Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için haftaya A101 ve BİM marketlerde iki yerli markanın modelleri raflara çıkacak. Bunlar General Mobile GM 6 DS ve Vestel Venus Go modelleri.

21 Kasım A101 aktüel ürünler

21 Kasım A101 aktüel ürünler arasında General Mobile GM 6 DS akıllı telefon modeli var. 5.5 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan General Mobile GM 6 DS, 28nm sürecinde 4 çekirdekli bir MediaTek işlemciden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB bellek ile desteklenen model 3500mAh kapasiteli bataryadan enerjisini karşılıyor.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor"

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelde parmak izi okuyucu bulunmuyor. Telefon için belirlenen fiyat 799TL ve piyasanın biraz altında diyebiliriz.

Diğer taraftan Lenovo S145-15AST dizüstü modeli de dikkat çekiyor. Çift çekirdekli AMD A6 APU yongası, 4GB RAM, 128GB SSD, 15.6 inçlik Full HD ekran, 2 adet 1.5W hoparlör, Windows 10 işletim sistemi gibi özellikler 1499TL fiyat etiketi ile satılıyor. Gündelik işlemler için idare edecek tarzda bir cihaz diyebiliriz.

Son olarak 1TB kapasiteli WD USB 3.0 HDD model de 299TL fiyat etiketine sahip.

22 Kasım BİM aktüel ürünler

22 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Vestel Venus Go telefon modeli var. 5 inçlik HD ekran, 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 212 yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2350mAh kapasiteli batarya özellikleri arasında. Düşük kaynak tüketen Go uygulama versiyonları ile çalışan Venus Go için 529TL fiyat etiketi mevcut.