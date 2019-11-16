Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var

    Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için haftaya A101 ve BİM marketlerde iki yerli markanın modelleri raflara çıkacak. Bunlar General Mobile GM 6 DS ve Vestel Venus Go modelleri.
    6 gün
    3,9b
    1
    20
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var
    Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için haftaya A101 ve BİM marketlerde iki yerli markanın modelleri raflara çıkacak. Bunlar General Mobile GM 6 DS ve Vestel Venus Go modelleri.

    21 Kasım A101 aktüel ürünler

    21 Kasım A101 aktüel ürünler arasında General Mobile GM 6 DS akıllı telefon modeli var. 5.5 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan General Mobile GM 6 DS, 28nm sürecinde 4 çekirdekli bir MediaTek işlemciden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB bellek ile desteklenen model 3500mAh kapasiteli bataryadan enerjisini karşılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor"

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelde parmak izi okuyucu bulunmuyor. Telefon için belirlenen fiyat 799TL ve piyasanın biraz altında diyebiliriz.

    Diğer taraftan Lenovo S145-15AST dizüstü modeli de dikkat çekiyor. Çift çekirdekli AMD A6 APU yongası, 4GB RAM, 128GB SSD, 15.6 inçlik Full HD ekran, 2 adet 1.5W hoparlör, Windows 10 işletim sistemi gibi özellikler 1499TL fiyat etiketi ile satılıyor. Gündelik işlemler için idare edecek tarzda bir cihaz diyebiliriz.

    Son olarak 1TB kapasiteli WD USB 3.0 HDD model de 299TL fiyat etiketine sahip.

    22 Kasım BİM aktüel ürünler

    22 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Vestel Venus Go telefon modeli var. 5 inçlik HD ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 212 yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2350mAh kapasiteli batarya özellikleri arasında. Düşük kaynak tüketen Go uygulama versiyonları ile çalışan Venus Go için 529TL fiyat etiketi mevcut.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    artvinli0852 6 gün en beğenilen ipli jeton
    Bu devirde hala milletin ne alacağına karışan üç harfliler var.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ipli jeton 6 gün
    Geriden konuşması kolay. 1 GB'lık telefonla doğru dürüst web sitelerine bile girilmiyor. Bellek hemen doluyor telefon sapıtmaya başlıyor. Günümüz şartlarında 1 GB bellekle doğru dürüst iş yapamazsın.



    Snapdragon 200'lu işlemci kabul edilebilir ama o bellekle pek bişey yapılmaz.
    Geriden konuşması kolay. 1 GB'lık telefonla doğru dürüst web sitelerine bile girilmiyor. Bellek hemen doluyor telefon sapıtmaya başlıyor. Günümüz şartlarında 1...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TansuSoykıran95 1 gün
    şunun üzerinne biraz daha koyun yeni çıkan gm8 edition modelini alın bence bu zaman kadar çıkardıkları en iyi tasarım verse 1 dede 64-4GB Ram var işlemci performansı olarak da rahat rahat oyun oynama imkanı veriyor oyun meraklılarına duyurulur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozan solak 2 gün yeni yorumcu
    baya ucuzmuş fiyatı ben de anneme almayı düşündüm gelsin bakalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Numan Acar 2 gün yeni yorumcu
    dedeme alıcam sanırım fiyat olarak da uygun fena telefon da değil GMden zaten genel olarak memnunuz 9proyu beğendik baya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    himmetagbey 3 gün
    hiç bu toplara girmeden alabilecekseniz GM9un prosunu öneririm. 64GB bellek 4GB RAMle amoled ekran gorilla glass ekran dayanıklılığı ve özelliklerini beleyen 3800MAHlık bataryasıyla efektif bi model ki bence generalmobile'ın bu zamana kadar çıkardığı en iyi telefon
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haybora 2 gün himmetagbey
    fiyatlarına göz gezdirdniz mi?

    bir gm9 pro fiyatına 3 tane bunlardan alınıyor nerdeyse.

    herkes tarihi eserlerle karşılaştırmışta bunlar go işletim sistemli. bu sistemi kullananlar yorum yapsa da yaşlılara alsak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    seyfi84 3 gün
    Android Go 1GB ram ve altı cihazlar için optimize edilmiş bir Android sürümü, iddia ettiğiniz gibi kötü olmayabilir. Buradaki Vestel eski Venus V3 5010 ile aynı özelliklerde ve o zaman üzerinde Android 6 ile geliyordu. Burada 8.1 GO var. Fiyat 3 yıl öncekiyle aynı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DPLALİ 4 gün
    Yıl oldu 2019 hatta 2020 hala 1 GB Ramli Android telefon satıyorlar. 1 GB Ram İOS’da iyi bir rakam ama İOS gibi direk donanım değilde Android gibi sanal makine mantığındaki sistemlerde 1 GB çok kötü bir rakam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gs09gs09 6 gün
    Copleri iteleme pesindeler gene :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xentios 6 gün
    Ben yıllar önce Asus zenfone 6 aldım. Üstünden 6 yıl geçti adamlar hala aynı özelliklere sahip ürünleri satıyorlar. Hemde aynı fiyata
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ipli jeton 4 gün xentios
    Sonra enflasyon var diyonuz.

    Bak fiyat artmamış, demek ki göre enflasyon yokmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ipli jeton 6 gün
    Geriden konuşması kolay. 1 GB'lık telefonla doğru dürüst web sitelerine bile girilmiyor. Bellek hemen doluyor telefon sapıtmaya başlıyor. Günümüz şartlarında 1 GB bellekle doğru dürüst iş yapamazsın.



    Snapdragon 200'lu işlemci kabul edilebilir ama o bellekle pek bişey yapılmaz.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    artvinli0852 6 gün ipli jeton
    Ben bu dediklerine aynen katılıyorum. Ama insanları aldıkları ürünlere göre yargılamak oldukça saçma
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çağdaş 3 gün ipli jeton
    Google hesabını açmayıp, hizmetleri aktif etmezsen iş yapar. Çekmecede htc explorer var, tek çekirdek 512mb ram'li internette filan iş yapıyor, youtube'dan video neyim izleniyor. Ama hesabı aktif edersen cihaz güncelleme aldığı için leş gibi olmaya başlıyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    No Smoking 6 gün
    Gm ds 6 tam dedemlik telefon.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3895 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    22 Kasım BİM aktüel ürünler, 21 Kasım A101 aktüel ürünler ve
    4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti 5 gün Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı 6 gün Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor 6 gün Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir 6 gün Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı 6 gün Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu 6 gün Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti 6 gün Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor 6 gün Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir 6 gün 2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü 6 gün Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü 6 gün HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir 6 gün Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor 6 gün Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz 6 gün Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var Sonraki Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi 6 gün Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor 6 gün Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı 6 gün Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı 6 gün Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı 6 gün Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı 6 gün Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek 6 gün Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor 6 gün ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi 6 gün Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri 1 hf. Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 hf. Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger 1 hf. Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek 1 hf. Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi 1 hf. Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim