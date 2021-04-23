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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi

    Yarı ömrü 196 saat olan insülin analoğu Novo Nordisk firması tarafından duyurulmuş ve Eylül 2020’de söz konusu ilacın faz 2 sonuçları yayımlanmıştı. Enjeksiyonun klinik deneyleri olumlu sonuç verdi.
    23 Nisan 2021, 18:30 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi
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    Dünya üzerinde milyonlarca insan diyabet için tedavi almakla birlikte birçok kişi de bu sebepten ötürü her gün insülin enjeksiyonu oluyor. Bilim insanları daha önceden haftalık olarak uygulanabilecek insülin enjeksiyonlarını duyurmuş ve söz konusu enjeksiyonlar faz deneylerine başlamıştı.

    İcodec olarak adlandırılan ve yarı ömrü 196 saat olan insülin analoğu Novo Nordisk firması tarafından duyurulmuş ve Eylül 2020’de söz konusu ilacın faz 2 sonuçları yayımlanmıştı. Sonuçlara göre söz konusu ilaç tıpkı günlük uygulanan insülinler gibi kan şekerini regüle etmeyi başarmış ve tıpkı günlük uygulanan insülinin yan etkilerine benzer etkiler raporlanmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık insülin enjeksiyonu faz 2 denemelerini başarıyla tamamladı

    Icodec

    Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi
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    Şimdi ise bilim insanları 7 farklı ülkeden tip 2 diyabeti olan 205 hastaya 23 hafta boyunca icodec adlı enjeksiyonu uyguladı ve denekler kontrol grubu ( günlük insülin kullanan grup ) da dahil olmak üzere 4 farklı gruba ayrıldı. Her gruba farklı tedavi algoritmaları uygulandı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda 3 grupta da ilacın etkili olduğu ve iyi tolere edildiği, bütün bunlara ek olarak ise ağır hipoglisemi ( kan şekerinin aşırı düşüklüğü ) tablosunun rastlanmadığı tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık insülin enjeksiyonu faz 2 denemelerini başarıyla tamamladı"

    Yine benzer bir araştırmada 5 farklı ülkeden 154 katılımcı üzerinde çalışıldı ve sonuçlar yine ilk araştırmaya benzer biçimde yeni insülin preparatının etkili olduğunu ortaya koyuyor.

    Şu anda söz konusu ilacın faz 3 klinik deneyleri devam ediyor. Yeni araştırma Diabetes Care adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://care.diabetesjournals.org/content/early/2021/04/15/dc20-2877 https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year-2021/once-a-week-insulin-treatment.html
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Donanım haber ,özellikle editörümüz sayesinde , sağlık alanındaki gelişmelerden haberdar olmamızı sağlıyor . Bu içeriği ulusal gazeteler de dahil olmak üzer...
    Yorumu gör »     sendemail
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bedo 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günde 4 sefer enjeksiyon olmak zorunda olan benim gibi Diyabetliler için çok güzel haberler bu çalışmalar, inşallah kısa zamanda insanlığın hizmetine sunulur.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    sendemail (umit erdem) 2 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Donanım haber ,özellikle editörümüz sayesinde , sağlık alanındaki gelişmelerden haberdar olmamızı sağlıyor .
    Bu içeriği ulusal gazeteler de dahil olmak üzere diğer popüler web sitelerinde bile rastlamadım.
    Var ol editör !
    Sayende önemli gelişmeleri not alabiliyoruz, Var ol!!
    Donanım haber ,özellikle editörümüz sayesinde , sağlık alanındaki gelişmelerden haberdar olmamızı sağlıyor . Bu içeriği ulusal gazeteler de dahil olmak üzer...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben kan şekerini anlık olarak ölçüp gerektiği miktarda insülin veren cihazı bekliyordum ama bir cihaz taşımaktansa haftalık enjeksiyon Tip I diabetliler için daha büyük kolaylık olur. Allah hepsinin yardımcısı olsun.
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    sendemail (umit erdem) 2 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Donanım haber ,özellikle editörümüz sayesinde , sağlık alanındaki gelişmelerden haberdar olmamızı sağlıyor .
    Bu içeriği ulusal gazeteler de dahil olmak üzere diğer popüler web sitelerinde bile rastlamadım.
    Var ol editör !
    Sayende önemli gelişmeleri not alabiliyoruz, Var ol!!
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    S SigismundScholomoFreud 1 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Güzel yorumlarınız için ben teşekkür ederim.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 39 dk. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    O, haber editörüne göre değişiyor. İsmini vermeyeyim ama son zamanlarda kripto para konusunda akıllara zarar birbirinden saçma 2 adet haber görmüştük. Yine bir tanesi de PS5'in BIOS piliyle ilgili bir şeyler üfürmüştü. Maalesef o kalite her zaman yakalanamıyor DH'de.
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    Bedo 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günde 4 sefer enjeksiyon olmak zorunda olan benim gibi Diyabetliler için çok güzel haberler bu çalışmalar, inşallah kısa zamanda insanlığın hizmetine sunulur.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Bedo
    Müthiş bir gelişme ama anlamadığım size sormak istediğim, günlük dediği bu günde 4 sefer mi, yoksa günde 1 kere olanda var mı ?
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    şu tür araştırmalar neden bizim ülkemizde yok? varda ben mi bilmiyorum?
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    tonodias 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişmeler
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