzdeki dönemde daha da iyi hale gelecek.

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