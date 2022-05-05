Lüks marka Gucci, kripto ile ödeme kabul edecek

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Vogue Business’ın haberine göre, Gucci, Kuzey Amerika’daki bazı mağazalarında Bitcoin başta olmak üzere bazı kripto para birimlerini kabul etmeye başlayacak. Müşteriler, bir QR kod yardımıyla kripto para ile ödeme yapabilecekler.

Şirketin ilerleyen dönemlerdeki planı ise bu uygulamayı Kuzey Amerika'daki mağazalarında da kullanıma sunmak olacak.

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Hangi kripto para birimlerini kabul edecek?

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu ve çeşitli stablecoin’ler kabul edecek. Konuya ilişkin tweet atan Litecoin resmi hesabı da Gucci’nin Litecoin’i de kripto para birimleri arasına ekleyeceğine dikkat çekti.

Ayrıca hatırlatmak gerekirse İtalya merkezli dünyaca ünlü lüks giyim markası Gucci, NFT ve metaverse alanında çalışmalar yapmış ve popüler metaverse platformu The Sandbox’ta arazi satın almıştı.

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