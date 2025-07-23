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    Taşımacılıkta enerji dönüşümü: Araç üstü fotovoltaik ile %5 yakıt tasarrufu sağlanıyor

    Danimarka merkezli Green Energy Group tarafından geliştirilen araç üstü fotovoltaik sistemler, uzun yol taşımacılığında yakıt tüketimini yüzde 5’e kadar azaltıyor.       

    Taşımacılıkta yenilik: Araç üstü fotovoltaik sistemlerle %5 yakıt tasarrufu sağlanıyor
    Danimarka merkezli Green Energy Group, araçla bütünleşik fotovoltaik (VIPV) sistemleriyle yenilenebilir enerji teknolojilerini taşımacılıkla buluşturuyor. Şirketin geliştirdiği ince film şeklindeki güneş panelleri, cam içermeyen CIGS (bakır-indiyum-galyum-selenid) temelli bir fotovoltaik teknolojiye dayanıyor ve özellikle kamyon ya da tır gibi uzun yol taşımacılığında kullanılan araçların üzerine kurulduğunda kayda değer bir fark yaratabiliyor.

    Green Energy Group CEO’su Martin Thaysen, bu teknolojinin dizel yakıt tüketimini yüzde 5 azaltabileceğini söylüyor. Bu ilk bakışta öyle çok büyük bir fark gibi görünmese de özellikle düşük marjlarla çalışan nakliye sektöründe yüzde 5'in ciddi bir fark yaratabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii bununla birlikte bu sistemin CO₂ emisyonlarını düşürme ve batarya ömrünü uzatma gibi faydaları da bulunuyor. Diğer yandan 

    Araçla Bütünleşik Fotovoltaik Sistemler, 10-18 Ayda Parasını Çıkarıyor

    Bu projenin bir diğer dikkat çekici tarafı da kurulum için yapılan yatırımı 10-18 ay gibi görece kısa bir süre içerisinde amorti ediyor olması. Şirketin İsveç merkezli müşterisi Samat International ile gerçekleştirdiği A/B testinde, VIPV panelleriyle donatılmış kamyonlar yıllık ortalama 92.3 kWh fotovoltaik enerji üretti ve bu sayede yatırım 11 ayda kendini amorti etmiş oldu. Aynı testlerde araçların rölanti süreleri %21 oranında düşerken, batarya ömrü iki katına çıktı.

    Green Energy Group’un sunduğu VIPV paneller; titreşim, gölgelenme, darbe ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. CIGS (bakır-indiyum-galyum-selenid) tabanlı ince film yapısı sayesinde klasik silikon bazlı PV panellere kıyasla daha esnek, cam içermeyen ve hafif bir alternatif sunuyor. Her biri 55 W gücünde üç panelden oluşan 165 W'lık sistem, 12V’luk bir elektrik mimarisiyle çalışıyor ve 40A’lik bir şarj kontrolcüsüyle birlikte geliyor.

    Sistem, IP67 standardında korumaya sahip bağlantı ekipmanları, güvenlik sigortaları ve yapıştırıcı dahil olmak üzere tam kurulum kiti şeklinde sunuluyor. Sadece 3 mm kalınlığa sahip olan panellerin toplam ağırlığı 2.4 kg/m²’nin altında ve araç yüzeylerine yapıştırılarak monte ediliyor. -40 ila +85°C sıcaklık aralığında çalışabilen sistem, şiddetli rüzgâr veya kar yükü gibi çevresel etkilere karşı da son derece dayanıklı. Green Energy Group, 10 yıl sonunda %90, 25 yıl sonunda ise %80 performans garantisi sunarak uzun ömürlü bir çözüm vaat ediyor.

    Arla, DFDS, Postnord, MD Logistika, FlixBus gibi Avrupa merkezli hizmet ve taşımacılık firmaları, Green Energy Group’un araçla bütünleşik fotovoltaik sistemini araçlarına entegre etmeye başlamış durumda. Özellikle Avrupa'daki filo yöneticileri VIPV çözümlerine hızla yöneliyor. Aynı şekilde ABD’de  ekonomik motivasyonlarla bu tür fotovoltaik çözümlere ilgi artıyor.

    Green Energy Group, şimdi aynı yüzey alanında daha fazla fotovoltaik enerji üretebilen ve operatörlere daha zengin veri sağlayabilen üçüncü nesil sistemleri üzerinde çalışıyor. Thaysen, önümüzdeki üç-dört yıl içinde sistem verimliliğinde %30 ila %50 oranında artış beklediklerini ifade ediyor.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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