GTA serisi toplamda 7.68 milyar dolar üretti

Tam Boyutta Gör

Oyun tarihinin en çok oynanan ve en çok kazandıran serisi olma yolunda ilerleyen Grand Theft Auto yani GTA halen belirli bir oranda satışlarına devam ediyor. Take Two mali tabloları son rakamları ortaya koymuş durumda.

GTA ne kadar sattı?

Firmanın mali tablolarına göre GTA serisi GTA V çıkışından itibaren yani 2013 yılından bu yana toplamda 7.68 milyar dolar üretti. Sadece ikinci çeyrekte 202 milyon dolarlık gelir elde edildi. GTA V oyununun satışı ise 170 milyon adede dayandı.

GTA V ne kadar sattı? 2 ay önce eklendi

Toplam GTA serisinin 380 milyon civarında satış yaptığı tahmin ediliyor. Firmanın Mayıs ayındaki açıklamalarına göre GTA serisi 375 milyon adet satış yaparak 7.5 milyar dolar gelir üretmişti. GTA V ise 165 milyon adet satmıştı. GTA Online rakamları ve GTA serisinin tüm zaman satışları konusunda bir bilgi yok.

Take Two oyun satışlarının pandemi öncesindeki dönemlere geri döndüğünü belirtiyor. Bu bakımdan sert yükselişler görmek bu dönemden sonra pek mümkün olmayabilir. Bir de global ekonomik kriz işin içine girdiğinde bu rakamlarda yavaşlamalar görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA rekor kırmaya devam ediyor