İnsanlık Güneş’e ilk defa bu kadar yaklaştı: Hız rekoru da kırıldı!

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Tam Boyutta Gör NASA'ya ait bir uzay aracı, daha önce hiçbir uzay aracının ulaşamadığı kadar Güneş'e yaklaşarak tarihe geçti. Ajansa ait olarak Parker Solar Probe, yıldızımızın dış atmosferi olan koronanın kavurucu sıcağına göğüs gererek Güneş’e 6,1 milyon kilometre kadar yaklaştı. Sondanın ısı kalkanları ise 930 derece gibi korkunç sıcaklıklara maruz kaldı.

Adeta Güneş’e dokunuldu

Ağustos 2018'de fırlatılan Parker Solar Probe, Güneş'i daha yakından incelemek ve uzay hava olaylarını öngörmek için 7 yıllık bir görevde. Bu görev, Dünya'daki yaşamı etkileyebilecek uzay olayları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor. Parker Solar Probe program bilimcisi Arik Posner yaptığı açıklamada, “Bu, NASA'nın cesur görevlerinin bir örneğidir, evrenimiz hakkında uzun süredir devam eden soruları yanıtlamak için daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyoruz” dedi.

Ancak aracın Güneş’e çok yakın olması nedeniyle halihazırda iletişim kesilmiş durumda. Parker sondasının hayatta kalıp kalmadığı ise 27 Aralık tarihinde belli olacak.

Aynı zamanda hız rekoru kırıldı

Aracın ısı kalkanları 930 derece gibi inanılmaz bir sıcaklığa maruz kalsa da aktarılanlara göre uzay aracının içindeki aletler, Güneş'in dış atmosferini incelediği sırada neredeyse oda sıcaklığında (yaklaşık 29°C) kalabiliyor. Parker Solar Probe şu sıralar yaklaşık 692.000 kilometre hızla hareket ediyor; bu hızla ABD’den Japonya’ya bir dakikadan kısa bir sürede ulaşmak mümkün.

Esasında Parker Solar Probe, insanlık tarafından şimdiye kadar inşa edilen en hızlı nesne olarak da tarihe geçti. Parket, 2023’teki 635 bin kilometre hızla zaten rekoru elinde tutuyordu. Sonda, bu çılgın hıza Venüs’e yaptığı 7 yolculuk sayesinde ulaştı; Parker, gezegenin yer çekimini kullanarak kendisini hızlandırdı.

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Bu cesur görev, bilim insanlarına Güneş'in en büyük gizemlerinden bazılarını çözmelerinde yardımcı olabilir. Daha önce hiçbir insan yapımı nesne bir yıldıza bu kadar yakınlaşmamıştı. Bu manevra sayesinde örneğin Güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğu, koronanın neden aşağıdaki yüzeyden daha sıcak olduğu ve koronal kütle atımlarının (uzaya fırlayan devasa plazma bulutları) nasıl oluştuğu gibi sorulara yanıtlar bulunabilir.

Parker Solar Probe’un bu tarihi geçişi aslında planlanan üç yakın geçişten ilkiydi. Diğer iki geçiş ise sırasıyla 22 Mart 2025 ve 19 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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