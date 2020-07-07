H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu

Çözünürlük tarafında 4K ve 8K gibi dev rakamları konuşuyorken haliyle bu denli büyük boyutların da verimli bir şekilde aktarılması gerekiyor. H video sıkıştırma standartlarını geliştiren Fraunhofer HHI uzun süredir üzerinde çalıştığı H.266 standardını duyurdu.İlginizi Çekebilir Tek şarjla 365 gün kullanım: Anker EufyCam güvenlik kamerası
H.266/VVC neler sunuyor?
Mevcut durumda H.265 ya da High Efficiency Video Coding (HEVC) olarak bilinen video sıkıştırma standardı kullanılmaktaydı. Yerini alacak H.266/Versatile Video Coding (VVC) ise Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony gibi firmalarla ortak geliştirildi.
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H.266/VVC standardı önceki nesillere göre video kalitesini aynı tutarak bit-rate değerlerinde yüzde 50 civarında bir düşüş sağlıyor. Böylece video aktarımları ve depolama daha verimli hale getiriliyor. Örneğin 90 dakikalık 4K videonun aktarımı 10Gb veri gerektirirken VVC ile bu kapasite 5Gb’a düşecek.
Elbette bir standardın yayılması için öncelikle benimsenmesi şart. HEVC standardı 2013 yılında yayınlanmış ve benimsenmesi çok uzun sürmüştü. VVC ise pek çok firmanın desteğini arkasına almış durumda. Bu bakımdan biraz daha kısa süreler söz konusu olabilir. H.266 şifreleme ve şifre çözme yazılımı önümüzdeki aylarda piyasada olacak. İlk yongaların ise gelecek yıl hazır olacağı ifade ediliyor.
https://www.techpowerup.com/269501/h-266-vvc-officially-revealed-same-quality-as-h-265-hevc-at-half-the-bit-rate Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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H266 ile işler daha da güzelleşiyor.
edit:
In its announcement, the Fraunhofer HHI said that H.266 will reduce data requirements by around 50% thanks to improved compression. With the previous HEVC codec, it took about 10GB of data to transmit a 90-minute ultra-high definition (UHD) video. H.266 can do that with 5GB.
Önceki nesillerle değil de önceki nesil ile yani hevc ile kıyaslandığında. Haberde 4K video kısmı için bir bilgi var ama bunu HEVC dahilinde 10GB olarak belirtiyorlar. VVC ise 5GB ile hallederim diyor.
Bu durumda ekleme de yapayım yorumuma. AV1 ile rekabet nasıl olacak. AV1 streaming özelinde durumları da vardı. Ne gibi farklar yaşanır ve üstün geldiği ne noktalar olur acaba :/
Bir edit daha:
4K ve 8K streaming için sıfırdan yazılması durumu var yani AV1 ile birebir rekabette olan bir codec.
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