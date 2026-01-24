Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş enerjisiyle deniz suyunu arıtan en hızlı sistem: Saatte 4 litre su üretiyor

    Güney Kore’deki araştırmacılar, elektrik kullanmadan deniz suyunu içme suyuna dönüştürebilen, şimdiye kadar geliştirilen en hızlı oksit tabanlı buharlaştırıcıyı üretti.

    Güneş enerjisiyle deniz suyunu arıtan sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Güney Kore’deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) araştırmacıları, elektrik kullanmadan deniz suyunu içme suyuna dönüştürebilen, şimdiye kadar geliştirilen en hızlı oksit tabanlı buharlaştırıcıyı üretti. Üçlü oksit yapısına sahip bu sistem, enerji kaynağı olarak yalnızca güneş ışığını kullanıyor ve merkezinde özel bir fototermal malzeme bulunuyor.

    Deniz suyunun arıtılması, azalan temiz su kaynakları nedeniyle giderek daha fazla önem kazanıyor. Ancak geleneksel tuzdan arındırma yöntemleri yüksek enerji gerektirdiği için oldukça maliyetli. Bu nedenle bilim insanları, elektrik erişimi olmayan bölgelerde çalışabilecek güneş enerjili arıtma sistemleri üzerinde uzun süredir çalışıyor.

    Güneş enerjisiyle çalışmaları, cihazların her yerde kullanılabilmesini sağlasa da, yavaş buharlaşma hızları bugüne kadar yaygın kullanımı sınırlandırdı. UNIST’te Enerji ve Kimya Mühendisliği Fakültesi’nden Prof. Ji-Hyun Jang liderliğindeki ekip, bu sorunu çözmek amacıyla dünyanın en hızlı güneş destekli buharlaştırıcısını geliştirdi.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Bu tasarımın kalbinde, güneş ışığını emip ısıya dönüştürebilen yeni bir fototermal malzeme yer alıyor. Araştırmacılar, bu malzemeyi buharlaştırıcının yüzeyine kaplayarak deniz suyunun buharlaşma verimini önemli ölçüde artırdı.

    Söz konusu malzeme, korozyona dayanıklı mangan oksit yapısındaki mangan atomlarının bir kısmının bakır ve krom ile değiştirilmesiyle elde edilen üçlü bir oksit. Araştırmacılar, bant aralığı mühendisliğiyle malzemenin güneş spektrumu boyunca emme kapasitesini arttırdıklarını belirtiyor.

    Güneş enerjisiyle deniz suyunu arıtan sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Klasik oksitler genellikle yalnızca görünür ışığı soğururken, bu yeni malzeme morötesinden yakın kızılötesine kadar güneş ışığının yaklaşık %97’sini absorbe edebiliyor. Bu da yüzey sıcaklığının 80°C’ye kadar çıkmasını sağlıyor. Karşılaştırıldığında, yalnızca bakır-mangan oksit kullanılan sistemlerde sıcaklık en fazla 74°C seviyelerine ulaşabiliyor.

    Tuz birikimini önleme

    Fototermal malzeme buharlaşma hızını doğal sürece göre yaklaşık yedi kat artırsa da, buharlaşma sonrası yüzeyde kalan tuz önemli bir sorun olmaya devam ediyordu. Bu problem, buharlaşma hızı ne olursa olsun, çoğu güneş enerjili tuzdan arındırma sisteminde görülüyor.

    Araştırma ekibi bu sorunu çözmek için suyu emen kısımda fototermal kaplama bulunan ters U şeklinde bir tasarım kullandı. Ayrıca, suyu emen bir elyaf malzeme ve hidrofobik polyester kumaş kullanıldı. Bu yapı suyun yüzeye taşınmasını sağlarken, tuz iyonlarının uzaklaşmasına izin veriyor ve böylece yüzeyde tuz birikmesi engelleniyor. Deneylerde, 1 metrekarelik buharlaştırıcının saatte yaklaşık 4,1 litre içilebilir su üretebildiği gözlendi.

    Profesör Jang, geliştirdikleri sistemin ölçeklenebilir ve uzun ömürlü olduğunu, bu nedenle teknolojinin dünyadaki su kıtlığı sorunları için uygulanabilir bir çözüm olabileceğini söylüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/worlds-fastest-evaporator-solar-tech https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202517285
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sınırsız ultra red'li 30 gb tarife detayları pirinç unu kilo aldırır mı 2 el en iyi otomatik vites arabalar audi a4 en çok tutulan modeli hangisi çiftlik oyunları internetsiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum