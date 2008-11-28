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Güneş enerjisiyle çalışan traktör çiftçilere yakıt tasarrufu sağlayacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
54,9b
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61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güneş enerjisiyle çalışan traktör çiftçilere yakıt tasarrufu sağlayacak
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Temsili resim

Küresel ısınmaya ek olarak global ekonomik kriz ve yakıt fiyatlarındaki dalgalanma çiftçilerin kabusu olmaya devam ediyor. Ekmeğini topraktan çıkaranların sağ kolu hatta yoldaşı olan traktörlerin yüksek mazot maliyleri nedeniyle çalışamaz duruma geldiği günümüzde, çiftçilerin yardımına teknoloji yetişiyor zira güneş enerjisiyle çalışan traktörler çiftçilerin yeni gözdesi olabilir.

Yakıt fiyatlarındaki pahalılık kuşkusuz sadece çiftçiler deği tüm insanlık için önemli bir sorun. Mevcut durum karşısında alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Hatta silikon tabanlı teknolojilerde sektör lideri isimlerden Intel, geçtiğimiz aylarda güneş panelleri üreten firmalara yaptığı yatırımlar ile gündeme gelmiş ülkemizde de yakın zamanda Tunçmatik bu yönde adımlar atmıştı.

Avusturya merkezli Open Energy firması güneş enerjisiyle çalışan traktörünü yakın zamanda duyurmayı planlıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni traktör, 26 metrekarelik güneş paneliyle donatılmış olacak. Ayrıca traktör üzerinde kullanılacak güneş paneli ayarlanabilir olacak yani çiftçiler güneşin pozisyonuna göre paneli ayarlayabilecek ve bu sayede verimlilik te arttırılabilecek.

Proje geliştirme mühendisi Peter Prohaska'nın belirttiğine göre güneş enerjisiyle çalışacak yeni traktör, kullanabildiği enerjiden daha fazlasını depolayabileceğini belirtiyor. Traktörün ayrıca devamlı olarak bir gün boyunca çalışabileceği ve özellikle sulama ve oy yolmada kullanılabileceği ayrıca daha ağır işlerde de daha yüksek batarya kapasitesi ile kullanılabileceğini belirtildi.

Normal hızının 0.5km/s olacağı belirtilen yeni traktörün 5-6Km/s hızlarına çıkabileceği de ifade ediliyor. İlk prototipinin 2009'da hazır olması beklenen traktörün ticari olarak 2010 yılında 48,555-60,600$'lık fiyat etiketi üzerinden satışa sunulması bekleniyor.


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FlameThrower 8 yıl
Kardeşim hibe başlarken iyi de sattığın ürün girdiyi kurtarmazsa ne yapim ben makineyi oyun mu oynayayim. Hibenin faydası zaten yıllardan beri oturmuş düzeni olan iyi durumlu çiftçileredir. Gerçek fayda isteniyorsa mazot, gübre, yem fiyatlarını düşürsünler.
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01Mrt 11 yıl
arkadaşlar bu teknoloji şimdiye çok ilerlerdi fakat güneş pillerinden üretilen enerjiyi tutma sıkıntısı var var olan aküler problem yapıyor... akü sayısı artınca ağırlık artıyor vs... birkaç yıl sonra belki bişeyler çıkar... çıksada ii olur benzine verilen paraya yazık... :D
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vezir 11 yıl
traktörler için eğer güneşten yararlanacak bir enerjinin verimli kullnılması hedefleniyorsa Hidrojen ile çalışan motor ve bunu üretmek için güneş panellerinin kullnılmasının daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Tarlalarda sabir ve güneşe yönelen panel kurularak devamlı olarak h2 üretmek mümkündür.Tabiiki güneşin konumu , panelin hangi şehirde kurulduğu , güneş ve açısının elektornik olarak denetlenmesi gibi konular göz önüne alındığında bazı şehirlerde bu bir avantaj olabilcektir(Adana - Çukurova , Güneydoğu Anadolu bölgesi) .

Sistem güneşten H2 üretimi ve bunun tarlaya sevki için H2 deposu yapılması yeterlidir.Çiftçimiz ürettiği kadar h2 kullanarak tarlasını raharça sürer ve tarlanıp sürülmediği ve traktörün yattığı zamanlardaki üretimde cebine kar olarak kalır.yani pick tüketimin olduğu zamanlar belki güneş gücü yetişmemesi dolayısı ile bunun depodan karşılanması daha uygun olur.Böylelikle köy kalkınma kooparatifleri vasıtasıyla çok H2 üretien ile az tüketen arasında bir alışveriş dengesi kurularak değiş tokuş sistemi hayata geçirilmiş olur. Mesela o yıl A çiftçisinde sebze m2 olarak bol olmuştur bunun karşılığında belirli bir m3 H2 kooparatiften alabilir.
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taners9 11 yıl
Türkiye iyi güneş gören bir yer olarak kabul edilebilir. Kışın uzunluğu, güneşin verimliliğini düşündüğümüzde ortalamann üzerinde olduğunu anlayabiliriz. Fakat asıl mesele güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmedeki verimsizlik. O traktöre takılan panaller en iyi ihtimalle %10 verimlilik sağlayacaktır(%20 verimlilik sağlayanlar dahi ileri teknoloji ve uydulara takılıyor.). Verimlilik %50-%70 arasına çıkmadan güneş enerjisi karlı bir yatırım olmaktan uzak. En büyük sorunlarından birisi de depolama. Verimlilikten dolayı bol güneşli zamanlarda elde ettiğiniz enerjiyi depolamanız şart. Günümüz batarya teknolojisi ve maliyetleri de ortada. Sadece panel için 1kw enerji 3000-5000 dolar arası ve o da uygun güneş sağlandığı zaman. Fosil yakıt enerji değerlerini ufak bir arama ile bulabilirsiniz. Günümüzde tüm hesaplar maliyet-verimlilik olarak hesaplanıyor. Ayrıca torkun olabilmesi için ortada bir güç olması gerekir. Yani gücü az bir motorun torku belli orana kadar yüksek olabilir. 25 beygirlik bir motor ne kadar tork üretebilir? Elektrik motoru her devirde aynı gücü verebileceği için torku yüksek olur, fakat içten yanmalı motorlar daha karmaşık bir yapıları gereği torkları değişken ve elektrik motoruna göre düşük olur. Bunun izahını daha geniş bilgiye sahip arkadaşlar verebilirler. Domatesin kilosunun pazarda 1,5 ytlye satılması çiftçilerin fazla kazandığını göstermez. Çiftçiler domatesin kilosunu 15 kuruşa satmaktadırlar çünkü. Aradaki fark, o domatesin tüketiciye ulaşırken 2-3 el değiştirmesinden kaynaklanıyor. Bu büyük farkın çoğunu taşıyıcılar alır ki her sene işlerini büyütmelerinden bu bellidir. Tamam çiftçiler de akıllı olsun, domatesin kilosunu 1 ytlye vermek istesinler. Tüketiciler de 1.5ytlden fazla vermek istemesin ki fazla olursa da almaz. Peki bu durumu aracılar kabul edecek mi? Aracılar da o domatesi 2-2.5ytlye satmak isteyecekler. Bu durumda tüketiciler almayacak ve iş yine çiftçiye dönecek, çünkü en zararlı çıkacaklar onlar. Paşa paşa 15 kuruşa verecekler ve piyasa dengesi sağlanmış olacak. Önemli olan buna bir çözüm üretebiliyormuyuz? Gitsinler alsınlar satsınlar demekle olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor malesef pratikte. Bundan 15 yıl önce Türk-Alman işbirliği yapıldı bizim orda. Pilot yer bizim tarlalardı. Süt sağma makineleri, verimli inekler geldi. Ama hepsi zamanla satıldı nakit sıkıntısı yüzünden. Çünkü Türkiye piyasasında emeğiyle çalışanlar değil, üçkağıtla fırsat yaratanlar zengin oluyor. Bu sorunun giderilmeden teorik hesaplar tutmuyor. Gece 3de kalkıp sulama yapan, sabah 9da tarlaya girip akşam 6ya kadar kazma sallayan adam bırak da evine bir plazma alabilsin. Gerçi dediğim gibi ben tanımıyorum öyle birisini.
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metalok 11 yıl
Traktörlerde herşey motor dolayısıyla güç değildir.
Şanzuman da çok önemli bir yere sahiptir

Traktörlerin silindir yapıları devir çevirmeye değil tork üretmeye göre yapılandırılmıştır.
Uzun silindir boyu ve kısa silindir çapı...
Böylece düşük güç yüksek motor torku ve düşük devirin getirdiği daha az yıpranma dolayısıyla uzun ömre ve dayanıklılığa sahiptirler.

Bu yüzden traktörlerde şanzuman çok büyük öneme sahiptir.
Güçlerini daha çok şanzumandan alırlar.
Hafif işler için 15kw'lık bir elektrik motoru da yeterli olacaktır.
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mechanicbug 11 yıl
resim çok temsili olmuş yalnız:)fiyatları makul gibi sanırım yalnız önemli olan bu güneş panelleri traktör için yeterli beygir gücünü üretebilecek mi sanırım hibrid araçlar gibi çift yakıtlı bir sisteme sahip olacak
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XivA 11 yıl
tarım çoğunlukla yazın uğraşılan bir meslektir. ya insaf türkiye süper güneş alan bir ülke (afrika kıtasıu ile kıyaslamayın zaten o kadar güneş olsa tarım olmaz hepsi yanar, su olmaz). önemli olan bilinçli sulama ve bakım. buralarda heryer damlama sulama ile sulanıyor hem işçilik hemde su sarfiyatıyla az enerji harcanıyor. limonu 10ykr ye satamayan arkadaşa da diyorum ki pazarda limon 1-2 ytl! siz bunu pazarlayamıyorsanız sorun tarımda değil. burda geçen yıl adamlar yeşil taze fasulyeyi toptan 3-4 ytl den aşşağı satmadılar. adamlara damlamayı öğrettiler kolay ve güzel bir yol diye hemen 1-2 yılda tamamen geçtiler. bunlarıda öğretin, hatta ileride gidiyorum solar olarak sulama pompalarıda olsa KESİN olarak onuda kullanırlar. adamlar aylık 500-1000 ytl sulama için elektrik parası veriyorlar. bizim vatanımız bereketli ve insanımız gayretli ama İMKANLARI yok!
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marophat 11 yıl
hey allahım pazarlamayı öğrenecekmişiz

hal yasası diye birşey duydun mu hiç?

peki bu yasadan dolayı tüccarların eline düştüğümüzü biliyormusun

ayrıca 10 kuruş olayı bundan 2 yıl önceydi bugün limonun 1-2 lira olduğunu bende biliyorum yazımı okumadan eleştiri yapmayınız
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erdemozer8 8 yıl

XivA

tarım çoğunlukla yazın uğraşılan bir meslektir. ya insaf türkiye süper güneş alan bir ülke (afrika kıtasıu ile kıyaslamayın zaten o kadar güneş olsa tarım olmaz hepsi yanar, su olmaz). önemli olan bilinçli sulama ve bakım. buralarda heryer damlama sulama ile sulanıyor hem işçilik hemde su sarfiyatıyla az enerji harcanıyor. limonu 10ykr ye satamayan arkadaşa da diyorum ki pazarda limon 1-2 ytl! siz bunu pazarlayamıyorsanız sorun tarımda değil. burda geçen yıl adamlar yeşil taze fasulyeyi toptan 3-4 ytl den aşşağı satmadılar. adamlara damlamayı öğrettiler kolay ve güzel bir yol diye hemen 1-2 yılda tamamen geçtiler. bunlarıda öğretin, hatta ileride gidiyorum solar olarak sulama pompalarıda olsa KESİN olarak onuda kullanırlar. adamlar aylık 500-1000 ytl sulama için elektrik parası veriyorlar. bizim vatanımız bereketli ve insanımız gayretli ama İMKANLARI yok!


bi önceki mesajımda yazdığım gibi bunun sebebide çiftçimizin tüccarların eline teslim edilmesi!
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yc#1 11 yıl
Güneş enerjili traktör şu an için çiftçilerin çoğuna bir anlam ifade etmiyor. Onun yerine linkteki gibi hibrid motorlu (dizel+elektrik) bir traktör daha faydalı olabilir.
greencarcongress.com/...
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marophat 11 yıl
@Xiva

Akdeniz bölgesindeki çiftçinin durumu iyi mi?

Su parasından yada gübre fiyalarından haberdarmısınız?

10 dönüm yer için 2 bin lira yaklaşık olarak sizce nasıl para?

hele ki narenciye şu sıralar kan ağlıyorken

kimsede limonun fiyatı şu kadar portakalın fiyatı şu kadar demesin üretim uzun yıllar bu kadar düşük olmamıştı fiyat artışı ondandır

2 yıl önce dökülen çürüyen meyvelere ne demeli limonu kilosunu 1o kuruştan dönemin parasıyla 100bin liradan satamadık

ben size sadece bu kadarını söylüyorum
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XivA 11 yıl
köyde iş çok da ondan :) şehirde yok! millet memur olmaya çalışıyor yatıp devletten para kazanmak! tarlalar boş duruyor. çıkın pazara 1 kilo domates kaç para bakın. ve 5-10 dönüm yerden ne kazanırsınız düşünün! ben tedaş tayım!
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teme 11 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

köyde iş çok da ondan :) şehirde yok! millet memur olmaya çalışıyor yatıp devletten para kazanmak! tarlalar boş duruyor. çıkın pazara 1 kilo domates kaç para bakın. ve 5-10 dönüm yerden ne kazanırsınız düşünün! ben tedaş tayım!



Hayatımda gördüğüm en garip yorumlardan biri...

Siz herhalde antalya tarafında işçiliği kurtarmadığı için toplanamayan tarlaları veya yolun kenarına dökülmüş domesleri göremediniz o kadar dolaşırken.
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XivA 11 yıl
galiba sizin memleketteki köylüler baya garip. ben akdeniz bölgesini baya geziyorum. tamam dediğiniz gibi gariplerde var ama öyle herkezi acındıracak kadar çoğunluk değil. Unutmayın çok çalışan iyi kazanır. örnek olarak geçen yıl yeşil fasulye süperdi. bir çiftcinin 1 günde 100 ytl aldığını gördüm 50 dönüm yerden. ayrıca dış illerden bile yardım için insanlar gelirdi. ayrıca bizim yörelerde hayvancılık çok yaygın ve ileri teknolojik gider. çoğu evde herkezin kendine özel 80-100 ytl ye kurulan otomatilk süt sağım ve soğutma makinaları var ve mikrop değerleri avrupa düzeyinin 10-20 kat altında. unutmayın bunlar için devlet çifçiye %50 hibe ve inanılmaz düşük oranda (5 yıl ödemesiz yıllık %5) faizle kredi veriyor. olumsuz düşünmeyin. bizde yapalım bu 100 ytl ye mal olur yarın 20-30 düşer. istesek yapabiliriz. neden herzaman gidip 80-90 bin ytl ye yabancı traktorler alalım..!
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vasago 11 yıl
Sayın @Xiva işiniz ne? Belkide işinizin yapısı gereği sadece mali durumu iyi olan köyleri geziyorsunuzdur. Sizin dediğiniz gibi çiftçi para içinde yüzüyor olsa neden şehre göç etsinler?
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erdemozer8 8 yıl

XivA

galiba sizin memleketteki köylüler baya garip. ben akdeniz bölgesini baya geziyorum. tamam dediğiniz gibi gariplerde var ama öyle herkezi acındıracak kadar çoğunluk değil. Unutmayın çok çalışan iyi kazanır. örnek olarak geçen yıl yeşil fasulye süperdi. bir çiftcinin 1 günde 100 ytl aldığını gördüm 50 dönüm yerden. ayrıca dış illerden bile yardım için insanlar gelirdi. ayrıca bizim yörelerde hayvancılık çok yaygın ve ileri teknolojik gider. çoğu evde herkezin kendine özel 80-100 ytl ye kurulan otomatilk süt sağım ve soğutma makinaları var ve mikrop değerleri avrupa düzeyinin 10-20 kat altında. unutmayın bunlar için devlet çifçiye %50 hibe ve inanılmaz düşük oranda (5 yıl ödemesiz yıllık %5) faizle kredi veriyor. olumsuz düşünmeyin. bizde yapalım bu 100 ytl ye mal olur yarın 20-30 düşer. istesek yapabiliriz. neden herzaman gidip 80-90 bin ytl ye yabancı traktorler alalım..!



Tamam iyi güzel söylüyorsun kardeşimde bak bu dediklerin tamamen durumu iyi olan çiftçiyi daha da iyi yerlere getirecek uygulamalar. Benim bu hibeden yararlanan insanlara bakıyorum da hepsi gayet zengin insanlar ve hiç te fakir insan yok alanların arasında.Benim düşüncem şu; zaten adamın durumu iyiyse ona hibe etmenin mantığı nedir? onun yerine fakir adamın elinden tut ki oda iflas etmesin. Bunun dışında da bir çiftçinin gideri çok fazla ve bunun başlıcala nedeni gübre ve mazot fiyatlarının pahalılığı 2002 den bu yana mazot ve gübre fiyatları belki 2 katına çımıştır fakat şu son 3 yıldır buğday fiyatları yüzde 15 in üzerinde bir artışa sahip değildir.Yani bana devletten falan söz etmeyin, devlet toprak mahsulleri ofisini kapadı ve ardından çiftçiyi tefeci ve tüccarların eline bıraktı yani serbest piyasa .Tüccar ne derse o fiyata alıyor buğdayı ve devletin buna hiçbir müdahalesi yok . Senin koca sene boyunca bir dönüm yerden ettiğin karı tüccar 10 saniyede senin buğdayını satın alarak kazanabiliyor .Bu nasıl bir adalettir ben anlamadım yani.Bunun dışındada 2 3 yıl önce size yapılan bir ahlaksızlığı, vicdansızlığı anlatayım

2 yada 3 sene önce gübre atım zamanından önce bir ton gübre 500 600 tl iken gübre atım zamanı 1000 lira oldu. Bununda nasıl bir adalet olduğu ortada ve türkiyenin büyük gübre fabrikalarından biri olan gübretaş ın sahibinin kiminle akraba olduğunu araştırın derim eğer buna bir sebep arıyorsanız.
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taners9 11 yıl
XivA arkadaşım.
Köyde büyümüş birisi olarak çiftçilerin zengin olduğu yönündeki ortalamayı nasıl çıkarttın merak ediyorum. Senin anlattığın şekilde, benim tanıdığım çiftçi sayısı 1 elin parmaklarını geçmiyor. Türkiyede yaşayan ortalama bir çiftçi, bırak plazmayı çocuğunu nasıl okula göndereceğini düşünüyor. Bir yıllık mahsul için tohum, gübre, sulama, mazot v.b. gider hesaplarını köylülerin ağzından dinlemek gerekir. Evet zengin sayılabilecek kişiler de var. Mesela bir arkadaşımın ailesinin 2500 dönüm arazisi var. Yılda en fazla 500 dönümü işlenebiliyor. Gelirleri de ortalama bir memur ailesinin en fazla 3 katı. İşin içine sarfettikleri emeği sokarsan çok gülünç bir tablo çıkar ortaya.
Mesela pirinç yetiştiren bir çiftçi için senin 70-80 bin ytl dediğin new holland olmazsa olmaz bir unsur. Ortalama bir traktörle o tarlalarda iş yapamazsın. Battığı zaman çıkartmak için güçlü bir traktör ayarlayamazsan çıkartmak için 1 hafta uğraşırsın. Aynı şekilde çift sürmek, ızgara yapmak v.b. gibi işler için de güçlü traktör gerekir. Güçsüz traktör ile istediğin derinliğe ulaşmak için 5 kere tarlayı dolanırken, güçlü traktör ile 1 kerede halledersin ki ne kadar fazla yaksa da mazottan tasarruf sağlamış olursun. Asıl sorun traktörlerin gidip mazot alması değil. Eskiden bizim köyde herkeste fıçı fıçı mazot olurdu. Köylü 1 seferde gidip 1-3 aylık mazotunu alırdı. Artık malesef para olmadığı için alamıyorlar. Günümüz traktörleri modeline göre 25-50 km/s hız yapabiliyorlar. Nasıl mahsülü hale götürüp satmak için traktörü kullanabiliyorlarsa, mazotu da alırlar.
Burada sözü edilen traktör küçük, bahçe sayılabilecek nitelikte topraklar için geçerli bence. Bu yüzden Türkiye'deki çiftçiler için fiyatı pahalı. Bir de o güneş panelleri nasıl koruma altına alınacak?
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erdemozer8 8 yıl

taners9

XivA arkadaşım.

Köyde büyümüş birisi olarak çiftçilerin zengin olduğu yönündeki ortalamayı nasıl çıkarttın merak ediyorum. Senin anlattığın şekilde, benim tanıdığım çiftçi sayısı 1 elin parmaklarını geçmiyor. Türkiyede yaşayan ortalama bir çiftçi, bırak plazmayı çocuğunu nasıl okula göndereceğini düşünüyor. Bir yıllık mahsul için tohum, gübre, sulama, mazot v.b. gider hesaplarını köylülerin ağzından dinlemek gerekir. Evet zengin sayılabilecek kişiler de var. Mesela bir arkadaşımın ailesinin 2500 dönüm arazisi var. Yılda en fazla 500 dönümü işlenebiliyor. Gelirleri de ortalama bir memur ailesinin en fazla 3 katı. İşin içine sarfettikleri emeği sokarsan çok gülünç bir tablo çıkar ortaya.

Mesela pirinç yetiştiren bir çiftçi için senin 70-80 bin ytl dediğin new holland olmazsa olmaz bir unsur. Ortalama bir traktörle o tarlalarda iş yapamazsın. Battığı zaman çıkartmak için güçlü bir traktör ayarlayamazsan çıkartmak için 1 hafta uğraşırsın. Aynı şekilde çift sürmek, ızgara yapmak v.b. gibi işler için de güçlü traktör gerekir. Güçsüz traktör ile istediğin derinliğe ulaşmak için 5 kere tarlayı dolanırken, güçlü traktör ile 1 kerede halledersin ki ne kadar fazla yaksa da mazottan tasarruf sağlamış olursun. Asıl sorun traktörlerin gidip mazot alması değil. Eskiden bizim köyde herkeste fıçı fıçı mazot olurdu. Köylü 1 seferde gidip 1-3 aylık mazotunu alırdı. Artık malesef para olmadığı için alamıyorlar. Günümüz traktörleri modeline göre 25-50 km/s hız yapabiliyorlar. Nasıl mahsülü hale götürüp satmak için traktörü kullanabiliyorlarsa, mazotu da alırlar.

Burada sözü edilen traktör küçük, bahçe sayılabilecek nitelikte topraklar geçerli bence. Bu yüzden Türkiye'deki çiftçiler için fiyatı pahalı. Bir de o güneş panelleri nasıl koruma altına alınacak?


Size katılıyorum fakat diğer arkadaşta haksız değil. Çünkü artık toplumun her alanında olduğu gibi zengi olan gittikçe zenginleşiyor, fakir olanda daha fakirleşip iflasın eşiğine geliyor. Bundan dolayı gücü yetmeyen fazla tarlası olmayan insanlar köyü terkederken, diğer zenginler daha da zenginleşip diğer arkadaşında dediği gibi bir hayat sürüyorlar.Bende bir çiftçinin oğluyum ve şu anda tek tük tarla alıp kendi yağımızda kavruluyoruz, fakat köyde iflas edip tarlalarını satan çok ve bazen onların tarlalarınıda satın aldığımız oluyor .Bazen üzülüyorum hani benim biraz daha eksik olsaydıda onlarda köydeki hayatlarına devam edebilseydiler ama ülkemizdeki düzen böyle işliyor ne yazıkki !
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XivA 11 yıl
arkadaşın dediği gibi traktorde tork önemlidir. dikkat ederseniz elektrik motorları beygir gücü düşük ama inanılmaz tork sağlarlar. hız olarak söylendiği gibi tarlada saatte 0,5-1 km arası yol yaparlar. kiminin dediği gibi köylüde mazot alacak para yok :) ya güldürmeyin ben günde 5-10 köy geziyorum iş icabı çoğunun evinde plazma dolu ahırlarda inekler full sütten iyi para kazanıyorlar. traktör işine gelince, çoğunda 1-2 yaşında 70-80 bin ytl lik new holland lar var. şehirde oturarak köyler hakkında atıp tutarak yorum yapmayın. asıl soprun bu traktörlerin benzinciye gidip mazot almalarıdır. uzun yollara gelemezler. ama böyle bir traktör havada kapışılır. tr güneş görmüyorsa almayadaki en fazla güneş panaeli olanlar nasıl yapıyor. uzaya aynamı koydular... :)
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