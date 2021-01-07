Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor

The Mandalorian dizisinin çekimlerinde yer verilen sanal arka plan ekranları yeni bir dönemin habercisi gibi görünüyor. Sony bu tarz sanal arka plan oluşturmak isteyen stüdyolar için Crystal LED ekranlar geliştiriyor.

Yeşil ekran yerine sanal arka plan

Birden fazla LED ekranın bir araya getirilerek oluşturulduğu dev sanal perde sayesinde oyuncular gerçekten o mekandaymış gibi senaryoya uyum sağlayabiliyor. Ayrıca çekimler oyuncular oradayken anında tekrarlanabiliyor veya arka plan anında değiştirilebiliyor.

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Pandemi dönemi nedeniyle daha kapalı bir çekim ortamı isteyen stüdyolar için ideal olan bu sisteme ilgi giderek büyüyor. Sony de Crystal LED ekran serisini sanal arka planlarda kullanılacak şekilde optimize ediyor.

2012 yılında geliştirilen Crystal LED ekranlar OLED ekranlar ile rekabet etmeyi amaçlıyordu ve microLED tarzında mini LED modüllerden oluşuyordu. Bu sayede daha parlak renkler ve kurulum kolaylığı sağlanıyordu.

Tam Boyutta Gör

Sony’nin CES 2021 fuarına getirdiği yeni LED ekranları 1000000:1 konrast oranına sahip. HDR, 120fps hız ve 3D uyumluluk gibi Sony televizyonlarındaki pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Farklı olarak C serisi ekranlar daha çok lobiler ve tanıtım alanlarına hitap ediyor. B serisi ise Sony Pictures ile ortak geliştirilmiş. Ekran metrekarede 1800 kandela parlaklığa kadar ulaşabiliyor ve stüdyo arka planı olarak kullanılabiliyor.

Boyutlarına göre milyon dolarlık maliyetlere ulaşması beklenen Sony Crystal LED ekranların Sony Pictures tarafından da aktif bir şekilde kullanılacağı tahmin ediliyor. Böylece yeni bir trend başlayabilir.

https://www.engadget.com/sony-crystal-led-055541107.html

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