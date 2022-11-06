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    Halo Infinite ışın izleme desteğine kavuşuyor

    Xbox ve PC’nin sevilen FPS yapımlarından Halo Infinite yakında ışın izleme desteğine kavuşuyor. AMD, ray tracing getirecek güncellemenin Mart 2023’te geleceğini belirtti.
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    Halo Infinite'e ışın izleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Xbox ve PC’ye özel olarak gelen ve çoklu oyuncu modu ücretsiz olan Halo Infinite, yakında çok daha güzel gözükecek. RDNA 3 tabanlı ekran kartlarını tanıtan AMD, bu etkinlikte Halo Infinite hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

    Işın izleme yalnızca PC’ye geliyor

    together we advance_gaming etkinliğinde AMD, Halo Infinite’ın ışın izleme desteğine kavuşacağını duyurdu. Oyundaki gölgeleri ve ışıkların kalitesini ciddi anlamda arttıracak güncelleme, önümüzdeki yılın mart ayında 3. sezon ile birlikte yayınlanacak. Işın izleme desteği, şimdilik yalnızca PC için duyuruldu ancak daha sonra Xbox Series cihazlarına da gelebilir.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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