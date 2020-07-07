H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu

Çözünürlük tarafında 4K ve 8K gibi dev rakamları konuşuyorken haliyle bu denli büyük boyutların da verimli bir şekilde aktarılması gerekiyor. H video sıkıştırma standartlarını geliştiren Fraunhofer HHI uzun süredir üzerinde çalıştığı H.266 standardını duyurdu.

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H.266/VVC neler sunuyor?

Mevcut durumda H.265 ya da High Efficiency Video Coding (HEVC) olarak bilinen video sıkıştırma standardı kullanılmaktaydı. Yerini alacak H.266/Versatile Video Coding (VVC) ise Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony gibi firmalarla ortak geliştirildi.

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H.266/VVC standardı önceki nesillere göre video kalitesini aynı tutarak bit-rate değerlerinde yüzde 50 civarında bir düşüş sağlıyor. Böylece video aktarımları ve depolama daha verimli hale getiriliyor. Örneğin 90 dakikalık 4K videonun aktarımı 10Gb veri gerektirirken VVC ile bu kapasite 5Gb’a düşecek.

Elbette bir standardın yayılması için öncelikle benimsenmesi şart. HEVC standardı 2013 yılında yayınlanmış ve benimsenmesi çok uzun sürmüştü. VVC ise pek çok firmanın desteğini arkasına almış durumda. Bu bakımdan biraz daha kısa süreler söz konusu olabilir. H.266 şifreleme ve şifre çözme yazılımı önümüzdeki aylarda piyasada olacak. İlk yongaların ise gelecek yıl hazır olacağı ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/269501/h-266-vvc-officially-revealed-same-quality-as-h-265-hevc-at-half-the-bit-rate

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