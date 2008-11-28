Güneş enerjisiyle çalışan traktör çiftçilere yakıt tasarrufu sağlayacak

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Küresel ısınmaya ek olarak global ekonomik kriz ve yakıt fiyatlarındaki dalgalanma çiftçilerin kabusu olmaya devam ediyor. Ekmeğini topraktan çıkaranların sağ kolu hatta yoldaşı olan traktörlerin yüksek mazot maliyleri nedeniyle çalışamaz duruma geldiği günümüzde, çiftçilerin yardımına teknoloji yetişiyor zira güneş enerjisiyle çalışan traktörler çiftçilerin yeni gözdesi olabilir.

Yakıt fiyatlarındaki pahalılık kuşkusuz sadece çiftçiler deği tüm insanlık için önemli bir sorun. Mevcut durum karşısında alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Hatta silikon tabanlı teknolojilerde sektör lideri isimlerden Intel, geçtiğimiz aylarda güneş panelleri üreten firmalara yaptığı yatırımlar ile gündeme gelmiş ülkemizde de yakın zamanda Tunçmatik bu yönde adımlar atmıştı.

Avusturya merkezli Open Energy firması güneş enerjisiyle çalışan traktörünü yakın zamanda duyurmayı planlıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni traktör, 26 metrekarelik güneş paneliyle donatılmış olacak. Ayrıca traktör üzerinde kullanılacak güneş paneli ayarlanabilir olacak yani çiftçiler güneşin pozisyonuna göre paneli ayarlayabilecek ve bu sayede verimlilik te arttırılabilecek.

Proje geliştirme mühendisi Peter Prohaska'nın belirttiğine göre güneş enerjisiyle çalışacak yeni traktör, kullanabildiği enerjiden daha fazlasını depolayabileceğini belirtiyor. Traktörün ayrıca devamlı olarak bir gün boyunca çalışabileceği ve özellikle sulama ve oy yolmada kullanılabileceği ayrıca daha ağır işlerde de daha yüksek batarya kapasitesi ile kullanılabileceğini belirtildi.

Normal hızının 0.5km/s olacağı belirtilen yeni traktörün 5-6Km/s hızlarına çıkabileceği de ifade ediliyor. İlk prototipinin 2009'da hazır olması beklenen traktörün ticari olarak 2010 yılında 48,555-60,600$'lık fiyat etiketi üzerinden satışa sunulması bekleniyor.