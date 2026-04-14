JBL suya dayanıklı yeni hoparlörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları giderek artan suya ve toza dayanıklı taşınabilir hoparlör furyasına JBL de katılıyor. Firma ürün gamını gençlere yönelik yeni bir kablosuz hoparlör modeli ile genişletiyor.

JBL Flip Essential 3 SE özellikleri ve fiyatı

JBL Flip Essential 3 SE hoparlör modeli 10W tweeter ve 20W pist şeklinde woofer ile çift sürücü sistemi sunuyor. Bu sayede berrak bir ses ve güçlü orta/düşük tonlar elde edilebiliyor. İki pasif radyatör ise daha iyi bir bass tepkisi sunuyor. Bu sayede 63Hz-20kHz frekans aralığı sunuluyor.

Hoparlör 180 x 69.5 x 72 mm boyutlarında ve 550 gram ağırlığında. IP67 ile suya dayanıklılık sunarken kablosuz bağlantı Bluetooth 5.4 ile sağlanıyor. Firmanın Auracast teknolojisi sayesinde aynı anda bir birden fazla cihaza bağlanabilirken iki tanesi yan yana geldiğinde stereo ses de oluşturabiliyor.

Tek şarj ile 12 saatlik oynatma süresi sunan hoparlör 3 saatte tam şarja ulaşabiliyor. JBL Portable uygulamasından ise istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Dönüştürülebilir malzemeden üretilen JBL Flip Essential 3 SE hoparlör modeli 130$ fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: