Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi

Dünya üzerinde milyonlarca insan diyabet için tedavi almakla birlikte birçok kişi de bu sebepten ötürü her gün insülin enjeksiyonu oluyor. Bilim insanları daha önceden haftalık olarak uygulanabilecek insülin enjeksiyonlarını duyurmuş ve söz konusu enjeksiyonlar faz deneylerine başlamıştı.

İcodec olarak adlandırılan ve yarı ömrü 196 saat olan insülin analoğu Novo Nordisk firması tarafından duyurulmuş ve Eylül 2020’de söz konusu ilacın faz 2 sonuçları yayımlanmıştı. Sonuçlara göre söz konusu ilaç tıpkı günlük uygulanan insülinler gibi kan şekerini regüle etmeyi başarmış ve tıpkı günlük uygulanan insülinin yan etkilerine benzer etkiler raporlanmıştı.

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Haftalık insülin enjeksiyonu faz 2 denemelerini başarıyla tamamladı

Icodec

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Şimdi ise bilim insanları 7 farklı ülkeden tip 2 diyabeti olan 205 hastaya 23 hafta boyunca icodec adlı enjeksiyonu uyguladı ve denekler kontrol grubu ( günlük insülin kullanan grup ) da dahil olmak üzere 4 farklı gruba ayrıldı. Her gruba farklı tedavi algoritmaları uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 grupta da ilacın etkili olduğu ve iyi tolere edildiği, bütün bunlara ek olarak ise ağır hipoglisemi ( kan şekerinin aşırı düşüklüğü ) tablosunun rastlanmadığı tespit edildi.

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Yine benzer bir araştırmada 5 farklı ülkeden 154 katılımcı üzerinde çalışıldı ve sonuçlar yine ilk araştırmaya benzer biçimde yeni insülin preparatının etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Şu anda söz konusu ilacın faz 3 klinik deneyleri devam ediyor. Yeni araştırma Diabetes Care adlı dergide yayımlandı.

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