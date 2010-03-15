Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hanvon'un multitouch destekli tableti BC10C detaylandı

Hanvon'un multitouch destekli tableti BC10C detaylandı.
9 yıl
9,5b
1
10
Anakart
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Hanvon'un multitouch destekli tableti BC10C detaylandı
Tam Boyutta Gör

Hanvon TouchPad BC10C Tablet PC


E-book okuyucu, tablet çözümleri sunan elektronik üreticisi Hanvon'un tablet PC'lerinden TouchPad BC10C daha önce CeBIT fuarında tanıtılmıştı. BC10C, jkkmobile sitesinin yaptığı inceleme ile detaylandı.

Üründe 10.1 inç boyutunda, 1024x600 piksel çözünürlükte, kapasitif dokunmatik teknolojisini kullanan bir ekran bulunuyor. Dokunmatik ekranının çok hassas olduğuna dikkat çekiliyor. 1.3 Ghz'lik Intel Celeron ULV743 işlemci, Intel GMA 4500 grafik yongası, 2 GB RAM ve 250/320 GB'lık HDD seçenekleri bulunduran tablet PC, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium sunuyor.

Wi-Fi, Bluetooth, ön kamera ve mikrofon desteği ile temel işlemleri herhangi bir eklemeye gerek duymadan gerçekleştirebilen tablet, iki adet USB, birer adet mini HDMI, VGA, mikrofon ve kulaklık çıkışları ile de kullanıcıya geniş uyumluluk sunuyor. Ayrıca SD kart yuvasına da sahip olan bu yeni tabletin sağ ve sol kısmında da stereo hoparlörler bulunuyor. Ürün, 253 x 168 x 18.4 mm boyutlara ve 980 gram ağırlığa sahip.

İnceleme videosunda (buradan ulaşabilirsiniz) Windows 7 ile hızlı ve uyumlu çalıştığı görülen tabletin, Windows ile program çeşitliliği açısından Apple iPad'e karşı yarışa avantajla başladığı söylenebilir. Ayrıca başka herhangi bir PC'ye ihtiyaç duymaması nedeniyle ürünün, notebook ve netbook kullanıcılarının da ilgisini çekmesi bekleniyor. TouchPad BC10C, 877 Dolar'lık fiyat etiketi ile 25 Mart'ta Çin'de satışa sunulacak. Avrupa ve Amerika için henüz fiyat ve tarih bilgisi bulunmuyor.


http://jkkmobile.blogspot.com/2010/03/hanvon-touchpad-bc10c-tablet-review.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
madmann 8 yıl
bu ürün güzel bi fiyatla gelsin ipadi tarihten siler ilk olarakta ben 2tane alırım..hemen gelsinde alalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KRML_KNN 8 yıl
boyle tablet pc cikarmakla degilki is mesele ben icin wow oynamak istiyorum ne yapcaz? iyisi bir tane ipad+netbook
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk_06 8 yıl
Bi ben kaldım tablet çıkarmayan
apple sen nelere kadirsin ya seviyorum seni
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 8 yıl

madmann

bu ürün güzel bi fiyatla gelsin ipadi tarihten siler ilk olarakta ben 2tane alırım..hemen gelsinde alalım

1 senelik konuyu hortlatmışsınız. Kanımca ürün artık piyasadadır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emretoprak_ 9 yıl
yuh özelliklere bak ipad de neymiş bu ürünün yanında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 9 yıl
Öok güzel bir cihaz acaba güney korede bulabilirmiyizki ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
çin kopyasını çeker, fiyatıda düşürüp piyasaya sürer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9522 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
touchpad, iPad ve
3 etiket daha windows 7 tablet pc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim