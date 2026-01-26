Apple yeni AirTag’i tanıttı: Daha uzun menzil, daha yüksek ses

Yeni AirTag ile gelen yenilikler neler?
- 2. Nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipi
- Yüzde 50 daha uzun menzilde Tam Konum Bulma özelliği
- Daha geniş Bluetooth kapsama alanı
- Yüzde 50 daha yüksek hoparlör sesi
- Apple Watch ile AirTag bulma özelliği
- İstenmeyen takip ve güvenlik özellikleri iyileştirildi
- Geri dönüştürülmüş malzeme ile üretildi
Yeni AirTag 1,5 kat daha uzaktan bulunabiliyor
Kayıp eşyaları bulmayı kolaylaştıran AirTag’in yeni versiyonunda 2. nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipine geçiş yapılıyor. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 ve Series 3 modellerinde de kullanılan bu çip sayesinde 2. Nesil AirTag’in Tam Konum Bulma özelliği önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha uzun menzilde çalışıyor. Ayrıca Bluetooth çipinin kapsama alanı geliştirildi. Böylelikle anahtarınızı, cüzdanınızı veya kayıp diğer eşyalarınızı uzaktayken bulmanız daha kolay hale geliyor.
Yüzde 50 daha yüksek ses
AirTag’in en çok eleştirilen noktalarından biri hoparlörün düşük seviyede olmasıydı. Apple bu konuda geliştirme yaparak AirTag 2. Nesil’in yüzde 50 oranında daha yüksek ses çıkardığını ifade ediyor. Kayıp eşyalarınızı bulmak daha pratik hale geliyor.
Apple Watch’a AirTag bulma özelliği geldi
Öte yandan Apple Watch’lara gelen güncelleme ile akıllı saat ile doğrudan AirTag takibi yapılabiliyor. iPhone’unuzu kullanmaya gerek kalmadan Apple Watch’unuz ile AirTag’inizin nerede olduğuna dair yönlendirmeler alabileceksiniz. Apple Watch Series 9 veya Apple Watch Ultra 2 ve daha yeni modeller doğrudan AirTag takibi özelliğini destekliyor. Saatinizi watchOS 26.2.1 güncelleyerek bu özelliği kullanabilirsiniz.
1. Nesil AirTag aksesuarları ile uyumlu
Apple, yeni nesil AirTag’in çevre bilinciyle tasarlandığına vurgu yapıyor. AirTag’in kasasında yüzde 85 geri dönüştürülmüş plastik, tüm mıknatıslarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir bulunan toprak elementleri ve Apple tarafından tasarlanan tüm baskı devre kartlarındaki kaplamalarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş altın kullanılıyor. Yüzde 100 lif bazlı kağıt ambalajlar kolayca geri dönüştürülebiliyor.
AirTag 2. Nesil Fiyatı
- AirTag 2. Nesil Tekli Paket: 1.599 TL
- AirTag 2. Nesil Dörtlü Paket: 5.499 TL
AirTag'in fiyatında ufak bir artış yaptı. İlk nesil satıştan kalktı ve AirTag 2. Nesil tekli versiyonu 1.599 TL'den satışa çıktı. Dört adet AirTag 2. Nesil paketi ise 5.499 TL'ye satılıyor.
