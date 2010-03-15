Hanvon'un multitouch destekli tableti BC10C detaylandı.

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Hanvon TouchPad BC10C Tablet PC



E-book okuyucu, tablet çözümleri sunan elektronik üreticisi Hanvon'un tablet PC'lerinden TouchPad BC10C daha önce CeBIT fuarında tanıtılmıştı. BC10C, jkkmobile sitesinin yaptığı inceleme ile detaylandı.

Üründe 10.1 inç boyutunda, 1024x600 piksel çözünürlükte, kapasitif dokunmatik teknolojisini kullanan bir ekran bulunuyor. Dokunmatik ekranının çok hassas olduğuna dikkat çekiliyor. 1.3 Ghz'lik Intel Celeron ULV743 işlemci, Intel GMA 4500 grafik yongası, 2 GB RAM ve 250/320 GB'lık HDD seçenekleri bulunduran tablet PC, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium sunuyor.

Wi-Fi, Bluetooth, ön kamera ve mikrofon desteği ile temel işlemleri herhangi bir eklemeye gerek duymadan gerçekleştirebilen tablet, iki adet USB, birer adet mini HDMI, VGA, mikrofon ve kulaklık çıkışları ile de kullanıcıya geniş uyumluluk sunuyor. Ayrıca SD kart yuvasına da sahip olan bu yeni tabletin sağ ve sol kısmında da stereo hoparlörler bulunuyor. Ürün, 253 x 168 x 18.4 mm boyutlara ve 980 gram ağırlığa sahip.

İnceleme videosunda (buradan ulaşabilirsiniz) Windows 7 ile hızlı ve uyumlu çalıştığı görülen tabletin, Windows ile program çeşitliliği açısından Apple iPad'e karşı yarışa avantajla başladığı söylenebilir. Ayrıca başka herhangi bir PC'ye ihtiyaç duymaması nedeniyle ürünün, notebook ve netbook kullanıcılarının da ilgisini çekmesi bekleniyor. TouchPad BC10C, 877 Dolar'lık fiyat etiketi ile 25 Mart'ta Çin'de satışa sunulacak. Avrupa ve Amerika için henüz fiyat ve tarih bilgisi bulunmuyor.