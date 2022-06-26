GeForce GTX 1630’dan yeni detaylar: Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın yeni giriş seviye ekran kartı GeForce GTX 1630, stok sıkıntıları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Normalde mayııs ayının sonunda tanıtılacak olan GeForce GTX 1630, stok sıkıntılarını çözmüş durumda ve çok yakında tanıtılacak.

GTX 1630, 28 Haziran’da 150 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapacak

Çin merkezli kaynaklara göre GeForce GTX 1630, dünya genelinde satıcılara dağıtılmış durumda ve 28 Haziran’da düzenlenecek bir etkinlik ile duyurulacak. Ekran kartının fiyatı ise büyük ihtimalle 150 dolar seviyesinde olacak. Giriş seviyesi ve hazır bilgisayarlar için alternatif bir seçenek olan GTX 1630, Intel Arc A380 ve AMD RX 6400 ile yarışacak.

Nvidia ve AMD ekran kartı fiyatları düşüşte 4 gün önce eklendi

GTX 1630’nın olası teknik özellikleri

512 CUDA çekirdeği

32 doku birimi

1800MHz boost hızı

4GB GDDR6 bellek

64-bit veri yolu

75W TDP

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GTX 1630'un fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı