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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güncellenmeyen Dell ve HPE SSD’ler kullanılamaz hale gelecek

    Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen yazılım hatası kaynaklı geri dönüşsüz bozulma durumu bu kez Dell ve HPE SSD’lerde yaşanıyor.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Güncellenmeyen Dell ve HPE SSD’ler kullanılamaz hale gelecek

    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda HP bulunan yazılım hatasına yönelik bir güncelleme yayınlamış ve yamanın uygulanmadığı depolama birimlerinin kullanılamaz hale geleceğini açıklamıştı.

    Yine SSD'lerde yazılım hatası

     Bu kez Dell ve HPE’nin bazı SSD’leri benzer bir durumla gündeme geldi. 40 000 saatlik kullanıma ulaşan SAS SSD’lerin nedeni henüz bilinmeyen bir hata nedeniyle işlevsiz hale gelecek. Katı hal sürücülerinde depolanan verilerse kurtarılamayacak şekilde kaybedilecek.

    Ayrıca Bkz. "Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu"

    Aşağıdaki listede yer alan kurumsal sınıf SSD’ler eğer satışa sunuldukları günden bu yana kullanılıyorlarsa bu yılın ekim ayına kadar süre var. Yine de hızlı bir şekilde yamayı yüklemekte fayda var.

    Güncellenmeyen Dell ve HPE SSD’ler kullanılamaz hale gelecek
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    https://www.guru3d.com/news-story/complete-ssd-failure-dell-and-hpe-release-firmware-against-40k-hour-bug.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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