Teknolojinin beşiğindeki trenler “48 yıllık” disketlerle çalışıyor

Tam Boyutta Gör Silikon Vadisi, dünya çapında ünlü bir yer zira buradaki ikonik şirketler yapay zeka gibi çağın son teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bölge genelinde bulunan laboratuarlar, ofis kompleksleri ve fabrikalar modern teknolojilerden yararlanırken görünüşe göre toplu taşıma altyapısı çağın gerekliliklerinden çok uzak. Aktarılanlara göre San Francisco Belediye Ulaşım Acentesi’nin (SFMTA) tren kontrol merkezi 1998 yılından bu yana disket tabanlı bir bilgisayar sistemiyle hizmet veriyor. SFMTA ise zaman ilerledikçe katastrofik bir arızanın yaşanma ihtimalinin giderek yükseldiğini söylüyor.

Disketlerle çalışan trenler

SFMTA, 1998 yılında otomatik tren kontrol sistemini kurduğunda çağın neredeyse en son teknolojilerini benimseyerek öncülerden birisi olmuştu. SFMTA’dan Mariana Maguire, ABD'de bu otomatik kontrol teknolojisini benimseyen ilk kurum olduklarını, sistemin sabit diskinin olmadığı bir dönemde kurulduğunu ve bu nedenle yazılımı disketlerden bilgisayara yüklemeleri gerektiğini söyledi.

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Aradan 26 yıl geçmiş olsa da SFMTA personeli her sabah trenlere nasıl çalışacaklarını söylemek için hala disketlere güveniyor. Sistem 5.25 inçlik disketlere dayanıyor. Bu diskler ise bundan 48 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Öte yandan sabit diskler aslında 1998’lerde rahatlıkla bulunabiliyordu, hatta o yıllarda CD-ROM’lar da yaygındı. Günümüzde ise disketler son derece spesifik alanlarda ve kurumlarda kullanılıyor. Çağın en modern kuşağı olan "Z kuşağı" ise muhtemelen daha önce hiç disket görmedi veya kullanmadı.

Her geçen gün arıza riski artıyor

Tam Boyutta Gör SFMTA'nın direktörü Jeffrey Tumlin, sistemin yenilenmesinin bir risk meselesi olduğunu ve halihazırda sistemin gayet iyi çalıştığını belirtiyor. Bununla birlikte Tumlin, her geçen yıl disketlerdeki verilerin bozulma riskinin arttığını ve bir noktada feci bir arıza yaşanacağının da altını çiziyor. 20 ila 25 yıl dayanacak şekilde tasarlanan sistemin yenilenmesinin 10 yıl daha süreceği aktarılıyor. Bu sürecin maliyeti ise yüz milyonlarca dolar olacak. Ancak henüz yüklenici firma bulunmadığından bu on yıllık takvim başlamış değil. Yetkililer ise San Francisco dahil olmak üzere çevresindeki tüm tren ve metroları tek bir sistemden yönetmeyi hedefliyorlar.

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