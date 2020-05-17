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    Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor

    Half-Life: Alyx oyununa gelen son güncelleme ile birlikte oyuncular Steam Workshop özelliğini kullanarak kendi ilginç bölüm projelerini hayata geçirebilecekler.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor
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    Yıllarca süren meraklı bekleyişin ardından sürpriz yaparak masa üstü platformların yerine sanal gerçeklik platformuna yönelik olarak piyasaya sürülen Half-Life: Alyx oyunu yüzleri güldürmeye devam ediyor. Oyun şimdi de bölüm düzenleme araçlarını sunuyor.

    Oyuncular da müdahil olacak

    Half-Life: Alyx sanal gerçeklik oyunu bugüne kadar 1 milyondan fazla Steam VR kaskının satışına katkı yaparken Valve bu sinerjiyi korumayı ve kitlesini daha da büyütmek amacıyla oyuncuların da bölüm düzenlemesine izin veriyor.

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    Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

    Source 2 oyun motoruna yapılan son güncelleme ile Steam Workshop adındaki özellik beta kullanımına açıldı. Özellik içerisinde Source 2 Bölüm Düzenleme aracının yanı sıra Hammer yayın aracı ve Source Filmmaker düzenleme aracı da yer alıyor.

    Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor
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    Bölüm düzenleme aracı ile birlikte oyuncular kendi bölümlerini, desenlerini, animasyonlarını ve çevrelerini oyuna ekleyebilecekler. Ayrıca oluşturulan içerikler arasında da arama yapılabilecek. Valve ekibi bölüm eklemek isteyen oyunculara yönelik olarak bir rehber yayınladı. Oyuncular kendi evini temel alan bir bölüm bile ekleyebilme imkanına sahip durumda. Böylece çok basit fikirlerden çok ilgi çekici projelere kadar oyuncular yeteneklerini sergileyebilecekler. Haliyle oyuncu etkileşimi de artmış olacak.

    Güncelleme ile birlikte bölüm düzenleme aracının yanı sıra Vulkan API destekli yerleşik bir Linux versiyonu, Windows üzerinde Vulkan için yeni destekler ve izleyicilerin yakınlaştırma seviyelerini ayarlabilme şeklinde yenilikler ekleniyor.



    https://www.engadget.com/half-life-alyx-vr-mods-215808523.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 4 sa. yeni yorumcu
    Zamanında Counter Strike, Half Life'ın modu olarak çıkmıştı.

    Acaba Half Life Alyx'ten de ileride VR dünyasında adından çok söz ettirecek bir mod çıkacak mı?
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