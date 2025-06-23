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    OpenAI ile Jony Ive’ın devrimsel “io” markasına mahkeme engeli

    OpenAI ve Jony Ive’ın ortak donanım girişimi “io”, marka davası nedeniyle dijitalden silindi. Ancak iş birliğinin sürdüğü belirtilirken OpenAI, seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

    OpenAI ile Jony Ive’ın devrimsel “io” markasına mahkeme engeli Tam Boyutta Gör
    OpenAI ve ünlü tasarımcı Jony Ive’ın ortak girişimi olan “io” markası, sessiz sedasız ortadan kayboldu. OpenAI’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan temizlik ise gözlerden kaçmadı. Şirket, donanım odaklı bu iş birliğinin hâlâ sürdüğünü söylese de, markaya dair tüm içerikler hukuki bir anlaşmazlık nedeniyle kaldırıldı.

    io markasına kaldırıldı

    OpenAI’ın açıklamasına göre, bu değişikliğin arkasında “iyO” adlı başka bir teknoloji şirketiyle yaşanan marka davası bulunuyor. iyO, Google’ın çatı kuruluşlarından biri olan X (eski adıyla Moonshot Factory) tarafından geliştirilen bir işitme cihazı girişimi. Şirket, “io” isminin kendi markalarına benzerlik taşıdığı gerekçesiyle dava açtı ve mahkeme geçici olarak OpenAI’a içeriği kaldırma talimatı verdi.

    OpenAI sözcüsü Kayla Wood, yaptığı açıklamada “Bu sayfa, iyO'nun “io” adının kullanımına ilişkin ticari marka şikayeti üzerine mahkeme kararı nedeniyle geçici olarak kapalıdır. Şikayete katılmıyoruz ve seçeneklerimizi değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

    OpenAI ile Jony Ive arasındaki iş birliği, kamuoyuna 21 Mayıs 2025 tarihinde duyurulmuştu. Bu tarihte OpenAI, Ive’in “io” adlı donanım girişimini yaklaşık 6,5 milyar dolara devraldığını açıklanmış ve tamamen yeni bir şey geliştirileceği ifade edilmişti. Ancak bu ortaklığı duyuran blog ve 9 dakikalık video şu anda erişime kapalı.

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