Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var

Haftaya A101 ve BİM marketlerde uygun fiyata araç içi multimedya ve kamera çözümleri yanında akıllı telefonlar, akıllı baskül ile spor aletleri yer alıyor.

12 Mart A101 aktüel ürünler

12 Mart A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A10 yer alıyor. 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran olan Galaxy A10 modelinde 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga seti kullanılmış. Yanında ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi geliyor.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera f/1.9 diyafram aralığına sahip. Gece çekimleri için özel bir yazılım desteği de sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3400mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 1099TL fiyat etiketi piyasanın biraz daha altında görünüyor

Diğer taraftan Samsung 40 inçlik Full HD dahili uydu alıcılı standart televizyon 1999TL ile bir miktar daha ucuz sayılabilir. Son olarak Piranha markasının düşük kalite araç içi multimedya ve kamera sistemlerine de bakılabilir.

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13 Mart BİM aktüel ürünler

13 Mart BİM aktüel ürünler arasında Galaxy A70 akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.7 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 675 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 4500mAh kapasiteli batarya, 32MP+8MP+5MP çözünürlüğünde üç arka kamera ve 32MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler 2599TL seviyesinde ve piyasanın biraz altında sayılır.

Diğer taraftan kemik, kas ve yağ oranını ölçerek Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara gönderen Voit akıllı baskül 59.90TL. Son olarak Çin menşeli Polosmart akıllı bileklik de 49.90TL fiyat etiketine sahip.

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