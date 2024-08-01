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    Hackerlar, Windows bilgisayarlara Internet Explorer'la saldırıyor

    Bilgisayar korsanları, Windows 10 ve Windows 11 bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım yüklemek için Internet Explorer ile ilgili bir hatayı kötüye kullanıyor. İşte detaylar...
    Hackerlar, Windows bilgisayarlara Internet Explorer'la saldırıyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar korsanları, Microsoft'un güvenlik önlemlerine rağmen uzun süredir güncelliğini yitirmiş ve devre dışı bırakılmış Internet Explorer tarayıcısı üzerinden saldırmak için Windows'ta bir güvenlik açığı buldular. Bunu yapmak için .url ve .hta kısayollarına sahip dosyaları kullanıyorlar.

    Internet Explorer üzerinden kötü amaçlı yazılım yüklenebiliyor

    Kullanıcı bunların açıldığını onaylarsa kötü amaçlı yazılım hemen bilgisayarına indiriliyor. Siber güvenlik uzmanları, güncelliğini yitirmiş Internet Explorer tarayıcısındaki bir güvenlik açığından yararlanan, Windows 10 ve Windows 11 çalıştıran bilgisayarlara yönelik yeni bir saldırı planı keşfetti.

    Microsoft, geçen yıl Internet Explorer'ı resmen desteklemeyi bırakıp işletim sisteminden kalıcı olarak devre dışı bırakmış olsa da bilgisayar korsanları Internet Explorer üzerinden kötü amaçlı yazılım yüklemenin bir yolunu buldu.

    Araştırmacı Haifei Lee, saldırganların Internet Explorer'ı çağırmak üzere yapılandırılabilen .url uzantılı Windows kısayol dosyalarını kullandığını ortaya çıkardı. Bu yöntem, Chrome veya Edge gibi daha yeni tarayıcılarda bulunan modern koruma sistemini aşmanıza izin vermeyecektir.

    Saldırı özellikle kimlik avı e-postaları veya kötü amaçlı ekler kullanıldığında etkili oluyor. Lee, bilgisayar korsanlarının kısayolları PDF dosyaları olarak gizlediğini buldu. Böyle bir kısayol açıldığında kullanıcı tüm istemleri onaylarsa Internet Explorer kötü amaçlı yazılımı bir .hta dosyası olarak indiriyor.

    Güvenlik uzmanı Will Dorman, modern tarayıcıların .hta dosyalarının indirilmesini engellediğini, Internet Explorer'ın ise kullanıcıların bilgisi az ise kolayca görmezden gelebilecekleri bir metin uyarısı gösterdiğini belirtti.

    Hackerlar, Windows bilgisayarlara Internet Explorer'la saldırıyor Tam Boyutta Gör

    Özellikle tehlikeli olan şey, Microsoft'un Internet Explorer için güvenlik güncellemeleri yayınlamayı bırakması ve bunun da bilgisayar korsanlarının tarayıcı üzerinden yamalanmamış güvenlik açıklarından faydalanmasına olanak tanıması.

    Araştırmalar bu saldırıların Ocak 2023'ten itibarendevam ettiğini gösterdi. İyi haber şu ki Microsoft, Internet Explorer'ın dosya kısayolları aracılığıyla başlatılmasını engelleyen güvenlik açığına yanıt olarak bir yama yayınladı. Uzmanlar ayrıca Windows kullanıcılarının güvenilmeyen kaynaklardan elde edilen .url uzantılı dosyalarla çalışırken özellikle dikkatli olmalarını öneriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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