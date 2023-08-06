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    Günlük 25 dakikalık yürüyüşler, yaşlı hastaların zayıflamasını engelleyebilir

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre yaşlı hastaların hastane sonrası sendromu yaşamaması için minimum 25 dakikalık yürüyüşler gerçekleştirmesi gerektiği ortaya çıktı. İşte detaylar:
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    Günlük 25 dakikalık yürüyüşler yaşlı hastalar için kritik Tam Boyutta Gör
    Yürüyüş gibi basit bir fiziksel aktivitenin, yaşlılarda uzun süreli yatak istirahatinin neden olduğu fiziksel düşüşü önlediği tespit edildi. Yeni bir araştırma, yaşlı hastalarda günde 25 dakika kadar kısa bir yürüyüşün bile büyük bir fark yarattığını ortaya çıkardı.

    25 dakikalık kısa bir yürüyüş bile büyük farklar yaratabilir

    Hastaneden taburcu edildiğinde zayıflamış yaşlı hastaların kaza geçirme veya yeniden yatış gerektiren komplikasyonlar geliştirme olasılığı daha yüksektir, bir huzurevinde bakıma ihtiyaç duymaları ve hatta ölüm riskleri daha yüksektir. Bu artan güvenlik açığı düzeyi hastane sonrası sendrom olarak adlandırılmakta. İspanya'nın Sevilla Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, yakın zamanda hastaları böyle bir düşüşten korumak için hastane içi egzersizin ne kadar gerekli olduğunu belirlemek için yola çıktı.

    Yaşları 55 ile 87 arasında değişen 3.783 hastayı kapsayan 19 araştırma nihai olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar ortalama olarak, hastanede yedi gün kaldı ve taburcu olduktan sonra 68 gün izlendi. Hepsi yardımsız hareket edebiliyordu. Yatak istirahatinin zayıflatıcı etkisine karşı koymak için minimum dozun, günde 25 dakika yürüme olduğu ortaya çıktı. Optimum dozlar ise sırasıyla 50 ve 70 dakika civarındaydı.

    İşin ilginç tarafı daha fazlası daha iyi değildi. Çünkü araştırma sonuçlarına göre 60 dakikalık orta düzeyde aktiviteyi veya 90 dakikalık hafif aktiviteyi aşmanın ek bir faydası yok gibi görünüyordu. Ek olarak, egzersiz yapan hastaların daha az yaralanma eğiliminde olduğu da araştırma sonucunda kaydedildi.

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