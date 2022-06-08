Güney Koreli borsa Upbit yasal sorunlar nedeniyle Litecoin’i listeden çıkarıyor

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Mayıs ayı sonunda kullanıcılarını Litecoin ve onun Mimblewimble özelliği konusunda uyaran kripto borsası Upbit, Litecoin işlem çiftlerinde 20 Haziran gününden itibaren kullanıcılarına hizmet sunulmayacağını açıkladı.

MWEB Litecoin güncellemesinin sunulmasıyla birlikte Litecoin daha özel hale geldi. Bununla birlikte zincir üzerindeki güvenliğine daha fazla odaklanılıyor. Çoğu kripto para yatırımcısı güncellemeyi memnuniyetle karşılarken, Güney Kore gibi ülkelerdeki merkezi ve düzenlenmiş kripto para borsaları, LTC’yi, olası yasal sorunlar nedeniyle listeden çıkarma kararı aldı.

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Kripto para borsası Upbit, resmi web sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda 20 Haziran tarihinden itibaren Litecoin için işlem desteğini sonlandıracağını duyurdu. Upbit borsasından yapılan açıklamada da gizlilik odaklı özelliğin Güney Kore’deki “Finansal İşlemlerin Raporlanması ve Açıklanması Yasası”na uymadığı bu yüzden 20 Haziran’dan itibaren desteğin kesileceği belirtildi.

Daha önce aktardığımız üzere Upbit ile birlikte birkaç önde gelen Güney Koreli borsa, Litecoin’in bu güncellemesi ardından yatırımcılar için uyarı yayımlamıştı. Son olarak haberin yazımı enasında Litecoin’in (LTC), CoinGecko verilerine göre; 62,28 dolardan işlem görüyor.

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Güney Koreli borsa Upbit, Litecoin’i listeden çıkarıyor