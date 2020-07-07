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    H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu

    Yeni H.266/Versatile Video Coding (VVC) standardı video kalitesini koruyarak aktarım bit-rate değerlerinde yüzde 50 civarında bir tasarruf elde etmeyi başarıyor.
    2 gün
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    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu

    Çözünürlük tarafında 4K ve 8K gibi dev rakamları konuşuyorken haliyle bu denli büyük boyutların da verimli bir şekilde aktarılması gerekiyor. H video sıkıştırma standartlarını geliştiren Fraunhofer HHI uzun süredir üzerinde çalıştığı H.266 standardını duyurdu.

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    H.266/VVC neler sunuyor?

    Mevcut durumda H.265 ya da High Efficiency Video Coding (HEVC) olarak bilinen video sıkıştırma standardı kullanılmaktaydı. Yerini alacak H.266/Versatile Video Coding (VVC) ise Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony gibi firmalarla ortak geliştirildi.

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    H.266/VVC standardı önceki nesillere göre video kalitesini aynı tutarak bit-rate değerlerinde yüzde 50 civarında bir düşüş sağlıyor. Böylece video aktarımları ve depolama daha verimli hale getiriliyor. Örneğin 90 dakikalık 4K videonun aktarımı 10Gb veri gerektirirken VVC ile bu kapasite 5Gb’a düşecek.

    Elbette bir standardın yayılması için öncelikle benimsenmesi şart. HEVC standardı 2013 yılında yayınlanmış ve benimsenmesi çok uzun sürmüştü. VVC ise pek çok firmanın desteğini arkasına almış durumda. Bu bakımdan biraz daha kısa süreler söz konusu olabilir. H.266 şifreleme ve şifre çözme yazılımı önümüzdeki aylarda piyasada olacak. İlk yongaların ise gelecek yıl hazır olacağı ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/269501/h-266-vvc-officially-revealed-same-quality-as-h-265-hevc-at-half-the-bit-rate Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mrunseen (Emirhan ) 2 gün en beğenilen
    H.265 yayıldı da 266’sı kaldı
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 gün
    En yaygınlaştıracak Apple olacaktır.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 1 gün
    h265 her ne kadar h264'e göre daha az boyutta benzer kalite vermeye yakın olsa da düşük bitrate olmasından dolayı detaylarda çok büyük kayıp yaşanıyor. O kadar yer kazanılıyor fakat, bana göre değmiyor kaybedilen kaliteye nazaran.
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    kayamtky 1 gün MPT-76
    Yanlış anlamayınız hocam, ama bu görüşünüze katılmıyorum;H265' in amacı detay kaybını sana hissettirmeden H264 e göre yaklaşık 4 misli alandan kazanarak filmi sıkıştırmaktır. Ben H265 10bit 1080p formatlı ortalama 2-6 gb arası bir sürü film seyrettim, hem görüntü hem de 5.1 ses olarak tek kelimeyle harika, fps yağ gibi teklemeden akıyor, orijinal 40 gb lık Bluray ile arasında bir fark göremedim. Üstelik 85 inç perdeli projektör sistemim de seyrediyorum, böyle kusurlar büyük ekranda daha kolay farkedilir, ve ben hiç bir hata göremedim.Eğer insan bunu hissetmiyorsa, detay kaybının bir önemi yok.Daha önce yetersiz bir işlemciyle h265 tecrübelerim oldu, sizin anlattığınıza benzer sorunlar yaşadım.Burada önemli olan, H265 10bit 1080p formatlı filmi teklemeden oynatacak, bunla başa çıkabilecek minimum Amlogic s905x2 (Cortex A53) veya onun ayarında bir işlemcidir. Diğer önemli nokta, H265 formatıyla sıkıştırılan filmin kaynağının orijinal BluRay olmasıdır. KAynak ne kadar iyiyse, h265 de o kadar kaliteli oluyor.
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    emre1393 (Emre K......) 1 gün
    bu ücretli bir kodek, x265 gibi açık kaynak versiyonu gelince ancak hayatımıza girebilir ki x265 ne kadar hayatımıza girdi tartışılır. hala h264 en yaygın kodek, hesap makinesi bile h264 çözecek neredeyse.
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    kayamtky 1 gün emre1393
    x264 kadar olmasa da, Torrent x265 filmlerle dolu hocam.
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 gün
    Donanıma H266 gelmedikçe çok işimize yaramayacak ve işlemci kullanımları gene coşacak.
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 1 gün
    şunu unutuyorsunuz bu %50 sıkıştırma en yavaş ayarlarda oluyor bu da günlerce sürer bi film için.
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    FreeRun 1 gün
    Eski sistemler çöp oluyor bu yeni codekler yüzünden :D
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    kayamtky 1 gün
    Tv box ile, hard diskte H264 e göre 4 misli daha az yer kaplayan H265 li 10 bit filmler seyrediyorum, harika.
    H266 ile işler daha da güzelleşiyor.
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    profecco 1 gün
    Eğer kaynak video bluray vs gibi çok kaliteli ise H265 sürümü hem H264 sürümünden daha az yer kaplıyor hem de daha iyi bir görüntü sunuyor. Ama kaynak tvrip vs ise görüntü daha kötü oluyor. Bir de videoyu oynatan pc, telefon veya tablet her ne ise H265 videolarda işlemciyi çok yorduğu için pili çabuk bitiriyor. Sırf bu video formatı yüzünden eminim elektrik tüketimi artıyordur. Şaka gibi ama gerçek! Kendi telefonumda da test ettim bunu. 20 dakikalık H264 videoyu oynatırken %3 gidiyorsa, H265 videoda %6-7 gidiyor.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    h265 i yeni yeni görüyoruz. ona bi alışamadan 266 çıktı:)
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 gün (düzenlendi)
    Güzel de neye göre %50? h265'e göre mi %50? Zira h265'in de temelinde 264'e göre %50'ye varmak vardı. Sağlayabiliyor da aslında. Bunu haberden çıkaramadım tam olarak :/

    edit:
    In its announcement, the Fraunhofer HHI said that H.266 will reduce data requirements by around 50% thanks to improved compression. With the previous HEVC codec, it took about 10GB of data to transmit a 90-minute ultra-high definition (UHD) video. H.266 can do that with 5GB.
    Önceki nesillerle değil de önceki nesil ile yani hevc ile kıyaslandığında. Haberde 4K video kısmı için bir bilgi var ama bunu HEVC dahilinde 10GB olarak belirtiyorlar. VVC ise 5GB ile hallederim diyor.

    Bu durumda ekleme de yapayım yorumuma. AV1 ile rekabet nasıl olacak. AV1 streaming özelinde durumları da vardı. Ne gibi farklar yaşanır ve üstün geldiği ne noktalar olur acaba :/

    Bir edit daha:
    4K ve 8K streaming için sıfırdan yazılması durumu var yani AV1 ile birebir rekabette olan bir codec.
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