HarmanyOS 2.0'ı hangi işlemcili Huawei cihazlarının alacağı belli oldu

10 Eylül'deki Huawei Geliştirici Konferansı 2020 sırasında resmi olarak tanıtılan HarmonyOS 2.0'ın hangi işlemciye sahip Huawei cihazlarına geleceği bir sızıntı ile belli oldu. HarmonyOS 2.0'ın beta sürümünün Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelecek yıl, çoğu Huawei akıllı telefonları HarmonyOS 2.0'ı destekleyecek şekilde tamamen yükseltilecek.
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Öncelik, Kirin 9000 yonga setine sahip olacak cihazlarda
Weibo'da ortaya çıktı bir sızıntı ile ortaya çıkan HarmonyOS 2.0'a sahip olacak işlemciler listesi büyük yankı uyandırdı. Genel olarak bakıldığında HarmonyOS 2.0, öncelikle amiral gemisi telefonlara gelecek. HarmonyOS 2.0 bu yılın son günlerinde beta olarak sunulmaya başlanacak.
- İlk parti Kirin 9000
- İkinci parti Kirin 990 5G
- Üçüncü parti Kirin 990 4G (kısmi), 985, 820 (kısmi)
- Dördüncü parti Kirin 980, 990 4G (kısmi), 820 (kısmi)
- Nihai parti Kirin 810, 710 (kısmi)
HarmonyOS 2.0, ilk Kirin 9000'e sahip telefonlara gelecek. Kirin 9000 yonga setinin tanıtımı henüz gerçekleştirilmedi. Kirin 9000, bu ayın ikinci yarısında tanıtılacak olan Huawei Mate 40 serisi ile başlatılacak.
HarmonyOS 2.0, Kirin 9000'den sonra Kirin 990 5G yonga setine sahip cihazlara(bazı P40 ve Mate 30 modelleri) gelecek. Son olarak Kirin 810 ve Kirin 710 yonga setine sahip cihazlar tahmini olarak 2021'in ikinci yarısında HarmonyOS 2.0'a kavuşacak.
Her ne kadar çoğu Kirin yonga setine HarmonyOS 2.0 gelecek gibi görünüyor olsa da parantez içinde yazan 'kısmi' yazısı o yonga setine sahip tüm cihazlara gelmeyeceğini gösteriyor. HarmonyOS 2.0'ın hangi akıllı telefon modellerine geleceğini ise önümüzdeki günler gösterecek.
https://www.gsmarena.com/harmonyos_20_will_allegedly_be_available_on_the_mate_40_phones_first_then_p40_and_mate_30-news-45634.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bada işletim sistemli Samsung wave serisi telefonlar ilk çıktığında hem donanım hem yazılım hemde kullanılabilirlik açısından android ve ios dan hem daha akıcı hemde daha öndeydi. Sonra google dan gelen baskılara dayanamayıp o güzelim metal kasalı telefonlar dan vaz geçip leğen plastiği ile telefon üretmeye başladılar. Sonuç Apple ezdi geçti tizen denediler olmadı microsoft windows phone işine başta çok iyi girdi ama onlarda bir anda çekildi.
Büyük yöneticiler ekosistemin 2 yılda oturacağını düşünüyor sonra 2 yılda hedef tutmayınca herşeyi iptal edip mevcut kullanıcılarıda madur ediyorlar ama ne ios ne android 1 yılda bu hale gelmedi 12 yıldır varlar ve her sene gelişmeye devam ediyorlar.
Artık 2 kutuplu sistem yerine açık kaynak alternatifler gelmeli biz android veya başka bir işletim sistemi arasında geçiş yapma hakkına sahip olmalıyız. Madem cep telefonları pc kadar güçlendi o zaman pc kadar rom ve os desteği gelmeli.
Telefonlar 2 yılda teknolojik çöp haline geliyor halbuki 6 yıllık ortalama bir laptop hala tüm ofis işlerini görüyor.