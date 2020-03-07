Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var

    12 Mart A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A10 akıllı telefon modeli yer alırken 13 Mart BİM aktüel ürünler arasında Voit marka Bluetooth baskül dikkat çekiyor.
    1 hf.
    16,7b
    1
    8
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var

    Haftaya A101 ve BİM marketlerde uygun fiyata araç içi multimedya ve kamera çözümleri yanında akıllı telefonlar, akıllı baskül ile spor aletleri yer alıyor.

    12 Mart A101 aktüel ürünler

    12 Mart A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A10 yer alıyor. 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran olan Galaxy A10 modelinde 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga seti kullanılmış. Yanında ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi geliyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera f/1.9 diyafram aralığına sahip. Gece çekimleri için özel bir yazılım desteği de sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3400mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 1099TL fiyat etiketi piyasanın biraz daha altında görünüyor

    Diğer taraftan Samsung 40 inçlik Full HD dahili uydu alıcılı standart televizyon 1999TL ile bir miktar daha ucuz sayılabilir. Son olarak Piranha markasının düşük kalite araç içi multimedya ve kamera sistemlerine de bakılabilir.

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var
    Tam Boyutta Gör

    13 Mart BİM aktüel ürünler

    13 Mart BİM aktüel ürünler arasında Galaxy A70 akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.7 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 675 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 4500mAh kapasiteli batarya, 32MP+8MP+5MP çözünürlüğünde üç arka kamera ve 32MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler 2599TL seviyesinde ve piyasanın biraz altında sayılır.

    Diğer taraftan kemik, kas ve yağ oranını ölçerek Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara gönderen Voit akıllı baskül 59.90TL. Son olarak Çin menşeli Polosmart akıllı bileklik de 49.90TL fiyat etiketine sahip.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    baskülü aldık ama eşleşme olmuyor ya. var mı bilgisi olan
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canonxde 1 hf. yeni yorumcu
    baskül güzelmiş ama gelen ürünler anında bitiyor ya. sabahtan sıraya girmek lazım o da mümkün değil
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Baskül lazımdı ya bu iyi midir bilen varsa aydınlatsın :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canavan06 (Can Avan) 1 hf.
    Voit akıllı baskül iyi midir alınır mı? iPhone ile çalışıyor mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 1 hf.
    hayla zamzung alanmı var yaf
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz 1 hf. Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı 1 hf. Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi! 1 hf. GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı 1 hf. Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı! 1 hf. Huawei Nova 7 SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı 1 hf. Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip için yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Red Magic 5G ilginç bir video çekim moduyla geliyor: Slow Door Video 1 hf. Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı? 1 hf. Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda 1 hf. Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu 1 hf. Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi 1 hf. Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi 1 hf. Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 Pro elimizde | Kutu açılışı ve ön inceleme 1 hf. Binance ve Socios uygulaması dev bir yarışma düzenliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var Sonraki Tüm Halfbrick karakterleri bu oyunda bir araya geliyor 1 hf. AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak 2 hf. Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman 2 hf. Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Airdots gibi değil, peki nasıl? "Haylou GT1 TWS incelemesi" 2 hf. Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı 2 hf. AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor 2 hf. Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı 2 hf. Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı! 2 hf. Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı 2 hf. DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu 2 hf. DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim