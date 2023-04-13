Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Artık her iki kişiden birisi oyun oynuyor

    Pazar araştırma şirketi DFC, gezegenin neredeyse yarısının oyun oynadığını, ancak çekirdek tüketici tabanının bu rakamın yalnızca yüzde 10'unu oluşturduğunu söylüyor.
    Oy Ver
    Küresel oyun kitlesi 3,7 milyara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde oyuncu sayısı artıyor ve artık dünya nüfusunun yarısı video oyunları oynuyor. Şu anda dünya nüfusunun yarısının oyun oynadığı, ancak pazarın genel harcamalarının çoğundan yalnızca küçük bir azınlığın sorumlu olduğu bildiriliyor.

    Gelirin çoğu çekirdek kitleden

    DFC Intelligence'ın bu hafta yayınladığı rapora göre şu anda dünya çapında 3,7 milyar oyun tüketicisi bulunuyor. Son üç yılda dünya çapındaki oyuncu sayısının 700 milyon kişi arttığı bildiriliyor. Ancak küresel oyuncuların yaptığı harcamalar çok da etkileyici değil. Sektör gelirinin çoğu 3,7 milyar oyuncunun yalnızca yaklaşık yüzde 10'u veya 370 milyonu tarafından sağlanıyor.

    Küresel oyun kitlesi 3,7 milyara ulaştı
    İlginç istatistikler burada da bitmiyor. PC veya konsollardan oyun oynayan kişi sayısının sadece 300 milyon olduğu belirtiliyor. Madalyonun öteki tarafına baktığımızda ise oyun oynayanların yüzde 92’sinin mobil cihazları tercih ettiği anlamı çıkıyor. DFC, geleneksel PC veya konsol kitlesinin ise büyümeye devam ettiğinin altını çiziyor. Bununla birlikte konsol oyuncuları tarafında ABD’nin ezici bir üstünlüğü var diyebiliriz. ABD, 100 milyondan fazla tüketiciyle konsol oyuncuları için en büyük pazar konumundayken onu yaklaşık 20 milyon ile Japonya, İngiltere ve İrlanda takip ediyor.

    Peki oyun pazarı gerçekte ne kadar üretiyor? Kesin rakamlar belirsizliğini koruyor, ancak Newzoo gibi analist firmaları, mobil reklam gelirleri ve kumar/bahis hariç, oyun oynamanın 2022 boyunca 184,4 milyar dolar kazandığını tahmin ediyor. Bu toplam kazancın yüzde 50'sini veya 92,2 milyar doları mobil oyunlar oluştururken, konsol oyunları 51,8 milyar doları (%28), PC oyunları 38,2 milyar doları (%21) ve tarayıcı oyunları 2,3 milyar doları (%1) oluşturdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0850 numara engelleme turkcell okçu skill dağılımı 3 günde bir büyük tuvalete çıkmak forum istanbul"a tramvay ile nasıl gidilir burger king en büyük hamburger

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız