Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var

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Haftaya perakende gıda mağazalarında Lenovo, Jabra ve HP markalarının piyasada fiyatıyla alternatif olacak ürünleri yer alıyor. Raflar gelecek hafta teknolojik ürünlerle dolu diyebiliriz.

10 Eylül A101 aktüel ürünler

10 Eylül A101 aktüel ürünler arasınnda Lenovo E10 tablet modeli dikkat çekiyor. 10.1 inçlik ekran, 2GB RAM, 32GB depolama, 4 adet Cortex-A7 çekirdek, 4850mAh kapasiteli batarya 899TL ve piyasanın oldukça altında.

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Yine 2 adet Zen çekirdeği ve Vega 3 grafik birimi barındıran AMD 3020e işlemcili Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modeli 1999TL. Piyasada pek bulunmadığı anlaşılan 4GB RAM ve 128GB SSD sürücülü modelin fiyatı oldukça avantajlı.

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Diğer taraftan 1 adet AA pille çalışan ve 1000 DPI hassasiyet seviyesi olan Lenovo 300 Wireless kablosuz fare modeli 49.95TL ve yine oldukça uygun görünüyor.

Son olarak Piranha markasının biraz alt kalite kablosuz şarj plakası ve akıllı TV kumandası gibi uygun fiyatlı alternatif ürünleri de incelemeye değer duruyor.

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11 Eylül BİM aktüel ürünler

11 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık modeli var. Tatmin edici bir ses kalitesi sunan Elite 65t, tasarımı ile kulağa tam oturacak şekilde hazırlanmış. Her parçada çift mikrofon berrak bir ses sunuyor.

Pasif gürültü engelleme özelliği olan kulaklık Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Şarjlı kılıf ile birlikte toplamda 14 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık şarj ile 1.5 saat ek süre elde edilebiliyor. Jabra Elite 65t modeli 499TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor.

Diğer taraftan HP markasının aksesuar çeşitleri yine çok uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. HP Topload Essential askılı çanta, HP Essential sırt çantası ve HP Z3700 kablosuz fare 69.90TL tek fiyat. Bunlar piyasada bir miktar daha yüksek. HP Deskjet 2710 kablosuz yazıcı da 299TL.

Son olarak depolama ürünleri ile bilinen Çinli Hikvision markasının 256GB USB Tip-C taşınabilir SSD sürücüsü 249TL gibi oldukça uygun bir fiyatta.

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