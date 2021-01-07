Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor

The Mandalorian dizisinin çekimlerinde yer verilen sanal arka plan ekranları yeni bir dönemin habercisi gibi görünüyor. Sony bu tarz sanal arka plan oluşturmak isteyen stüdyolar için Crystal LED ekranlar geliştiriyor.
Yeşil ekran yerine sanal arka plan
Birden fazla LED ekranın bir araya getirilerek oluşturulduğu dev sanal perde sayesinde oyuncular gerçekten o mekandaymış gibi senaryoya uyum sağlayabiliyor. Ayrıca çekimler oyuncular oradayken anında tekrarlanabiliyor veya arka plan anında değiştirilebiliyor.
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Pandemi dönemi nedeniyle daha kapalı bir çekim ortamı isteyen stüdyolar için ideal olan bu sisteme ilgi giderek büyüyor. Sony de Crystal LED ekran serisini sanal arka planlarda kullanılacak şekilde optimize ediyor.
2012 yılında geliştirilen Crystal LED ekranlar OLED ekranlar ile rekabet etmeyi amaçlıyordu ve microLED tarzında mini LED modüllerden oluşuyordu. Bu sayede daha parlak renkler ve kurulum kolaylığı sağlanıyordu.
Sony’nin CES 2021 fuarına getirdiği yeni LED ekranları 1000000:1 konrast oranına sahip. HDR, 120fps hız ve 3D uyumluluk gibi Sony televizyonlarındaki pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.
Farklı olarak C serisi ekranlar daha çok lobiler ve tanıtım alanlarına hitap ediyor. B serisi ise Sony Pictures ile ortak geliştirilmiş. Ekran metrekarede 1800 kandela parlaklığa kadar ulaşabiliyor ve stüdyo arka planı olarak kullanılabiliyor.
Boyutlarına göre milyon dolarlık maliyetlere ulaşması beklenen Sony Crystal LED ekranların Sony Pictures tarafından da aktif bir şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor. Böylece yeni bir trend başlayabilir.
https://www.engadget.com/sony-crystal-led-055541107.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.