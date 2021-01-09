Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var

Önümüzdeki hafta perakende gıda mağazalarında adeta teknoloji geçidi yaşanacak. Steelseries oyuncu ürünler, Trust yayıncı ürünleri, JBL kablosuz hoparlör ürünleri uygun fiyatlarla meraklılarını bekliyor olacak.
13 Ocak ŞOK aktüel ürünler
13 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında JBL kablosuz hoparlör ürünleri dikkat çekiyor. 15 saate kadar kullanım ve 2x20W sürücüsü olan JBL Xtreme 2 taşınabilir hoparlör 1899TL ile uygun bir etikete sahip.
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20 saate kadar kullanım sunan JBL Charge 4 hoparlör 1299TL seviyesinde. 12 saate kadar kullanım ve 20W sürücü sunan JBL Flip 5 taşınabilir hoparlör ise 899TL seviyesinden satılacak.
14 Ocak A101 aktüel ürünler
14 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Amazfit Verge akıllı saat dikkat çekiyor. 1.3 inçlik AMOLED ekran, 512MB RAM, 2GB kullanılabilir alan, GPS özellikleri olan saat 599TL ile piyasanın biraz altında.
Diğer taraftan Toshiba markasının 49 inçlik Android işletim sistemli televizyon modeli 3999TL iken belirli uygulamaları olan 43 inçlik Toshiba Full HD uydu alıcılı televizyon modeli de 2899TL seviyesinde.
15 Ocak BİM aktüel ürünler
15 Ocak BİM aktüel ürünler arasında yok yok diyebiliriz. Yüksek ses kalitesi sunan SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı 349TL ile oldukça uygun seviyelerde. 6 programlanabilir düğme, 8500CPI hassasiyet, 3 bölgeli RGB aydınlatma, sunan SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi 219TL ile yine oldukça uygun.
Diğer taraftan 18 aya varan kullanım süresi ile HP X200 kablosuz fare 69.90TL fiyat etiketine sahip. Trust Mantis yayıncı mikrofonu 149TL seviyesinden satılıyor. Bluetooth özellikli Starcom grafik çizim tableti de 229TL ile dikkat çekiyor.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Halk alıyor diye geçirmişler fiyatlara ama ellerinde patlar
o mouselari bulabileceginiz saniyorsaniz beklerseniz 69TL'ye HP uygun ama birakmazlar Steelseries'de uygun gibi onuda allem ederler goz boyama sanati bunlarinkisi her magazaya 1-2 tane yollarlar onlarida kendi elemanlari aldimi bitti
rival 3ü de eylülde amazondan yaklaşık bu fiyata almıştım, iyi bence fiyatı
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