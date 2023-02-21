Haftada dört gün çalışma dönemi başlıyor: Çalışanlar ve şirketler için çok daha verimli

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminin öncesinde bile araştırmacılar ve işverenler daha az çalışmanın daha fazla fayda sağlayabileceğini düşünüyordu. Şimdi ise yapılan yeni ve büyük bir araştırma, haftada dört gün çalışmanın gerçekten de daha verimli olduğunu ortaya koydu.

Boston College ve düşünce kuruluşu Autonomy tarafından desteklenen Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, altı aylık bir deneme süresi boyunca çalışma saatlerinde yüzde 20’lik bir azalma uygulamak için Birleşik Krallık'taki 61 şirket ve kuruluşla birlikte çalıştı. Çalışmaya restoranlardan bilgi teknolojilerine oradan da finans şirketlerine kadar çeşitli kuruluşlar katıldı. Yapılan altı aylık çalışma sonucunda ise haftalık çalışma süresini azaltmanın üretkenlik seviyesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Çalışanlar daha verimli

Autonomy tarafından bu hafta yayınlanan yeni rapor, çalışma saatlerindeki azalmanın çalışanların refahını önemli ölçüde iyileştirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte çalışanlar bu deneme süresince yüzde 71 daha az tükenmişlik ve yüzde 39 daha az stres düzeyi ile karşılaştı. Ayrıca çalışmaya katılan şirketlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre alınan hastalık izni sayısında yüzde 65, personel devir hızında ise yüzde 57 gibi ciddi bir azalma oldu.

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Şirketler için kazan-kazan durumu

Tam Boyutta Gör Haftalık çalışma süresinin azaltılması sadece çalışanlar üzerinde olumlu etkide bulunmuyor. Çalışmaya katılan şirketler ortalama olarak gelirlerini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artırdı. Bununla birlikte araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 92’si dört günlük çalışma programında kalmayı planladıklarını söyledi. 18 şirket ise kalıcı olarak haftada dört gün çalışma planına geçeceklerini doğruladı.

Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. David Frayne, çalışmanın sonuçlarını açıklayan bir açıklamada, "Sonuçlar bizi gerçekten cesaretlendiriyor" dedi.

Bu yeni çalışmaya 2900 çalışan ve 61 şirket katıldı. Dolayısıyla bu araştırma türünün en büyüğü ve en kapsamlısı konumunda. Araştırmanın Cambridge Üniversitesi tarafını yöneten Profesör Brendan Burchell, “Denemeden önce birçok kişi çalışma süresindeki azalmayı telafi edecek bir üretkenlik artışı görüp göremeyeceğimizi sorguluyordu; ancak bulduğumuz tam olarak bu oldu." ifadelerini kullandı. Çalışmada ayrıca çalışanların işlerine daha çok bağlandığını ve daha az vakit öldürdüklerinin de altı çizildi.

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