Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos)

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Kurban Bayramı’nın ardından koronavirüs vaka sayısı 1000'in üzerinde devam ediyor. 6 Ağustos tarihli Covid-19 vaka tablosuna göre bugünkü yeni vaka sayısı 1153, yeni vefat sayısı ise 14.

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Türkiye’de günlük vaka sayısı 14 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 1000’in altındaydı ancak son 3 gündür 1000’in üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar sosyal mesafeye ve tedbirlere karşı sorumluluğunu kaybetmeye başladı ancak düne göre yeni vaka sayısında 25 kişilik düşüş var.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda, “Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirlere dayanak olabilir.“ dedi.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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