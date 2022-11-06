Halo Infinite ışın izleme desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Xbox ve PC’ye özel olarak gelen ve çoklu oyuncu modu ücretsiz olan Halo Infinite, yakında çok daha güzel gözükecek. RDNA 3 tabanlı ekran kartlarını tanıtan AMD, bu etkinlikte Halo Infinite hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Işın izleme yalnızca PC’ye geliyor

together we advance_gaming etkinliğinde AMD, Halo Infinite’ın ışın izleme desteğine kavuşacağını duyurdu. Oyundaki gölgeleri ve ışıkların kalitesini ciddi anlamda arttıracak güncelleme, önümüzdeki yılın mart ayında 3. sezon ile birlikte yayınlanacak. Işın izleme desteği, şimdilik yalnızca PC için duyuruldu ancak daha sonra Xbox Series cihazlarına da gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Halo Infinite'e ışın izleme geliyor