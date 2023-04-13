Artık her iki kişiden birisi oyun oynuyor

Gelirin çoğu çekirdek kitleden
DFC Intelligence'ın bu hafta yayınladığı rapora göre şu anda dünya çapında 3,7 milyar oyun tüketicisi bulunuyor. Son üç yılda dünya çapındaki oyuncu sayısının 700 milyon kişi arttığı bildiriliyor. Ancak küresel oyuncuların yaptığı harcamalar çok da etkileyici değil. Sektör gelirinin çoğu 3,7 milyar oyuncunun yalnızca yaklaşık yüzde 10'u veya 370 milyonu tarafından sağlanıyor.
Peki oyun pazarı gerçekte ne kadar üretiyor? Kesin rakamlar belirsizliğini koruyor, ancak Newzoo gibi analist firmaları, mobil reklam gelirleri ve kumar/bahis hariç, oyun oynamanın 2022 boyunca 184,4 milyar dolar kazandığını tahmin ediyor. Bu toplam kazancın yüzde 50'sini veya 92,2 milyar doları mobil oyunlar oluştururken, konsol oyunları 51,8 milyar doları (%28), PC oyunları 38,2 milyar doları (%21) ve tarayıcı oyunları 2,3 milyar doları (%1) oluşturdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.