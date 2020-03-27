Güncellenmeyen Dell ve HPE SSD’ler kullanılamaz hale gelecek

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda HP bulunan yazılım hatasına yönelik bir güncelleme yayınlamış ve yamanın uygulanmadığı depolama birimlerinin kullanılamaz hale geleceğini açıklamıştı.

Yine SSD'lerde yazılım hatası

Bu kez Dell ve HPE’nin bazı SSD’leri benzer bir durumla gündeme geldi. 40 000 saatlik kullanıma ulaşan SAS SSD’lerin nedeni henüz bilinmeyen bir hata nedeniyle işlevsiz hale gelecek. Katı hal sürücülerinde depolanan verilerse kurtarılamayacak şekilde kaybedilecek.

Ayrıca Bkz. "Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu"

Aşağıdaki listede yer alan kurumsal sınıf SSD’ler eğer satışa sunuldukları günden bu yana kullanılıyorlarsa bu yılın ekim ayına kadar süre var. Yine de hızlı bir şekilde yamayı yüklemekte fayda var.

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https://www.guru3d.com/news-story/complete-ssd-failure-dell-and-hpe-release-firmware-against-40k-hour-bug.html

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