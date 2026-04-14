Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    JBL suya dayanıklı yeni hoparlörünü duyurdu

    JBL Flip Essential 3 SE kablosuz hoparlör modelinde iki sürücü ve iki pasif radyatör ile daha iyi ses kalitesi, suya ve toza dayanıklılık, geri dönüştürülebilir malzeme şeklinde özellikler yer alıyor.

    JBL Flip Essential 3 SE Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları giderek artan suya ve toza dayanıklı taşınabilir hoparlör furyasına JBL de katılıyor. Firma ürün gamını gençlere yönelik yeni bir kablosuz hoparlör modeli ile genişletiyor.

    JBL Flip Essential 3 SE özellikleri ve fiyatı

    JBL Flip Essential 3 SE hoparlör modeli 10W tweeter ve 20W pist şeklinde woofer ile çift sürücü sistemi sunuyor. Bu sayede berrak bir ses ve güçlü orta/düşük tonlar elde edilebiliyor. İki pasif radyatör ise daha iyi bir bass tepkisi sunuyor. Bu sayede 63Hz-20kHz frekans aralığı sunuluyor.

    Hoparlör 180 x 69.5 x 72 mm boyutlarında ve 550 gram ağırlığında. IP67 ile suya dayanıklılık sunarken kablosuz bağlantı Bluetooth 5.4 ile sağlanıyor. Firmanın Auracast teknolojisi sayesinde aynı anda bir birden fazla cihaza bağlanabilirken iki tanesi yan yana geldiğinde stereo ses de oluşturabiliyor.

    Tek şarj ile 12 saatlik oynatma süresi sunan hoparlör 3 saatte tam şarja ulaşabiliyor. JBL Portable uygulamasından ise istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Dönüştürülebilir malzemeden üretilen JBL Flip Essential 3 SE hoparlör modeli 130$ fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cvt şanzıman hangi araçlarda var asansör aylık bakımı zorunlu mu trio tedavi paketi kullananların yorumları tv anten kablosu sinyal ölçme tiktok takipçi kasma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M5 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum