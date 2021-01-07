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    Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor

    Stüdyolarda yeşil perde yerine sanal arka planlar oluşturmak isteyenler için Sony Crystal LED ekranlar satışa çıkıyor. Ekranlar 1800 kandela parlaklığa ulaşabiliyor.
    2 gün
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    Televizyonlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    8

    Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor

    The Mandalorian dizisinin çekimlerinde yer verilen sanal arka plan ekranları yeni bir dönemin habercisi gibi görünüyor. Sony bu tarz sanal arka plan oluşturmak isteyen stüdyolar için Crystal LED ekranlar geliştiriyor.

    Yeşil ekran yerine sanal arka plan

    Birden fazla LED ekranın bir araya getirilerek oluşturulduğu dev sanal perde sayesinde oyuncular gerçekten o mekandaymış gibi senaryoya uyum sağlayabiliyor. Ayrıca çekimler oyuncular oradayken anında tekrarlanabiliyor veya arka plan anında değiştirilebiliyor.

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    Pandemi dönemi nedeniyle daha kapalı bir çekim ortamı isteyen stüdyolar için ideal olan bu sisteme ilgi giderek büyüyor. Sony de Crystal LED ekran serisini sanal arka planlarda kullanılacak şekilde optimize ediyor.

    2012 yılında geliştirilen Crystal LED ekranlar OLED ekranlar ile rekabet etmeyi amaçlıyordu ve microLED tarzında mini LED modüllerden oluşuyordu. Bu sayede daha parlak renkler ve kurulum kolaylığı sağlanıyordu.

    Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor
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    Sony’nin CES 2021 fuarına getirdiği yeni LED ekranları 1000000:1 konrast oranına sahip. HDR, 120fps hız ve 3D uyumluluk gibi Sony televizyonlarındaki pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

    Farklı olarak C serisi ekranlar daha çok lobiler ve tanıtım alanlarına hitap ediyor. B serisi ise Sony Pictures ile ortak geliştirilmiş. Ekran metrekarede 1800 kandela parlaklığa kadar ulaşabiliyor ve stüdyo arka planı olarak kullanılabiliyor.

    Boyutlarına göre milyon dolarlık maliyetlere ulaşması beklenen Sony Crystal LED ekranların Sony Pictures tarafından da aktif bir şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor. Böylece yeni bir trend başlayabilir.



    https://www.engadget.com/sony-crystal-led-055541107.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    the most important thing 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony kamera yapar fotoğraf çek diye film yapar izle diye televizyon çıkarır seyret diye telefon üretir kullan diye ps çıkarır oyna diye kulaklık yapar dinle diye ses sistemi kurar eğlen diye adamlar daha ne yapsın ama biraz insaf
    Sony kamera yapar fotoğraf çek diye film yapar izle diye televizyon çıkarır seyret diye telefon üretir kullan diye ps çıkarır oyna diye kulaklık yapar dinle diy...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) qoqoCAN
    Kardeş o gülüş ne kafayı mı üşüttün
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakdc 1 gün ( Mesaj Silindi )
    TVlerde 3d donemı yenıden baslasada bızde yenıden tv almak ıcın bır sebep olsa.
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    emre1393 (Emre K......) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Interstellar filminde uzay aracının dışına büyük perdeler kurup projeksiyon cihazlarıyla hazırlanmış uzay/karadelik/solucan deliği görüntülerini kullanmışlardı.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony olsun taştan olsun.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    The mandalorian'da buna benzer bir şey kullanılıyor, muazzam bi teknoloji bence, yeşil perde yerine bu teknolojiye geçse keşke film ve tv sektörü
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    Turkiye34BJK (..... .) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BiqBrav3
    Keşke içeriği okusaydın
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eve bundan kursan hayvan demezler umarım...
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    Xpower38 (Xpower38 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeşil perdeye devam :( Çoğrafya Kaderdir.
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    joven 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony 55 inch modelini CES 2012 fuarında tanıtmıştı sanırım evler için düşünülmüyor bu teknoleji
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    the most important thing 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony kamera yapar fotoğraf çek diye film yapar izle diye televizyon çıkarır seyret diye telefon üretir kullan diye ps çıkarır oyna diye kulaklık yapar dinle diye ses sistemi kurar eğlen diye adamlar daha ne yapsın ama biraz insaf
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