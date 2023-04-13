Artık her iki kişiden birisi oyun oynuyor

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde oyuncu sayısı artıyor ve artık dünya nüfusunun yarısı video oyunları oynuyor. Şu anda dünya nüfusunun yarısının oyun oynadığı, ancak pazarın genel harcamalarının çoğundan yalnızca küçük bir azınlığın sorumlu olduğu bildiriliyor.

Gelirin çoğu çekirdek kitleden

DFC Intelligence'ın bu hafta yayınladığı rapora göre şu anda dünya çapında 3,7 milyar oyun tüketicisi bulunuyor. Son üç yılda dünya çapındaki oyuncu sayısının 700 milyon kişi arttığı bildiriliyor. Ancak küresel oyuncuların yaptığı harcamalar çok da etkileyici değil. Sektör gelirinin çoğu 3,7 milyar oyuncunun yalnızca yaklaşık yüzde 10'u veya 370 milyonu tarafından sağlanıyor.

İlginç istatistikler burada da bitmiyor. PC veya konsollardan oyun oynayan kişi sayısının sadece 300 milyon olduğu belirtiliyor. Madalyonun öteki tarafına baktığımızda ise oyun oynayanların yüzde 92’sinin mobil cihazları tercih ettiği anlamı çıkıyor. DFC, geleneksel PC veya konsol kitlesinin ise büyümeye devam ettiğinin altını çiziyor. Bununla birlikte konsol oyuncuları tarafında ABD’nin ezici bir üstünlüğü var diyebiliriz. ABD, 100 milyondan fazla tüketiciyle konsol oyuncuları için en büyük pazar konumundayken onu yaklaşık 20 milyon ile Japonya, İngiltere ve İrlanda takip ediyor.

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Peki oyun pazarı gerçekte ne kadar üretiyor? Kesin rakamlar belirsizliğini koruyor, ancak Newzoo gibi analist firmaları, mobil reklam gelirleri ve kumar/bahis hariç, oyun oynamanın 2022 boyunca 184,4 milyar dolar kazandığını tahmin ediyor. Bu toplam kazancın yüzde 50'sini veya 92,2 milyar doları mobil oyunlar oluştururken, konsol oyunları 51,8 milyar doları (%28), PC oyunları 38,2 milyar doları (%21) ve tarayıcı oyunları 2,3 milyar doları (%1) oluşturdu.

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