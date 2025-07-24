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    Yenilenebilir enerji projelerinin %91'i fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın yeni raporuna göre yenilenebilir enerji, geçtiğimiz sene maliyet açısından fosil yakıtları açık ara geride bıraktı. 

    Yenilenebilir enerji projelerinin %91'i fosil yakıtlardan ucuz Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yeni raporuna göre yenilenebilir enerji, geçtiğimiz sene maliyet açısından fosil yakıtları açık ara geride bıraktı.

    Rüzgar ve güneş başı çekiyor

    2024’te güneş enerjisi, fosil yakıta göre ortalama %41 daha ucuzken, kara tipi rüzgar enerjisi %53 daha düşük maliyete sahipti. Kara tipi rüzgar, kilovatsaat başına 0,034 dolarlık maliyetiyle en ekonomik elektrik üretim yöntemi olmayı sürdürürken, güneş enerjisi de 0,043 dolar/kWh ile onu yakından takip etti.

    IRENA’nın raporuna göre, geçen yıl dünyada toplam 582 GW (gigavat) yenilenebilir enerji kapasitesi eklendi ve bu sayede yaklaşık 57 milyar dolarlık fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oldu. Daha da dikkat çekici bir veri ise, 2024’te inşa edilen tüm yenilenebilir enerji projelerinin %91’inin yeni fosil yakıt projelerinden düşük maliyete sahip olması.

    Bu maliyet avantajının arkasında teknolojik ilerlemeler, güçlü tedarik zincirleri ve ölçek ekonomileri yatıyor. Batarya fiyatlarındaki düşüş de bu tabloya katkı sağlıyor. IRENA’ya göre, şebeke ölçekli bataryalı enerji depolama sistemlerinin (BESS) fiyatı 2010’dan bu yana %93 düştü ve 2024’te ortalama 192 dolar/kWh seviyesine geriledi.

    Ancak tüm bunlara rağmen bazı zorluklar da bulunuyor. Raporda, ticaret gerilimleri, hammadde sıkıntıları ve bazı bölgelerde artan sistem maliyetlerinin kısa vadeli baskılar yarattığı belirtiliyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa, izin süreçlerinin yavaşlığı, sınırlı şebeke kapasitesi ve yüksek kurulum maliyetleri nedeniyle bu durumdan daha fazla etkileniyor. Buna karşın Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri; daha hızlı öğrenme eğrileri, bol güneş ve rüzgar potansiyeli sayesinde maliyetleri daha hızlı bir şekilde düşürebilme potansiyeline sahip.

    "Fosil yakıt çağı bitiyor"

    Raporun tanıtımında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres şu sözleri sarfetti: “Yenilenebilir enerji yükseliyor, fosil yakıt çağı bitiyor. Ancak liderlerin bu dönüşümün önündeki engelleri kaldırması, güveni artırması ve finansman ile yatırımı serbest bırakması gerekiyor.”

    IRENA ise yenilenebilir enerji ekonomisi her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, bu ivmenin korunabilmesi için hükümetlerin ve piyasaların riskleri azaltması, izin süreçlerini hızlandırması ve şebeke altyapılarına yatırım yapması gerektiğini söylüyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/07/23/91-percent-renewables-cheaper-fossil-fuels-trump-defunded-us-grid-upgrade/ https://www.irena.org/Publications/2025/Jun/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
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    vixx 1 gün önce

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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