Hangi kuşağın daha fazla oyun oynadığı ortaya çıktı

- Y kuşağı daha fazla oyun oynuyor
- Ebeveynler çocuklarıyla artık daha fazla oyun oynuyor
- Giderek daha fazla oyun oynanıyor
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Y kuşağı daha fazla oyun oynuyor
Yapılan kapsamlı ankette Y kuşağının genç yaş gruplarına göre oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdığını belirtildi. Ankete katılan beş Y kuşağından ikisi haftada 22 saat veya daha fazla oyun oynadıklarını söylüyor. Y kuşağı aynı zamanda konsollar gibi diğer oyun platformları yerine bilgisayarı tercih etme eğilimindeyken, genç kuşaklar muhtemelen giriş maliyetleri nedeniyle mobil oyunlara daha fazla yöneliyor.
Neden oyun oynuyoruz? sorusuna da verilen yanıtlar farklılık gösteriyor. Gençler oyunları, başarı peşinde koşmanın verdiği heyecandan dolayı oynadıklarını ve oyunları zaman geçirmenin bir yolu olarak gördüklerini aktarıyor. Daha yaşlı kitleler ise oyunların sunduğu entelektüel uyarım ve keşif özelliklerinden hoşlandıklarını dile getiriyor.
Ebeveynler çocuklarıyla artık daha fazla oyun oynuyor
Giderek daha fazla oyun oynanıyor
Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oynadığı ilk 5 oyun Mario (%50), Minecraft (%48), Roblox (%37), Super Smash Bros (%33) ve Kirby (%32) oldu. Bununla birlikte, küçükler en çok battle royal (%49), yarış (%46) ve hayatta kalma oyunları (%39) oynarken; Y kuşağı Elden Ring veya World of Warcraft gibi oyunlarla MMO (%41), strateji (%27) ve RPG (%26) türlerine daha fazla yöneliyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98307-millennials-spend-more-time-gaming-than-any-other.html https://about.fandom.com/news/fandoms-inside-gaming-report-uncovers-the-mindset-motivations-of-gamers-across-generations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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