Hackerlar, Windows bilgisayarlara Internet Explorer'la saldırıyor

Internet Explorer üzerinden kötü amaçlı yazılım yüklenebiliyor
Kullanıcı bunların açıldığını onaylarsa kötü amaçlı yazılım hemen bilgisayarına indiriliyor. Siber güvenlik uzmanları, güncelliğini yitirmiş Internet Explorer tarayıcısındaki bir güvenlik açığından yararlanan, Windows 10 ve Windows 11 çalıştıran bilgisayarlara yönelik yeni bir saldırı planı keşfetti.
Microsoft, geçen yıl Internet Explorer'ı resmen desteklemeyi bırakıp işletim sisteminden kalıcı olarak devre dışı bırakmış olsa da bilgisayar korsanları Internet Explorer üzerinden kötü amaçlı yazılım yüklemenin bir yolunu buldu.
Araştırmacı Haifei Lee, saldırganların Internet Explorer'ı çağırmak üzere yapılandırılabilen .url uzantılı Windows kısayol dosyalarını kullandığını ortaya çıkardı. Bu yöntem, Chrome veya Edge gibi daha yeni tarayıcılarda bulunan modern koruma sistemini aşmanıza izin vermeyecektir.
Saldırı özellikle kimlik avı e-postaları veya kötü amaçlı ekler kullanıldığında etkili oluyor. Lee, bilgisayar korsanlarının kısayolları PDF dosyaları olarak gizlediğini buldu. Böyle bir kısayol açıldığında kullanıcı tüm istemleri onaylarsa Internet Explorer kötü amaçlı yazılımı bir .hta dosyası olarak indiriyor.
Güvenlik uzmanı Will Dorman, modern tarayıcıların .hta dosyalarının indirilmesini engellediğini, Internet Explorer'ın ise kullanıcıların bilgisi az ise kolayca görmezden gelebilecekleri bir metin uyarısı gösterdiğini belirtti.
Özellikle tehlikeli olan şey, Microsoft'un Internet Explorer için güvenlik güncellemeleri yayınlamayı bırakması ve bunun da bilgisayar korsanlarının tarayıcı üzerinden yamalanmamış güvenlik açıklarından faydalanmasına olanak tanıması.
Araştırmalar bu saldırıların Ocak 2023'ten itibarendevam ettiğini gösterdi. İyi haber şu ki Microsoft, Internet Explorer'ın dosya kısayolları aracılığıyla başlatılmasını engelleyen güvenlik açığına yanıt olarak bir yama yayınladı. Uzmanlar ayrıca Windows kullanıcılarının güvenilmeyen kaynaklardan elde edilen .url uzantılı dosyalarla çalışırken özellikle dikkatli olmalarını öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.