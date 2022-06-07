Yerli girişimden kripto para cüzdanı

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Mediatopia, Panteon Games, Kompanion, Otsimo, WufWuf gibi uygulama veya oyun ekosistemlerine önemli yatırımlar yapan Teknasyon girişimi kripto para dünyasında da ses getirmek istiyor.

Getwallet nedir?

Kripto para cüzdanı olan Getwallet, kullanıcıların şifre kelimeleri veya cüzdan kodları gibi geleneksel yöntemler yerine sadece telefon numarası kullanarak cüzdan açmalarını ve transfer yapmalarını sağlıyor.

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WhatsApp veya Telegram tarzında bir kurulum mekaniği olan Getwallet, dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşınıza sadece telefon numarası ile kripto para göndermenize imkan tanıyacak. Ayrıca cüzdanın Getcoin adında bir tokeni de yer alıyor.

Getcoin bu ay başında erken erişime açıldı. Belirli sayıda yatırımcıya erken erişim hakkı tanınacak. 11 Ekim tarihinde ise ön satış yapılarak yatırımcıya sunulacak. Getpay ise uyumlu platformlarda Getcoin ile ödeme yapabilmenizi sağlayacak. Getwallet’ın öncelikli pazarları arasında CIS bölgesi ve Endonezya başta olmak üzere Asya kıtası ile Amerika kıtasında bulunan çeşitli ülkeler yer alıyor.

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