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    AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak

    Sunucu tarafında ihtiyaç duyulan grafik yükleri için AMD, CDNA adını verdiği bir mimari geliştiriyor. CDNA mimarisi bir nevi elden geçirilmiş RDNA mimarisi olarak tanımlanıyor.
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    Haber Editörü
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    AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak
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    Navi grafik mimarisi ile birlikte RDNA adını verdiği daha verimli çekirdek mimarisine geçiş yapan AMD, orta seviyedeki ilk örnekleri ile oyuncu pazarında oldukça büyük ilgi görmüş durumda. Aynı mimariyi sunucu tarafında da kullanan AMD bundan sonra farklı bir çözüm belirledi.

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    AMD CDNA nedir?

    Sunucu tarafında RDNA mimarisi artık CDNA mimarisi olarak adlandırılacak. 7nm ve 7nm+ üretim süreçlerini benimseyecek olan CDNA mimarisi belirli yüklerden kurtularak sunucu sistemlerine daha verimli bir işleyiş sunmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor"

    Sunucu tarafındaki grafik ihtiyaçları bilindiği üzere standart ekran kartlarının derin grafik işleme yeteneklerine ihtiyaç duymuyor. Silikon seviyesinde AMD bazı bileşenleri çıkarmış ve tasarruf ettiği alana sunucu sistemlerinde daha çok ihtiyaç duyulan yapay zeka çekirdeği, iç bağlantı birimleri gibi bileşenlere yer vermiş. Böylece Nvidia’nın hakimiyetine karşı avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Yani aslında CDNA mimarisi RDNA mimarisinin elde geçirilmiş hali.

    Ayrıca Infinity Fabric iç bağlantı sistemi de CDNA mimarisi için yeniden optimize edilmiş. CDNA mimarisi 2021 yılında piyasaya çıkacakken, daha gelişmiş CDNA 2 mimarisi ise 2022 yılında piyasada olacak. AMD’nin bir süre önce kazandığı EL Capitan süper bilgisayar ihalesinde de Zen 4 tabanlı EPYC Genoa işlemciler ile CDNA 2 mimarisine yer verilecek.



    https://www.techpowerup.com/264536/amd-announces-the-cdna-and-cdna2-compute-gpu-architectures Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 2 hf.
    gün geçmiyorki amd den yeni bir rekor yeni bir teknoloji haberi gelmesin..
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