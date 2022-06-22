Ekran kartı fiyatları hızla düşüyor

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Küresel çip krizi, COVID-19 pandemisi ve kripto madenciliğin yaygınlaşması, geçtiğimiz yıllarda ekran kartı fiyatlarında ciddi artışlara sebep olmuştu. Stokçuların da ekran kartlarını toplaması ile birçok oyuncu, geçtiğimiz yıl istediği ekran kartını bulmakta zorlanmıştı. Ancak ekran kartı pazarında işler sonunda normale dönüyor.

Ekran kartı fiyatları tavsiye edilen satış fiyatının altına düşüyor

3DCenter’dan gelen yeni bir rapora göre, ekran kartı fiyatları düşmeye devam ediyor. Rapora göre Nvidia GeForce RTX 30 ekran kartları, tavsiye edilen satış fiyatından yalnızca %2 daha pahalı olarak satılıyor. AMD’nin Radeon RX 6000 serisi ise tavsiye edilen satış fiyatında %6 daha ucuza satılıyor.

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GeForce RTX 30 ailesi, hala tavsiye edilen satış fiyatının üstünde olsa da RTX 3070 ve RTX 3080 gibi ekran kartları, tavsiye edilen satış fiyatının altına düşmüş durumda. Ancak RTX 3050 ve RTX 3060 gibi orta seviye ekran kartları hala tavsiye edilen satış fiyatını aşıyor. AMD Radeon tarafında ise neredeyse bütün ekran kartları tavsiye edilen satış fiyatının altına inmiş durumda. Yalnızca RX 6800 serisinin önerilen fiyatın %3-6 üstüne çıktığı belirtiliyor. Fiyat performans anlamında oldukça iyi bir seçenek olan RX 6500 XT ise tavsiye edilen satış fiyatının %23 altına inmiş durumda.

Ayrıca dünya genelinde ekran kartları stoklarının yeniden sağlıklı bir seviyeye geldiği belirtiliyor. Ekran kartlarının stoklarda bulunması ve fiyatlarının azalması, birçok oyuncuyu ve profesyoneli oldukça mutlu edecektir. Kripto pazarında süren gerginlik ise kripto madenciliğe olan ilgiyi azaltabilir ve ekran kartı fiyatlarının daha çok düşmesine sebep olabilir.

DRAM fiyatlarında yüzde 8'e kadar düşüş bekleniyor 19 sa. önce eklendi

Ekran kartı fiyatları düşse de hem Nvidia’nın hem de AMD’nin önümüzdeki aylarda yeni nesil ekran kartlarını tanıtması bekleniyor. Yeni nesil ekran kartlarının çıkışı, ekran kartı pazarını bir süre daha yoracaktır ancak problemlerin büyük çoğunluğu azalmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Ekran Kartı Haberleri

Nvidia ve AMD ekran kartı fiyatları düşüşte