Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teknolojinin beşiğindeki trenler “48 yıllık” disketlerle çalışıyor

    San Francisco Belediye Ulaşım Acentesi’nin (SFMTA) tren sistemi 48 yıllık disketlerle çalışıyor. Silikon Vadisi’nin bulunduğu bu bölgedeki demode trenler aynı zamanda ciddi kaza risklerine sahip.
    Teknolojinin beşiğindeki trenler 48 yıllık disketlerle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Silikon Vadisi, dünya çapında ünlü bir yer zira buradaki ikonik şirketler yapay zeka gibi çağın son teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bölge genelinde bulunan laboratuarlar, ofis kompleksleri ve fabrikalar modern teknolojilerden yararlanırken görünüşe göre toplu taşıma altyapısı çağın gerekliliklerinden çok uzak. Aktarılanlara göre San Francisco Belediye Ulaşım Acentesi’nin (SFMTA) tren kontrol merkezi 1998 yılından bu yana disket tabanlı bir bilgisayar sistemiyle hizmet veriyor. SFMTA ise zaman ilerledikçe katastrofik bir arızanın yaşanma ihtimalinin giderek yükseldiğini söylüyor.

    Disketlerle çalışan trenler

    SFMTA, 1998 yılında otomatik tren kontrol sistemini kurduğunda çağın neredeyse en son teknolojilerini benimseyerek öncülerden birisi olmuştu. SFMTA’dan Mariana Maguire, ABD'de bu otomatik kontrol teknolojisini benimseyen ilk kurum olduklarını, sistemin sabit diskinin olmadığı bir dönemde kurulduğunu ve bu nedenle yazılımı disketlerden bilgisayara yüklemeleri gerektiğini söyledi.

    Aradan 26 yıl geçmiş olsa da SFMTA personeli her sabah trenlere nasıl çalışacaklarını söylemek için hala disketlere güveniyor. Sistem 5.25 inçlik disketlere dayanıyor. Bu diskler ise bundan 48 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Öte yandan sabit diskler aslında 1998’lerde rahatlıkla bulunabiliyordu, hatta o yıllarda CD-ROM’lar da yaygındı. Günümüzde ise disketler son derece spesifik alanlarda ve kurumlarda kullanılıyor. Çağın en modern kuşağı olan "Z kuşağı" ise muhtemelen daha önce hiç disket görmedi veya kullanmadı.

    Her geçen gün arıza riski artıyor

    Teknolojinin beşiğindeki trenler 48 yıllık disketlerle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    SFMTA'nın direktörü Jeffrey Tumlin, sistemin yenilenmesinin bir risk meselesi olduğunu ve halihazırda sistemin gayet iyi çalıştığını belirtiyor. Bununla birlikte Tumlin, her geçen yıl disketlerdeki verilerin bozulma riskinin arttığını ve bir noktada feci bir arıza yaşanacağının da altını çiziyor. 20 ila 25 yıl dayanacak şekilde tasarlanan sistemin yenilenmesinin 10 yıl daha süreceği aktarılıyor. Bu sürecin maliyeti ise yüz milyonlarca dolar olacak. Ancak henüz yüklenici firma bulunmadığından bu on yıllık takvim başlamış değil. Yetkililer ise San Francisco dahil olmak üzere çevresindeki tüm tren ve metroları tek bir sistemden yönetmeyi hedefliyorlar.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yugioh kaç sezon solarmax ppf yorum york klima yorum kaft benzeri markalar boksör kırığı ne kadar alçıda kalmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız