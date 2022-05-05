Dijital Türk Lirası'nın birinci faz test çalışmalarının detayları belli oldu

- Çalışanlar test edecek
- Dijital TL'nin güvenliği HAVELSAN'a emanet
- Dijital Türk Lirası nedir?
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Türk Lirası’nın resmi kripto para versiyonu olarak geliştirilen Dijital Türk Lirası için pilot uygulama yakında başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla geliştirilen Dijital Türk Lirası’nı ilk olarak bu kurumların çalışanları test edecek.
Çalışanlar test edecek
Dijital Türk Lirası'nın birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında ilk olarak TCMB, HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM kurumlarının çalışanlarına Dijital TL’yi kullanma fırsatı sunulacak. Bu kurumların çalışanları, kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapabilecek. Böylece sistem performansı ölçülecek ve geliştirme çalışmaları devam edecek. Pilot çalışmanın hangi tarihte başlayacağı bilinmiyor.
Dijital TL'nin güvenliği HAVELSAN'a emanet
Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek.
Dijital Türk Lirası nedir?
Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir para olacak. Çok ülkenin merkez bankası, CBDC çalışmaları yürütüyor. Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan, CBDC'lerin en yaygın kullanılan örneği oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.