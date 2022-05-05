Dijital Türk Lirası'nın birinci faz test çalışmalarının detayları belli oldu

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Türk Lirası’nın resmi kripto para versiyonu olarak geliştirilen Dijital Türk Lirası için pilot uygulama yakında başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla geliştirilen Dijital Türk Lirası’nı ilk olarak bu kurumların çalışanları test edecek.

Çalışanlar test edecek

Dijital Türk Lirası'nın birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında ilk olarak TCMB, HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM kurumlarının çalışanlarına Dijital TL’yi kullanma fırsatı sunulacak. Bu kurumların çalışanları, kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapabilecek. Böylece sistem performansı ölçülecek ve geliştirme çalışmaları devam edecek. Pilot çalışmanın hangi tarihte başlayacağı bilinmiyor.

Dijital TL'nin güvenliği HAVELSAN'a emanet

Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek.

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Dijital Türk Lirası nedir?

Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir para olacak. Çok ülkenin merkez bankası, CBDC çalışmaları yürütüyor. Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan, CBDC'lerin en yaygın kullanılan örneği oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.

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