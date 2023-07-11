Kripto dünyasında yeni dolandırıcılık yöntemi

Tam Boyutta Gör Sürekli siber saldırıların ve dolandırıcılıkların yaşandığı kripto para dünyasında, yatırımcıların da dikkatli olması gerekiyor. Her yeni güvenlik çözümüne karşı dolandırıcılar karşı bir yöntem geliştiriyor.

Sahte kontrat uyarısı

Özellikle merkeziyetsiz borsalar ve finans platformlarında işlem yaparken cüzdanınızı bağlamanız ve yerine göre imza onayı vermeniz gerekiyor. Sonrasında Revoke.cash gibi sitelerde bu platformların cüzdanınız ile kontratlarını kaldırabiliyorsunuz.

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Ne var ki dolandırıcılar buna da bir yöntem geliştirdi. Son dönemde yaşanan olaylara göre zaman zaman cüzdanınıza saldırıya uğramış bir kontrat bağlandığı uyarısı geliyor. Eğer ilgili sitelere giderek bu kontratı kaldırmak istediğinizde uçuk gaz ücretleri ortaya çıkıyor. Bu durum Multichain platformunun saldırıya uğraması sonrasında başladı.

Zaten tedirgin bir halde olan yatırımcı da buna inanarak kontrat kaldırma işlemi yapıyor ve bu ücret doğrudan dolandırıcının kasasına giriyor. Eğer kullanıcı uyarıya aldırış etmez ve es geçerse bir süre sonra bu uyarı kayboluyor. Bu bakımdan yüksek ücret çıkan kontrat iptallerinde kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor.

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