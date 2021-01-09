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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var

    13 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında JBL kablosuz hoparlör ürünleri, 14 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Amazfit Verge akıllı saat, 15 Ocak BİM aktüel ürünler arasında SteelSeries ürünleri var.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var
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    Önümüzdeki hafta perakende gıda mağazalarında adeta teknoloji geçidi yaşanacak. Steelseries oyuncu ürünler, Trust yayıncı ürünleri, JBL kablosuz hoparlör ürünleri uygun fiyatlarla meraklılarını bekliyor olacak.

    13 Ocak ŞOK aktüel ürünler

    13 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında JBL kablosuz hoparlör ürünleri dikkat çekiyor. 15 saate kadar kullanım ve 2x20W sürücüsü olan JBL Xtreme 2 taşınabilir hoparlör 1899TL ile uygun bir etikete sahip.

    Ayrıca Bkz. "Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor"

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    20 saate kadar kullanım sunan JBL Charge 4 hoparlör 1299TL seviyesinde. 12 saate kadar kullanım ve 20W sürücü sunan JBL Flip 5 taşınabilir hoparlör ise 899TL seviyesinden satılacak.

    Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var
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    14 Ocak A101 aktüel ürünler

    14 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Amazfit Verge akıllı saat dikkat çekiyor. 1.3 inçlik AMOLED ekran, 512MB RAM, 2GB kullanılabilir alan, GPS özellikleri olan saat 599TL ile piyasanın biraz altında.

    Diğer taraftan Toshiba markasının 49 inçlik Android işletim sistemli televizyon modeli 3999TL iken belirli uygulamaları olan 43 inçlik Toshiba Full HD uydu alıcılı televizyon modeli de 2899TL seviyesinde.

    15 Ocak BİM aktüel ürünler

    15 Ocak BİM aktüel ürünler arasında yok yok diyebiliriz. Yüksek ses kalitesi sunan SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı 349TL ile oldukça uygun seviyelerde. 6 programlanabilir düğme, 8500CPI hassasiyet, 3 bölgeli RGB aydınlatma, sunan SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi 219TL ile yine oldukça uygun.

    Diğer taraftan 18 aya varan kullanım süresi ile HP X200 kablosuz fare 69.90TL fiyat etiketine sahip. Trust Mantis yayıncı mikrofonu 149TL seviyesinden satılıyor. Bluetooth özellikli Starcom grafik çizim tableti de 229TL ile dikkat çekiyor.

      



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Reeder p 13 blue ülkemizde üretilen bir telefon ama kullanıcıların söylediğine göre sosyal medyada bile kasan berbat bir yazılım ve donanıma sahip o yüzden hiç bulaşmayın. ☠️
    Reeder p 13 blue ülkemizde üretilen bir telefon ama kullanıcıların söylediğine göre sosyal medyada bile kasan berbat bir yazılım ve donanıma sahip o yüzden hiç ...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Paetzold 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yok mu bir usb belleğimiz
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    EthanHunt81 (Emre Emre) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Masallah Tvlerin fiyatları samsung sony philips seviyesine gelmiş .hatta aşmış 4000 tl 49 inç tv ye verene kadar 1000 tl daha verip 55 inç samsung veya philips almak daha uygun hale gelmiş
    Halk alıyor diye geçirmişler fiyatlara ama ellerinde patlar
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    Scorpioleo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akşam iş çıkışı gitsem tablet tutucu kalır mı acaba ?
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu marketlerde satılan her şeyi insanlar ederinden daha ucuza satılıyor mantığıyla direkt araştırmadan almaya çalışıyor. Arada bir cidden iyi indirimler denk geliyor ama genelde ederine satılan ürünler hep.
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    T Square (T Square) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rival 3 için pusuya yattım bekliyorum.
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    AnadoluEfes 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    SteelSeries Arctis 1 349tl veriyorlar
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    PizzaMuffin 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunlari birak bulmazini daha ismi bulunmayan kulaklik bile kalmiyor kulak ici kulaklik ya 10TL'ye onu bile kendileri aliyor inanilmaz birsey

    o mouselari bulabileceginiz saniyorsaniz beklerseniz 69TL'ye HP uygun ama birakmazlar Steelseries'de uygun gibi onuda allem ederler goz boyama sanati bunlarinkisi her magazaya 1-2 tane yollarlar onlarida kendi elemanlari aldimi bitti
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    DoubleTh1nk (Armağan Yılmaz) 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Steelseries mouse ve kulaklığı al kapakı kutuda sat 50 üstüne aynı gün alıcı çıkar 100lira kazan her mağazaya gelmeyecek bilginize.
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    XBlades (Girişimci ve Şirket Ortağı. ) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç ürün dışında gerisi alınmaz.
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    kangaetemo 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ula kulaklığı doların tepe zamanında 600 liraya almıştım düştüğü fiyata bak almayı düşünüp bulabilenlere tavsiye ederim ses kalitesi güzel ama dışarı biraz fazla ses veriyor. kendi kablosu kısa ama yanında uzatma kablosu da çıkıyor. ben xbox gamepadine takıp kullanıyor, uzun kabloyla boğuşmaktan çok daha iyi oluyor



    rival 3ü de eylülde amazondan yaklaşık bu fiyata almıştım, iyi bence fiyatı
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    hakan_sp (H. Erol) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) kangaetemo
    merhaba uzatma kablosuyla ne kadar oluyor uzunluğu? Pc tv ye bağlı uzaktan kullanıyorum
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    150924 kez okundu.
    30 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 14 Ocak A101 aktüel ürünler ve
    3 etiket daha 15 Ocak BİM aktüel ürünler 13 Ocak ŞOK aktüel ürünler Ev Elektroniği
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