Haftalık insülin enjeksiyonu faz 2 denemelerini başarıyla tamamladı

The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre diyabet hastaları için haftada 1 doz olmak üzere kullanılan insülin enjeksiyonu faz 2 denemelerini başarıyla tamamladı. Raporlar göre haftalık doz aynı rutinde kullanılan günlük dozlar kadar güvenli ve etkili olmakla birlikte haftalık enjeksiyonun faz 3 denemelerine başlanması planlanıyor.

Novo Nordisk firması tarafından ‘’icodec’’ adıyla üretilen ve yarı ömrü yaklaşık olarak 7 gün olan insülin analoğu, enzimatik bozulmanın önüne geçilmesi amacıyla formu değiştirilmiş ve albumine bağlanarak 7 günlük süre boyunca yavaş ve stabil insülin salınımı meydana getirecek şekilde üretildi.

Çift kör Faz 2 denemeleri

Yeni geliştirilen icodec, 247 kişiyi içeren çift kör Faz 2 denemelerinde plasebo tedavisi alan kontrol grubuyla test edildi ve yapılan 26 haftalık çalışma sonucunda iki grup arasında advers etki bakımından anlamlı bir farka rastlanmadı. Haftalık icodec tedavisi alan hastaların her birinin kan şeker düzeyleri test edildi ve sonuçlara göre yeni ilaç kan şekeri düzeylerini rutinde kullanılan günlük insülin enjeksiyonlarıyla eşdeğer ölçüde regüle etmeyi başardı.

Yeni enjeksiyon diğer fazları başarıyla tamamlayabilir ve klinik kullanıma sunulursa geleneksel günlük enjeksiyon ihtiyacı ortadan kalkabilecek ve özellikle bakımı zor olan geriatrik kişilerin tedavisi çok daha düzgün bir şekilde yönetilebilecek gibi görünüyor. Ayrıca enjeksiyonun haftalık olarak uygulanması demanstan muzdarip kişilerin de ilaç takibini kolaylaştırabilir. Yeni ilacın Faz 3 denemelerinin bu yılın sonunda başlanması hedefleniyor.

Yeni araştırma New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022474

