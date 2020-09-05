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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var

    10 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Lenovo E10 tablet modeli yer alırken, 11 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık modeli var.
    6 gün
    49,4b
    7
    24
    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var
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    Haftaya perakende gıda mağazalarında Lenovo, Jabra ve HP markalarının piyasada fiyatıyla alternatif olacak ürünleri yer alıyor. Raflar gelecek hafta teknolojik ürünlerle dolu diyebiliriz.

    10 Eylül A101 aktüel ürünler

    10 Eylül A101 aktüel ürünler arasınnda Lenovo E10 tablet modeli dikkat çekiyor. 10.1 inçlik ekran, 2GB RAM, 32GB depolama, 4 adet Cortex-A7 çekirdek, 4850mAh kapasiteli batarya 899TL ve piyasanın oldukça altında.

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    Yine 2 adet Zen çekirdeği ve Vega 3 grafik birimi barındıran AMD 3020e işlemcili Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modeli 1999TL. Piyasada pek bulunmadığı anlaşılan 4GB RAM ve 128GB SSD sürücülü modelin fiyatı oldukça avantajlı.

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    Diğer taraftan 1 adet AA pille çalışan ve 1000 DPI hassasiyet seviyesi olan Lenovo 300 Wireless kablosuz fare modeli 49.95TL ve yine oldukça uygun görünüyor.

    Son olarak Piranha markasının biraz alt kalite kablosuz şarj plakası ve akıllı TV kumandası gibi uygun fiyatlı alternatif ürünleri de incelemeye değer duruyor.

    Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var
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    11 Eylül BİM aktüel ürünler

    11 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık modeli var. Tatmin edici bir ses kalitesi sunan Elite 65t, tasarımı ile kulağa tam oturacak şekilde hazırlanmış. Her parçada çift mikrofon berrak bir ses sunuyor.

    Pasif gürültü engelleme özelliği olan kulaklık Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Şarjlı kılıf ile birlikte toplamda 14 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık şarj ile 1.5 saat ek süre elde edilebiliyor. Jabra Elite 65t modeli 499TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor.

    Diğer taraftan HP markasının aksesuar çeşitleri yine çok uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. HP Topload Essential askılı çanta, HP Essential sırt çantası ve HP Z3700 kablosuz fare 69.90TL tek fiyat. Bunlar piyasada bir miktar daha yüksek. HP Deskjet 2710 kablosuz yazıcı da 299TL.

    Son olarak depolama ürünleri ile bilinen Çinli Hikvision markasının 256GB USB Tip-C taşınabilir SSD sürücüsü 249TL gibi oldukça uygun bir fiyatta.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 6 gün en beğenilen
    Hiçbirini bulamazsiniz



    Kendi tanidiklarina ayırıyorlar
    3 Yanıt Yanıtla +40
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    kartal172 (Cemil ) 6 gün
    Koşun çöpler gelmiş, çok uygun
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    Mustafa Dümen (Mustafa Arda) 5 gün (düzenlendi)
    Aynı şekilde açılış mağazası için evime broşür bırakmışlardı beğendiğim ürün fiyatı da çok uygundu, sabah erkenden gidip açılış olduktan sonra almak istediğimi söyledim, kasadan geçti indirim şu an olmuyor gün içinde arayalım sizi ayıralım dedi tamam dememle birlikte aranmayı bekledim arayan olmayınca ertesi gün mağazaya gittim bana ürünün indirimi olmadığını ve şirket ürünü toplattığını söyleyip ürün 14 gün içinde tekrar indirim alırsa sizi ararız deyip kestirip attılar. Eve geldim böyle birşey olup olmayacağını araştırdım ama sanırım sizin söylediğiniz gibi olduğunu anladım ve ben insanları kandırdıkları ve kendilerini akıllı zannedip orada saatlerce insanları kapıda bekletip dalga geçer gibi cevap vermelerine tahammül edemedim hakkım varsa helal etmiyorum.
    Aynı şekilde açılış mağazası için evime broşür bırakmışlardı beğendiğim ürün fiyatı da çok uygundu, sabah erkenden gidip açılış olduktan sonra almak istediğimi ...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    trakyAli-1986 (ali ) 3 gün
    Lenovo e10 tab mi vorcom sx pro mu?
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    tur1st (Cihan Cem Çetiner) 4 gün
    filtre kahve nasildir ki, tam benlik tek kisilik duruyor.
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    Deyav 4 gün
    Beyler hiç anlamam bu işlerden.resmî işleri yapayım word exel internet film video bana yetiyor laptop yetermi sizce kasma donma yaşanırmı. Bide en azından pes 2013 csgo call of duty eski oyunları oynayabilirmiyim teşekkürler
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rhego (Rhego ) 3 gün Deyav
    O cihazla yapılacak tek şey facebook twitter falan gezmek oda tahammül seviyesi yüksek sabırlı insanlar için
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    Alqu 5 gün
    tablet ihtiyacım var tablet iyi midir yoksa o fiyata daha iyisi bulunabilir mi ?
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    Hükümran (Hükümran ) 5 gün
    Türkiye'de ilk vakalar görülmeye başladığında hatırlıyorum HP 2632 yazıcının fiyatı 180 liraydı. Şimdi 300 lira olmuş.
    Yanıtla +2
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    Pi (3.14159265359 ) 5 gün
    256lik ssd flash iyiymiş sanki. Tabi ihtiyacı olana
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    topsakalsevki1 5 gün yeni yorumcu
    Arkadaşlar sadece zula (düşük ayarlarda oynatsada yeter) ve bazı cizim programları icin almak istiyorum mantıklı olumu
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    frkn_clk 5 gün topsakalsevki1
    Çizim proglamları için mantıklı değil çünkü üst düzey bir bilgisayar gerekli çizim proglamları için 2020 sürüm olan proglamlar için
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    Ensar1367 (Ramazan Kurtaran) 4 gün topsakalsevki1
    üstad önermiyorum doğrusu.Ekran ful hd değil.Bu zamanda ful hd olmayan tablet alınmaz.
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    Paetzold 6 gün
    Hiçbirini göremiyoruz nerdeyse.
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    ozandemir- (ozan demir) 6 gün
    Jabranın kulaklığı gelmişti yine aynı fiyattan bi kaç ay önce. Premium bir kulaklık tavsiye ederim.
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    LBJ_23 6 gün
    Ssd mantıklı mı?
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    49370 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, lenovo ve
    4 etiket daha 10 Eylül A101 aktüel ürünler 11 Eylül BİM aktüel ürünl Lenovo E10 Mobil Teknolojiler
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