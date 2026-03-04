JBL GO 5 hoparlör, Bluetooth 6.0 ile tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte JBL GO 5 Bluetooth hoparlörün özellikleri ve fiyatı:
GO 5’in en belirgin yeniliklerinden biri, ses ayarlarının Harman Acoustics ekibi tarafından optimize edilmiş olması. Bu durum, küçük gövdeli hoparlörlerde sıkça karşılaşılan tiz ağırlıklı ve sınırlı derinlikteki ses karakterine karşı daha dengeli bir profil hedeflendiğini gösteriyor. Cihazın çıkış gücü 4,8W RMS olarak belirtiliyor; bu değer önceki nesle kıyasla mütevazı bir artış anlamına geliyor.
45 mm çapında tek bir sürücüye sahip olan hoparlör, 100 Hz ile 19 kHz (-6 dB) arasında frekans tepki aralığı sunuyor. 85 dB’nin üzerinde sinyal-gürültü oranı ise, arka plan gürültüsünün düşük tutulduğunu ve temiz bir ses çıkışı hedeflendiğini ortaya koyuyor. Bu teknik değerler, GO 5’in büyük salonları doldurmak yerine kişisel dinleme, masa başı kullanım veya küçük grup buluşmaları için tasarlandığını netleştiriyor. Fiziksel hacmi göz önüne alındığında, derin bas performansı yerine dengeli ve kontrollü bir ses sunma yaklaşımı benimsenmiş görünüyor.
Cihazda yer alan AirTouch tek dokunuşla eşleştirme özelliği, kurulum sürecini sadeleştirmeyi hedefliyor. Birden fazla GO 5 kullanıldığında hoparlörlerin otomatik olarak birbirine bağlanarak stereo sistem oluşturabilmesi, küçük boyutlu ürünlerin modüler biçimde genişletilebilmesine olanak tanıyor. Tasarım tarafında ise GO serisinin blok benzeri formu korunuyor. 101 x 77,4 x 43 mm boyutlarındaki gövde, 230 gramlık ağırlığıyla taşınabilirlik iddiasını sürdürüyor. Siyah, kırmızı, açık mavi, pembe, turuncu ve koyu mavi olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunulması, cihazın genç ve hareketli kullanıcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor. Dahili WINK ortam aydınlatması ise görsel açıdan ince bir farklılık katıyor. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sunan model, plaj, kamp veya açık hava etkinlikleri gibi senaryolarda da kullanılabilecek bir yapı vadediyor.
40°C'ye kadar maksimum çalışma sıcaklığına sahip cihazın, özellikle yaz aylarında açık alan kullanımında da belirli sınırlar dahilinde çalışacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Son olarak JBL GO 5, Çin'de 399 yuan (yaklaşık 58 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Küresel lansmanla birlikte farklı pazarlarda fiyatlandırmanın değişmesi bekleniyor.