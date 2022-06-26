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    GeForce GTX 1630’dan yeni detaylar: Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

    Nvidia’nın fiyat performans odaklı yeni GTX ekran kartından detaylar gelmeye devam ediyor. 4GB belleğe sahip olacak GeForce GTX 1630, 28 Haziran’da tanıtılabilir.
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    GTX 1630'un fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
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    Nvidia’nın yeni giriş seviye ekran kartı GeForce GTX 1630, stok sıkıntıları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Normalde mayııs ayının sonunda tanıtılacak olan GeForce GTX 1630, stok sıkıntılarını çözmüş durumda ve çok yakında tanıtılacak.

    GTX 1630, 28 Haziran’da 150 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapacak

    Çin merkezli kaynaklara göre GeForce GTX 1630, dünya genelinde satıcılara dağıtılmış durumda ve 28 Haziran’da düzenlenecek bir etkinlik ile duyurulacak. Ekran kartının fiyatı ise büyük ihtimalle 150 dolar seviyesinde olacak. Giriş seviyesi ve hazır bilgisayarlar için alternatif bir seçenek olan GTX 1630, Intel Arc A380 ve AMD RX 6400 ile yarışacak.

    GTX 1630’nın olası teknik özellikleri

    • 512 CUDA çekirdeği
    • 32 doku birimi
    • 1800MHz boost hızı
    • 4GB GDDR6 bellek
    • 64-bit veri yolu
    • 75W TDP
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