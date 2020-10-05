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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HarmanyOS 2.0'ı hangi işlemcili Huawei cihazlarının alacağı belli oldu

    Gerçekleşen bir sızıntı, bu yılın son günlerinde beta olarak sunulmaya başlanacak ve 2021 yılında tamamen kullanıma sunulacak HarmonyOS 2.0'ı alacak Kirin yonga setlerini açığa çıkardı.
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    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    HarmanyOS 2.0'ı hangi işlemcili Huawei cihazlarının alacağı belli oldu

    10 Eylül'deki  Huawei Geliştirici Konferansı 2020 sırasında resmi olarak tanıtılan HarmonyOS 2.0'ın hangi işlemciye sahip Huawei cihazlarına geleceği bir sızıntı ile belli oldu. HarmonyOS 2.0'ın beta sürümünün Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelecek yıl, çoğu Huawei akıllı telefonları HarmonyOS 2.0'ı destekleyecek şekilde tamamen yükseltilecek.

    Ayrıca Bkz. "Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor"

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    Öncelik, Kirin 9000 yonga setine sahip olacak cihazlarda

    Weibo'da ortaya çıktı bir sızıntı ile ortaya çıkan HarmonyOS 2.0'a sahip olacak işlemciler listesi büyük yankı uyandırdı. Genel olarak bakıldığında HarmonyOS 2.0, öncelikle amiral gemisi telefonlara gelecek. HarmonyOS 2.0 bu yılın son günlerinde beta olarak sunulmaya başlanacak.

    • İlk parti                    Kirin 9000
    • İkinci parti               Kirin 990 5G
    • Üçüncü parti           Kirin 990 4G (kısmi), 985, 820 (kısmi)
    • Dördüncü parti       Kirin 980, 990 4G (kısmi), 820 (kısmi)
    • Nihai parti              Kirin 810, 710 (kısmi)

    HarmonyOS 2.0, ilk Kirin 9000'e sahip telefonlara gelecek. Kirin 9000 yonga setinin tanıtımı henüz gerçekleştirilmedi. Kirin 9000, bu ayın ikinci yarısında tanıtılacak olan Huawei Mate 40 serisi ile başlatılacak.

    HarmonyOS 2.0, Kirin 9000'den sonra Kirin 990 5G yonga setine sahip cihazlara(bazı P40 ve Mate 30 modelleri) gelecek. Son olarak Kirin 810 ve Kirin 710 yonga setine sahip cihazlar tahmini olarak 2021'in ikinci yarısında HarmonyOS 2.0'a kavuşacak.

    Her ne kadar çoğu Kirin yonga setine HarmonyOS 2.0 gelecek gibi görünüyor olsa da parantez içinde yazan 'kısmi' yazısı o yonga setine sahip tüm cihazlara gelmeyeceğini gösteriyor. HarmonyOS 2.0'ın hangi akıllı telefon modellerine geleceğini ise önümüzdeki günler gösterecek.



    https://www.gsmarena.com/harmonyos_20_will_allegedly_be_available_on_the_mate_40_phones_first_then_p40_and_mate_30-news-45634.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 hf. en beğenilen
    Huawei nin artık Samsung un deneyip yapamadığı şeyi yapması gerekiyor.



    Bada işletim sistemli Samsung wave serisi telefonlar ilk çıktığında hem donanım hem yazılım hemde kullanılabilirlik açısından android ve ios dan hem daha akıcı hemde daha öndeydi. Sonra google dan gelen baskılara dayanamayıp o güzelim metal kasalı telefonlar dan vaz geçip leğen plastiği ile telefon üretmeye başladılar. Sonuç Apple ezdi geçti tizen denediler olmadı microsoft windows phone işine başta çok iyi girdi ama onlarda bir anda çekildi.



    Büyük yöneticiler ekosistemin 2 yılda oturacağını düşünüyor sonra 2 yılda hedef tutmayınca herşeyi iptal edip mevcut kullanıcılarıda madur ediyorlar ama ne ios ne android 1 yılda bu hale gelmedi 12 yıldır varlar ve her sene gelişmeye devam ediyorlar.



    Artık 2 kutuplu sistem yerine açık kaynak alternatifler gelmeli biz android veya başka bir işletim sistemi arasında geçiş yapma hakkına sahip olmalıyız. Madem cep telefonları pc kadar güçlendi o zaman pc kadar rom ve os desteği gelmeli.



    Telefonlar 2 yılda teknolojik çöp haline geliyor halbuki 6 yıllık ortalama bir laptop hala tüm ofis işlerini görüyor.
    Huawei nin artık Samsung un deneyip yapamadığı şeyi yapması gerekiyor. Bada işletim sistemli Samsung wave serisi telefonlar ilk çıktığında hem do...
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    3 Yanıt Yanıtla +15
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    elmek6 (Ovunc Mete) 2 hf.
    kötü komsu ev sahibi yaparmis, Cin'de böylece bir isletim sistemi gelistirmis oldu.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Yani harmony os işletim sistemi güncellemesini P30 serisi almayacak bu durumda öyle mi..??
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    Chill Out (Nikolái G.) 2 hf.
    P40 kullanıcısı olarak sabırsızlıkla denemek için bekliyorum. Umarım başarılı bir iş olmuştur.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Modele göre değil de, işlemciye göre destek verilmesi çok iyi olmuş.
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    HarmonyOS gibi alternatifler çoğalacak önüne geçemeyecekler..
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    Amd64x2 2 hf.
    Birde cihaz mı seçiyorlar? Ver gitsin işte bütün cihazlarına.
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    elmek6 (Ovunc Mete) 2 hf.
    kötü komsu ev sahibi yaparmis, Cin'de böylece bir isletim sistemi gelistirmis oldu.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    setcom_2000 (Hakan AK) 2 hf.
    Kirin 970 gibi bir işlemciye vermeyecekleri belli oldu böylece. Mate 10 Pro dağıtılan hatalı Android 10 ile yaşayıp ölecek demek ki.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 hf. en beğenilen
    Huawei nin artık Samsung un deneyip yapamadığı şeyi yapması gerekiyor.



    Bada işletim sistemli Samsung wave serisi telefonlar ilk çıktığında hem donanım hem yazılım hemde kullanılabilirlik açısından android ve ios dan hem daha akıcı hemde daha öndeydi. Sonra google dan gelen baskılara dayanamayıp o güzelim metal kasalı telefonlar dan vaz geçip leğen plastiği ile telefon üretmeye başladılar. Sonuç Apple ezdi geçti tizen denediler olmadı microsoft windows phone işine başta çok iyi girdi ama onlarda bir anda çekildi.



    Büyük yöneticiler ekosistemin 2 yılda oturacağını düşünüyor sonra 2 yılda hedef tutmayınca herşeyi iptal edip mevcut kullanıcılarıda madur ediyorlar ama ne ios ne android 1 yılda bu hale gelmedi 12 yıldır varlar ve her sene gelişmeye devam ediyorlar.



    Artık 2 kutuplu sistem yerine açık kaynak alternatifler gelmeli biz android veya başka bir işletim sistemi arasında geçiş yapma hakkına sahip olmalıyız. Madem cep telefonları pc kadar güçlendi o zaman pc kadar rom ve os desteği gelmeli.



    Telefonlar 2 yılda teknolojik çöp haline geliyor halbuki 6 yıllık ortalama bir laptop hala tüm ofis işlerini görüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf. .PanxeR.
    İşte hocam telefon 6 sene sonra biraz zor iş yaparken (7 yaşında 5S’im var onu hariç tutuyorum çok sağlam meret hala.) laptopların 6 sene dayanma sebebi sabit bir sürüm olması. Evet Windows 10 var 11,12 diye gitmiyor sadece 10. Sabit bir sürüm olduğu için geliştiriciler sürekli her sürümde yazılım yazmak zorunda kalmıyor. Zaten her ne kadar artık çatırdasa da stabil NT çekirdeği üzerine kurulu. Ama Android her sene bir sürüm mantığıyla gittiği için eski sürümlere bir süre sonra karmaşadan ötürü yazılım yazmak istemiyorlar ve sonucunda telefon çöp oluyor. Bunun iki çözümü var; Ya Android’de Windows gibi tek bir sürümde kalacak ve o sürüm her yıl geliştirilecek, bugları giderilecek, ya da dediğiniz gibi kullanıcı serbest bırakılacak istediği işletim sistemini kurabilecek. Aslında günümüz telefonlarının Windows’u rahat açması lazım donanım anlamında yetiştiler son 10 yılda bilgisayarlara. Mesela bu sene Apple tanıtımında A12Z mobil işlemcisiyle macOS çalıştırmıştı Apple. Serbest bıraksalar keşke.
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    bilgehankalkan (Bilgehan KALKAN) 2 hf. .PanxeR.
    PC örneğini çok güzel vermişsiniz, PC tarafında kullanılan en popüler işletim sistemleri Windows, Mac OS ve Ubuntu, bunların haricinde onlarca işletim sistemi var ama kullanım alanları ve genel tüketiciye hitap eden kaç tane var?
    İşletim sistemi geliştirilir, en iyisini yaparlar ama içine koyacak uygulama olmadıktan sonra, uygulama geliştiriciler ona uygulama geliştirmediği sürece anlamsız kalacaktır. Farklı işletim sistemlerinde başarılı çalışabilecek port uygulamalar da gerçekçi değil. Günümüzde iOS - Android için ortak geliştirilen uygulamalar var ve aralarında halen native geliştirilen uygulamalara göre olumsuz farklar var.
    Bugün Huawei Play Store olmayan Android telefon satıyor, kaç kişi buna olumlu bakıyor? İşletim sistemi aynı olmasına rağmen farklı uygulama marketinden dolayı bir sürü şüphe var, önyargı var.
    Rekabet olması güzel bir şey fakat gerçekçi olmayan, tek boyutlu düşünülmüş fikirlerle bunu savunmak çok acizce kalıyor. Bir işletim sistemi geliştirmek, onu popüler hale getirmek ve insanlara kabul ettirmek burada yazılan birkaç paragraf yazıdaki çıkarımlara göre çok daha zor ve istenildiği gibi gitmemeye çok müsait.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    bilen birisi aydınlatabilir mi, bu harmony os androidin modifiye edilmiş hali gibi mi olacak yani google apps olmayan lineage rom gibi
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. danlabilic
    Yok hocam baştan yazılmış bir işletim sistemi. Linux çekirdeğini dahi kullanmıyor.
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    Markus Schulz 2 hf. danlabilic
    değil, huawei'nin telefon, bilgisayar vs ortak işletim sistemi olacak.
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    joven 2 hf.
    Alternatif her zaman iyidir
    Yanıtla +1
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    huawei, Kirin 9000 ve
    4 etiket daha Huawei Mate 40 serisi harmonyos 2.0 harmonyos alacak işlemciler Yazılım
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