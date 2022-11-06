Halo Infinite ışın izleme desteğine kavuşuyor

Işın izleme yalnızca PC’ye geliyor
together we advance_gaming etkinliğinde AMD, Halo Infinite’ın ışın izleme desteğine kavuşacağını duyurdu. Oyundaki gölgeleri ve ışıkların kalitesini ciddi anlamda arttıracak güncelleme, önümüzdeki yılın mart ayında 3. sezon ile birlikte yayınlanacak. Işın izleme desteği, şimdilik yalnızca PC için duyuruldu ancak daha sonra Xbox Series cihazlarına da gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence