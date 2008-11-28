Güneş enerjisiyle çalışan traktör çiftçilere yakıt tasarrufu sağlayacak

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Küresel ısınmaya ek olarak global ekonomik kriz ve yakıt fiyatlarındaki dalgalanma çiftçilerin kabusu olmaya devam ediyor. Ekmeğini topraktan çıkaranların sağ kolu hatta yoldaşı olan traktörlerin yüksek mazot maliyleri nedeniyle çalışamaz duruma geldiği günümüzde, çiftçilerin yardımına teknoloji yetişiyor zira güneş enerjisiyle çalışan traktörler çiftçilerin yeni gözdesi olabilir.
Yakıt fiyatlarındaki pahalılık kuşkusuz sadece çiftçiler deği tüm insanlık için önemli bir sorun. Mevcut durum karşısında alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Hatta silikon tabanlı teknolojilerde sektör lideri isimlerden Intel, geçtiğimiz aylarda güneş panelleri üreten firmalara yaptığı yatırımlar ile gündeme gelmiş ülkemizde de yakın zamanda Tunçmatik bu yönde adımlar atmıştı.
Avusturya merkezli Open Energy firması güneş enerjisiyle çalışan traktörünü yakın zamanda duyurmayı planlıyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni traktör, 26 metrekarelik güneş paneliyle donatılmış olacak. Ayrıca traktör üzerinde kullanılacak güneş paneli ayarlanabilir olacak yani çiftçiler güneşin pozisyonuna göre paneli ayarlayabilecek ve bu sayede verimlilik te arttırılabilecek.
Proje geliştirme mühendisi Peter Prohaska'nın belirttiğine göre güneş enerjisiyle çalışacak yeni traktör, kullanabildiği enerjiden daha fazlasını depolayabileceğini belirtiyor. Traktörün ayrıca devamlı olarak bir gün boyunca çalışabileceği ve özellikle sulama ve oy yolmada kullanılabileceği ayrıca daha ağır işlerde de daha yüksek batarya kapasitesi ile kullanılabileceğini belirtildi.
Normal hızının 0.5km/s olacağı belirtilen yeni traktörün 5-6Km/s hızlarına çıkabileceği de ifade ediliyor. İlk prototipinin 2009'da hazır olması beklenen traktörün ticari olarak 2010 yılında 48,555-60,600$'lık fiyat etiketi üzerinden satışa sunulması bekleniyor.
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Sistem güneşten H2 üretimi ve bunun tarlaya sevki için H2 deposu yapılması yeterlidir.Çiftçimiz ürettiği kadar h2 kullanarak tarlasını raharça sürer ve tarlanıp sürülmediği ve traktörün yattığı zamanlardaki üretimde cebine kar olarak kalır.yani pick tüketimin olduğu zamanlar belki güneş gücü yetişmemesi dolayısı ile bunun depodan karşılanması daha uygun olur.Böylelikle köy kalkınma kooparatifleri vasıtasıyla çok H2 üretien ile az tüketen arasında bir alışveriş dengesi kurularak değiş tokuş sistemi hayata geçirilmiş olur. Mesela o yıl A çiftçisinde sebze m2 olarak bol olmuştur bunun karşılığında belirli bir m3 H2 kooparatiften alabilir.
Şanzuman da çok önemli bir yere sahiptir
Traktörlerin silindir yapıları devir çevirmeye değil tork üretmeye göre yapılandırılmıştır.
Uzun silindir boyu ve kısa silindir çapı...
Böylece düşük güç yüksek motor torku ve düşük devirin getirdiği daha az yıpranma dolayısıyla uzun ömre ve dayanıklılığa sahiptirler.
Bu yüzden traktörlerde şanzuman çok büyük öneme sahiptir.
Güçlerini daha çok şanzumandan alırlar.
Hafif işler için 15kw'lık bir elektrik motoru da yeterli olacaktır.
hal yasası diye birşey duydun mu hiç?
peki bu yasadan dolayı tüccarların eline düştüğümüzü biliyormusun
ayrıca 10 kuruş olayı bundan 2 yıl önceydi bugün limonun 1-2 lira olduğunu bende biliyorum yazımı okumadan eleştiri yapmayınız
bi önceki mesajımda yazdığım gibi bunun sebebide çiftçimizin tüccarların eline teslim edilmesi!
greencarcongress.com/...
Akdeniz bölgesindeki çiftçinin durumu iyi mi?
Su parasından yada gübre fiyalarından haberdarmısınız?
10 dönüm yer için 2 bin lira yaklaşık olarak sizce nasıl para?
hele ki narenciye şu sıralar kan ağlıyorken
kimsede limonun fiyatı şu kadar portakalın fiyatı şu kadar demesin üretim uzun yıllar bu kadar düşük olmamıştı fiyat artışı ondandır
2 yıl önce dökülen çürüyen meyvelere ne demeli limonu kilosunu 1o kuruştan dönemin parasıyla 100bin liradan satamadık
ben size sadece bu kadarını söylüyorum
Hayatımda gördüğüm en garip yorumlardan biri...
Siz herhalde antalya tarafında işçiliği kurtarmadığı için toplanamayan tarlaları veya yolun kenarına dökülmüş domesleri göremediniz o kadar dolaşırken.
Tamam iyi güzel söylüyorsun kardeşimde bak bu dediklerin tamamen durumu iyi olan çiftçiyi daha da iyi yerlere getirecek uygulamalar. Benim bu hibeden yararlanan insanlara bakıyorum da hepsi gayet zengin insanlar ve hiç te fakir insan yok alanların arasında.Benim düşüncem şu; zaten adamın durumu iyiyse ona hibe etmenin mantığı nedir? onun yerine fakir adamın elinden tut ki oda iflas etmesin. Bunun dışında da bir çiftçinin gideri çok fazla ve bunun başlıcala nedeni gübre ve mazot fiyatlarının pahalılığı 2002 den bu yana mazot ve gübre fiyatları belki 2 katına çımıştır fakat şu son 3 yıldır buğday fiyatları yüzde 15 in üzerinde bir artışa sahip değildir.Yani bana devletten falan söz etmeyin, devlet toprak mahsulleri ofisini kapadı ve ardından çiftçiyi tefeci ve tüccarların eline bıraktı yani serbest piyasa .Tüccar ne derse o fiyata alıyor buğdayı ve devletin buna hiçbir müdahalesi yok . Senin koca sene boyunca bir dönüm yerden ettiğin karı tüccar 10 saniyede senin buğdayını satın alarak kazanabiliyor .Bu nasıl bir adalettir ben anlamadım yani.Bunun dışındada 2 3 yıl önce size yapılan bir ahlaksızlığı, vicdansızlığı anlatayım
2 yada 3 sene önce gübre atım zamanından önce bir ton gübre 500 600 tl iken gübre atım zamanı 1000 lira oldu. Bununda nasıl bir adalet olduğu ortada ve türkiyenin büyük gübre fabrikalarından biri olan gübretaş ın sahibinin kiminle akraba olduğunu araştırın derim eğer buna bir sebep arıyorsanız.
Köyde büyümüş birisi olarak çiftçilerin zengin olduğu yönündeki ortalamayı nasıl çıkarttın merak ediyorum. Senin anlattığın şekilde, benim tanıdığım çiftçi sayısı 1 elin parmaklarını geçmiyor. Türkiyede yaşayan ortalama bir çiftçi, bırak plazmayı çocuğunu nasıl okula göndereceğini düşünüyor. Bir yıllık mahsul için tohum, gübre, sulama, mazot v.b. gider hesaplarını köylülerin ağzından dinlemek gerekir. Evet zengin sayılabilecek kişiler de var. Mesela bir arkadaşımın ailesinin 2500 dönüm arazisi var. Yılda en fazla 500 dönümü işlenebiliyor. Gelirleri de ortalama bir memur ailesinin en fazla 3 katı. İşin içine sarfettikleri emeği sokarsan çok gülünç bir tablo çıkar ortaya.
Mesela pirinç yetiştiren bir çiftçi için senin 70-80 bin ytl dediğin new holland olmazsa olmaz bir unsur. Ortalama bir traktörle o tarlalarda iş yapamazsın. Battığı zaman çıkartmak için güçlü bir traktör ayarlayamazsan çıkartmak için 1 hafta uğraşırsın. Aynı şekilde çift sürmek, ızgara yapmak v.b. gibi işler için de güçlü traktör gerekir. Güçsüz traktör ile istediğin derinliğe ulaşmak için 5 kere tarlayı dolanırken, güçlü traktör ile 1 kerede halledersin ki ne kadar fazla yaksa da mazottan tasarruf sağlamış olursun. Asıl sorun traktörlerin gidip mazot alması değil. Eskiden bizim köyde herkeste fıçı fıçı mazot olurdu. Köylü 1 seferde gidip 1-3 aylık mazotunu alırdı. Artık malesef para olmadığı için alamıyorlar. Günümüz traktörleri modeline göre 25-50 km/s hız yapabiliyorlar. Nasıl mahsülü hale götürüp satmak için traktörü kullanabiliyorlarsa, mazotu da alırlar.
Burada sözü edilen traktör küçük, bahçe sayılabilecek nitelikte topraklar için geçerli bence. Bu yüzden Türkiye'deki çiftçiler için fiyatı pahalı. Bir de o güneş panelleri nasıl koruma altına alınacak?
Size katılıyorum fakat diğer arkadaşta haksız değil. Çünkü artık toplumun her alanında olduğu gibi zengi olan gittikçe zenginleşiyor, fakir olanda daha fakirleşip iflasın eşiğine geliyor. Bundan dolayı gücü yetmeyen fazla tarlası olmayan insanlar köyü terkederken, diğer zenginler daha da zenginleşip diğer arkadaşında dediği gibi bir hayat sürüyorlar.Bende bir çiftçinin oğluyum ve şu anda tek tük tarla alıp kendi yağımızda kavruluyoruz, fakat köyde iflas edip tarlalarını satan çok ve bazen onların tarlalarınıda satın aldığımız oluyor .Bazen üzülüyorum hani benim biraz daha eksik olsaydıda onlarda köydeki hayatlarına devam edebilseydiler ama ülkemizdeki düzen böyle işliyor ne yazıkki !