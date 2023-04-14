Hangi kuşağın daha fazla oyun oynadığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Fandom'un 2023 Inside Gaming raporuna göre, son beş yılda her büyük demografi, platform ve oyun türünde insanların oyun etkileşimi arttı. Genel olarak herkes daha fazla oyun oynarken bazı kuşaklar oyun oynamaya daha meyilli. Ancak ilk akla Z kuşağı gelse de en çok oyun oynayanlar onlar değil.

Y kuşağı daha fazla oyun oynuyor

Yapılan kapsamlı ankette Y kuşağının genç yaş gruplarına göre oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdığını belirtildi. Ankete katılan beş Y kuşağından ikisi haftada 22 saat veya daha fazla oyun oynadıklarını söylüyor. Y kuşağı aynı zamanda konsollar gibi diğer oyun platformları yerine bilgisayarı tercih etme eğilimindeyken, genç kuşaklar muhtemelen giriş maliyetleri nedeniyle mobil oyunlara daha fazla yöneliyor.

Tam Boyutta Gör Belirli bir oyuna duyulan ilgi, tahmin edebileceğiniz gibi yaş grupları arasında da farklılık gösteriyor. Genç oyuncular, yaşlılara kıyasla yayıncılardan veya popüler olan oyunlardan daha fazla etkileniyor. Bu arada Y kuşağı, iyi karakter gelişimi ve güçlü hikayeler sunan oyunları satın alma eğiliminde oluyor.

Küresel oyun kitlesi 3,7 milyara ulaştı 23 sa. önce eklendi

Neden oyun oynuyoruz? sorusuna da verilen yanıtlar farklılık gösteriyor. Gençler oyunları, başarı peşinde koşmanın verdiği heyecandan dolayı oynadıklarını ve oyunları zaman geçirmenin bir yolu olarak gördüklerini aktarıyor. Daha yaşlı kitleler ise oyunların sunduğu entelektüel uyarım ve keşif özelliklerinden hoşlandıklarını dile getiriyor.

Ebeveynler çocuklarıyla artık daha fazla oyun oynuyor

Tam Boyutta Gör Oyun aynı zamanda ebeveynler için de çocuklarıyla bağ kurmanın bir yolu haline geldi. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 56'sı oyun oynamanın birlikte yapılabilecek eğlenceli bir aktivite olduğunu söylerken, yüzde 41'i hayranlıklarını çocuklarına aktarmak istediklerini ifade etti. Ebeveynlerin üçte biri birlikte oyun oynamanın takım çalışması ve iş birliği becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğuna inandıklarını, dörtte biri liderlik becerilerini geliştirdiğini ve yüzde 26'sı birlikte oyun oynamanın önemli yaşam becerilerini öğrettiğini düşündüklerini söyledi.

Giderek daha fazla oyun oynanıyor

Tam Boyutta Gör Son beş yılda oyunlara katılım her demografik grupta, platformda ve türde artış gösterdi. Oyuncuların yüzde 45'i oyun oynamaya her zamankinden daha fazla zaman ayırıyor. Y kuşağının oyun alanında önemli (ve henüz kullanılmamış) bir kitle olduğu ifade ediliyorken Y kuşağının yüzde 52'sinin oyun oynamayı 1 numaralı ilgi alanı olarak gördüğü aktarılıyor.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oynadığı ilk 5 oyun Mario (%50), Minecraft (%48), Roblox (%37), Super Smash Bros (%33) ve Kirby (%32) oldu. Bununla birlikte, küçükler en çok battle royal (%49), yarış (%46) ve hayatta kalma oyunları (%39) oynarken; Y kuşağı Elden Ring veya World of Warcraft gibi oyunlarla MMO (%41), strateji (%27) ve RPG (%26) türlerine daha fazla yöneliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Hangi kuşağın daha fazla oyun oynadığı ortaya çıktı