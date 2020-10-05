HarmanyOS 2.0'ı hangi işlemcili Huawei cihazlarının alacağı belli oldu

10 Eylül'deki Huawei Geliştirici Konferansı 2020 sırasında resmi olarak tanıtılan HarmonyOS 2.0'ın hangi işlemciye sahip Huawei cihazlarına geleceği bir sızıntı ile belli oldu. HarmonyOS 2.0'ın beta sürümünün Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelecek yıl, çoğu Huawei akıllı telefonları HarmonyOS 2.0'ı destekleyecek şekilde tamamen yükseltilecek.

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Öncelik, Kirin 9000 yonga setine sahip olacak cihazlarda

Weibo'da ortaya çıktı bir sızıntı ile ortaya çıkan HarmonyOS 2.0'a sahip olacak işlemciler listesi büyük yankı uyandırdı. Genel olarak bakıldığında HarmonyOS 2.0, öncelikle amiral gemisi telefonlara gelecek. HarmonyOS 2.0 bu yılın son günlerinde beta olarak sunulmaya başlanacak.

İlk parti Kirin 9000

İkinci parti Kirin 990 5G

Üçüncü parti Kirin 990 4G (kısmi), 985, 820 (kısmi)

Dördüncü parti Kirin 980, 990 4G (kısmi), 820 (kısmi)

Nihai parti Kirin 810, 710 (kısmi)

HarmonyOS 2.0, ilk Kirin 9000'e sahip telefonlara gelecek. Kirin 9000 yonga setinin tanıtımı henüz gerçekleştirilmedi. Kirin 9000, bu ayın ikinci yarısında tanıtılacak olan Huawei Mate 40 serisi ile başlatılacak.

HarmonyOS 2.0, Kirin 9000'den sonra Kirin 990 5G yonga setine sahip cihazlara(bazı P40 ve Mate 30 modelleri) gelecek. Son olarak Kirin 810 ve Kirin 710 yonga setine sahip cihazlar tahmini olarak 2021'in ikinci yarısında HarmonyOS 2.0'a kavuşacak.

Her ne kadar çoğu Kirin yonga setine HarmonyOS 2.0 gelecek gibi görünüyor olsa da parantez içinde yazan 'kısmi' yazısı o yonga setine sahip tüm cihazlara gelmeyeceğini gösteriyor. HarmonyOS 2.0'ın hangi akıllı telefon modellerine geleceğini ise önümüzdeki günler gösterecek.

https://www.gsmarena.com/harmonyos_20_will_allegedly_be_available_on_the_mate_40_phones_first_then_p40_and_mate_30-news-45634.php

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