Apple yeni AirTag’i tanıttı: Daha uzun menzil, daha yüksek ses

Tam Boyutta Gör Apple, 2026 yılının ilk ürünü olarak 2. Nesil AirTag’i tanıttı ve satışa sundu. Sessiz sedasız bir şekilde Apple’ın web sitesinde duyurulan yeni AirTag, önceki modele göre daha geniş bağlantı ve gelişmiş bulunabilirlik özellikleri sunuyor.

Yeni AirTag ile gelen yenilikler neler?

2. Nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipi

Yüzde 50 daha uzun menzilde Tam Konum Bulma özelliği

Daha geniş Bluetooth kapsama alanı

Yüzde 50 daha yüksek hoparlör sesi

Apple Watch ile AirTag bulma özelliği

İstenmeyen takip ve güvenlik özellikleri iyileştirildi

Geri dönüştürülmüş malzeme ile üretildi

Yeni AirTag 1,5 kat daha uzaktan bulunabiliyor

Kayıp eşyaları bulmayı kolaylaştıran AirTag’in yeni versiyonunda 2. nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipine geçiş yapılıyor. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 ve Series 3 modellerinde de kullanılan bu çip sayesinde 2. Nesil AirTag’in Tam Konum Bulma özelliği önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha uzun menzilde çalışıyor. Ayrıca Bluetooth çipinin kapsama alanı geliştirildi. Böylelikle anahtarınızı, cüzdanınızı veya kayıp diğer eşyalarınızı uzaktayken bulmanız daha kolay hale geliyor.

Yüzde 50 daha yüksek ses

AirTag’in en çok eleştirilen noktalarından biri hoparlörün düşük seviyede olmasıydı. Apple bu konuda geliştirme yaparak AirTag 2. Nesil’in yüzde 50 oranında daha yüksek ses çıkardığını ifade ediyor. Kayıp eşyalarınızı bulmak daha pratik hale geliyor.

Apple Watch’a AirTag bulma özelliği geldi

Öte yandan Apple Watch’lara gelen güncelleme ile akıllı saat ile doğrudan AirTag takibi yapılabiliyor. iPhone’unuzu kullanmaya gerek kalmadan Apple Watch’unuz ile AirTag’inizin nerede olduğuna dair yönlendirmeler alabileceksiniz. Apple Watch Series 9 veya Apple Watch Ultra 2 ve daha yeni modeller doğrudan AirTag takibi özelliğini destekliyor. Saatinizi watchOS 26.2.1 güncelleyerek bu özelliği kullanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Apple, kötüye kullanım amacıyla AirTag ile istenmeyen takipleri önlemek için çeşitli güvenlik geliştirmeleri yaptı. Otomatik uyarılar ve çapraz platform bildirimleri sayesinde kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Önceki nesilde olduğu gibi üzerinizde size ait olmayan AirTag tespit edildiğinde iOS veya Android cihazınıza uyarı gönderiliyor. AirTag’i bulamazsanız bir süre sonra AirTag nerede olduğunu belli etmek için otomatik ses çalmaya başlıyor. Bu özellik, kalabalık ortamlarda devreye girmemesi için yalnızca AirTag sahibinden ayrıldığı zaman etkinleştiriliyor.

1. Nesil AirTag aksesuarları ile uyumlu

Tam Boyutta Gör AirTag 2. Nesil’de tasarımsal bir değişiklik bulunmuyor. Bu sayede 1. Nesil için geliştirilen AirTag aksesuarlarını AirTag 2. Nesil cihazınız ile de kullanabilirsiniz.

Apple, yeni nesil AirTag’in çevre bilinciyle tasarlandığına vurgu yapıyor. AirTag’in kasasında yüzde 85 geri dönüştürülmüş plastik, tüm mıknatıslarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir bulunan toprak elementleri ve Apple tarafından tasarlanan tüm baskı devre kartlarındaki kaplamalarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş altın kullanılıyor. Yüzde 100 lif bazlı kağıt ambalajlar kolayca geri dönüştürülebiliyor.

AirTag 2. Nesil Fiyatı

AirTag 2. Nesil Tekli Paket: 1.599 TL

AirTag 2. Nesil Dörtlü Paket: 5.499 TL

AirTag’in fiyatında ufak bir artış yaptı. İlk nesil satıştan kalktı ve AirTag 2. Nesil tekli versiyonu 1.599 TL’den satışa çıktı. Dört adet AirTag 2. Nesil paketi ise 5.499 TL’ye satılıyor.

