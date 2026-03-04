JBL GO 5 hoparlör, Bluetooth 6.0 ile tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör JBL GO 5 Bluetooth hoparlör, Harman Acoustics tarafından yapılan ses ayarları, Bluetooth 6.0 desteği ve IP68 dayanıklılık sertifikasıyla duyuruldu. JBL tarafından sessiz sedasız tanıtılan yeni model, kompakt tasarımını korurken donanım ve bağlantı tarafında dikkat çekici güncellemeler sunuyor. İlk etapta Çin’de ön siparişe açılan ürün, küresel pazarlara da en kısa süre içinde sunulacaktır.

İşte JBL GO 5 Bluetooth hoparlörün özellikleri ve fiyatı:

GO 5’in en belirgin yeniliklerinden biri, ses ayarlarının Harman Acoustics ekibi tarafından optimize edilmiş olması. Bu durum, küçük gövdeli hoparlörlerde sıkça karşılaşılan tiz ağırlıklı ve sınırlı derinlikteki ses karakterine karşı daha dengeli bir profil hedeflendiğini gösteriyor. Cihazın çıkış gücü 4,8W RMS olarak belirtiliyor; bu değer önceki nesle kıyasla mütevazı bir artış anlamına geliyor.

45 mm çapında tek bir sürücüye sahip olan hoparlör, 100 Hz ile 19 kHz (-6 dB) arasında frekans tepki aralığı sunuyor. 85 dB’nin üzerinde sinyal-gürültü oranı ise, arka plan gürültüsünün düşük tutulduğunu ve temiz bir ses çıkışı hedeflendiğini ortaya koyuyor. Bu teknik değerler, GO 5’in büyük salonları doldurmak yerine kişisel dinleme, masa başı kullanım veya küçük grup buluşmaları için tasarlandığını netleştiriyor. Fiziksel hacmi göz önüne alındığında, derin bas performansı yerine dengeli ve kontrollü bir ses sunma yaklaşımı benimsenmiş görünüyor.

Bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 desteği, cihazı mevcut mobil cihaz ekosistemiyle daha güncel bir noktaya taşıyor. SBC ve AAC kodeklerinin yanı sıra LC3 desteği de sunuluyor. LC3, özellikle düşük bit hızlarında daha verimli ses iletimi sağlamasıyla öne çıkıyor ve enerji tüketimi açısından avantaj sağlayabiliyor. Bununla birlikte Bluetooth AURACAST desteğinin eklenmesi, GO 5’i yalnızca bireysel kullanım için değil, çoklu hoparlör senaryoları için de uygun hale getiriyor. AURACAST, uyumlu cihazlar arasında eşzamanlı ses yayınına imkan tanıyarak daha geniş kapsama alanı oluşturmayı mümkün kılıyor.

Cihazda yer alan AirTouch tek dokunuşla eşleştirme özelliği, kurulum sürecini sadeleştirmeyi hedefliyor. Birden fazla GO 5 kullanıldığında hoparlörlerin otomatik olarak birbirine bağlanarak stereo sistem oluşturabilmesi, küçük boyutlu ürünlerin modüler biçimde genişletilebilmesine olanak tanıyor. Tasarım tarafında ise GO serisinin blok benzeri formu korunuyor. 101 x 77,4 x 43 mm boyutlarındaki gövde, 230 gramlık ağırlığıyla taşınabilirlik iddiasını sürdürüyor. Siyah, kırmızı, açık mavi, pembe, turuncu ve koyu mavi olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunulması, cihazın genç ve hareketli kullanıcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor. Dahili WINK ortam aydınlatması ise görsel açıdan ince bir farklılık katıyor. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sunan model, plaj, kamp veya açık hava etkinlikleri gibi senaryolarda da kullanılabilecek bir yapı vadediyor.

Kablolu bağlantı seçenekleri de korunmuş durumda. USB-C üzerinden doğrudan bilgisayara bağlanabilen GO 5, dahili DAC çipi sayesinde dijital ses oynatımını destekliyor. Enerji tarafında ise 1000 mAh kapasiteli lityum iyon pil yer alıyor. 3,85 Wh kapasiteye ve 3,8 V/1000 mAh eşdeğerine sahip olan batarya, JBL’nin verdiği bilgilere göre ışıklar kapalıyken 8 saate kadar müzik çalma süresi sunuyor. Bu süre, ses seviyesi ve içerik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. 5V/1A USB-C girişi üzerinden yapılan şarj işlemi yaklaşık üç saat sürüyor.

40°C'ye kadar maksimum çalışma sıcaklığına sahip cihazın, özellikle yaz aylarında açık alan kullanımında da belirli sınırlar dahilinde çalışacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Son olarak JBL GO 5, Çin’de 399 yuan (yaklaşık 58 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Küresel lansmanla birlikte farklı pazarlarda fiyatlandırmanın değişmesi bekleniyor.

