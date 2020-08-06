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    Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ağustos tarihli vaka tablosunu paylaştı. Yeni vaka sayısı 1000'in üzerinde devam ediyor.
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    Yusuf Akbaş
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    Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos)
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    Kurban Bayramı’nın ardından koronavirüs vaka sayısı 1000'in üzerinde devam ediyor. 6 Ağustos tarihli Covid-19 vaka tablosuna göre bugünkü yeni vaka sayısı 1153, yeni vefat sayısı ise 14.

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    Türkiye’de günlük vaka sayısı 14 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 1000’in altındaydı ancak son 3 gündür 1000’in üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar sosyal mesafeye ve tedbirlere karşı sorumluluğunu kaybetmeye başladı ancak düne göre yeni vaka sayısında 25 kişilik düşüş var.

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda, “Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirlere dayanak olabilir.“ dedi.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 2 hf. en beğenilen
    ~950 vaka : Vaka sayılarında büyük düşüş
    ~1200 vaka : Vaka sayıları hızla yükseliyor.

    (Açıklanan sayı olarak) 1000'e takılıp kaldık.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    yazın beachlerden çıkmayanlar twitterda corona sömürüsü yapıp okullar açılmasın kampanyası yapıyo asdjhjkdk
    3 Yanıt Yanıtla +25
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    DH Specialist (Emre ) 2 hf.
    Her gün aynı boş haberler. Günde yaklaşık 1400 insan ölüyor bu ülkede.



    Korku propagandasına hayır.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf.
    Kambocya'da yasiyorum. Icerde hic vaka kalmadi. Uzun suredir rahatiz, maske vs yok, dunya donuyor. Turizm azaldi. Ulkeye girerken test var. Gelmek isteyen iletisim kursun, davet edelim.
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Gerçekleri istiyoruz
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    Pritt31 (&#304;İzzet Karaca) 2 hf.
    2-3 gündür şiddetli vücut eklem ağrısı, hafif kuru öksürüğüm ve şiddetli olmayan ara sıra yükselen ateşim vardı. Eyvah korktuğum başıma geldi dedim, hastaneye gittim. Test yapıldı çok şükür negatif çıktı sonuç.



    Haftasonu bir 35’lik Viski + 2 bira sallayıp eve geldim. Klimayı 18’e alıp karşısında çıplak uyudum. O beni bitirdi galiba.
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    recplayer 2 hf. Pritt31
    Havalar soğuyup kış gelmeye başladığında o zaman amiyane tabirle at izi it izine karışacak bence, grip mi covid mi diye anksiyete manyağı olucaz komple 😄
    1 Yanıt Yanıtla
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    vonderplanitz 2 hf. Pritt31
    Alkolde 1 kadeh rakı (yarıya yakını sulandırılmış) 1 şişe bira (50cl, 5% alkol) gibi sınır degerler var, bunları pek aşmamalısınız. Onun üstüne bir de klimayı açıp karşısında çıplak uyuyunca hastalığa davet çıkarmışsınız.Ağustos sıcaklarında ben de pencere açık uyuyorum fakat tişört giyerek.



    Kuru öksürük sebebi sigara olmalı, sigara içiyor musunuz?
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    ayhanküçük 2 hf.
    bu durumda okullar da açılacak. Çocukları okula nasıl gönderecegiz peki ?
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    balomer (Ömer Faruk Bal) 2 hf.
    yapılan test sayısına karşı vaka sayısı azalıyor birde ordan bakın tiyatro ne zaman bitecek bakalım
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    laylaylaylom 2 hf.
    Hem yabancı hem yerel çok insanın içine girdim hiçbir önlem almadan ama covid 19 olmadım ne hikmetse. Çevremden de olan yok ama herkese sorsak benim halam benim dayım olmuş diyor. Ben inanmıyorum covid 19 a
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Eylül ayından sonra 2000 li rakamları konuşuyor olacağız. Herkes bu virüsü görecek zaten. Önemli olan bağışıklılığı arttırmak. Bol bol C vitamini. Tabi karbonhidrat olan meyvelerden değil mesela biber kullanılabilir.
    Sağlık konusunda dünya bilinçsiz, insan popülasyonu çok, elde yapılacak bişey de yok. İsteyerek de olsa istemeyerek de olsa nüfus bir gün azalacak.
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    Enexiz (Enes Gecer) 2 hf.
    Asıl sorun özel okula gidiyorum okula gittikten 1 hafta sonra okul kapanma ihtimali yüksekson sınıfım ne şekilde neye bağlı çalışacağım
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    cheers darlin 2 hf.
    ülkedeki herkes hasta olup atlatmadan bu virüs laga lugasından kurtulamayacağız anlaşıldı. aşı 3-4 seneye bulunana kadar günlük vaka 1k-1.5k diye beynimizi patlatacaklar eyvah eyvah...
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf.
    eninde sonunda hepimiz bu virüsü kapacaz. bakalım ne zaman olacak. ertelemeye bakalım. çünkü antalya ve mersinde gördüklerim bu rakamların doğru olmadığını söylüyor.
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