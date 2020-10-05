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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor

    4.3 inçlik ekran, entegre Adobe Photoshop Lightroom CC yazılımı, 512GB depolama kapasitesi gibi dikkat çekici özellikleri olan Zeiss ZX1 fiyatı ile de dikkat çekiyor.
    2 hf.
    1,7b
    1
    7
    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor

    Lensleri ile yakından tanıdığımız Zeiss’ın 2018 yılında tanıttığı ve entegre düzenleme araçları ile ilgi toplayan ilk tam kare kompakt dijital fotoğraf makinesi ZX1; uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor.

    Zeiss ZX1 özellikleri ve fiyatı

    37.4MP çözünürlüğünde tam kare sensöre sahip olan ZX1; 35mm sabit Zeiss Distagon F/2 otomatik odaklama lens ile destekleniyor. Sensör 80-51200 ISO aralığına sahip ve saniyede 3 kare sürekli çekim, 4K 30fps video kaydı gibi özellikler sunuyor.

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    Fotoğraf makinesi Bluetooth ve USB-C veri aktarımına ek olarak Wi-Fi bağlantısını da destekliyor. Böylelikle fotoğrafçılar görüntüleri başka cihazlara veya programlara aktarmadan doğrudan internete yükleyebiliyor. Ayrıca bilgisayara bağlanmasına gerek kalmadan OTA yoluyla yazılım güncellemesi alacağını da belirtelim.

    Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor
    Tam Boyutta Gör

    512GB depolama kapasitesi ile dikkat çeken makinede 3190mAh kapasiteli bir batarya uzun kullanım süresi sunuyor. 0.7 inçlik elektronik vizörün yanında 4.3 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Dokunmatik ekran; Adobe Photoshop Lightroom CC entegrasyonu sayesinde kullanıcıların kolay bir şekilde çektiği fotoğrafları düzenleyebilmesine imkan tanıyor.

    Zeiss ZX1 pek çok önemli rakibi çıkmasına rağmen halen çok yüksek bir seviyede fiyatlandırma ile piyasaya girecek. 6000$ fiyat etiketine sahip olan kameranın önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağı açıklandı.



    https://www.donanimhaber.com/Zeiss-ilk-tam-kare-dijital-fotograf-makinesini-duyurdu-ZX1--103714 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kayihani (kayhan mutlu) 2 hf. en beğenilen
    Efenim fiyat kallavi ve dehşetli, hatta 8 ile çarpınca acımasız.görselde sinematografide kullanılan distagon 35 mm f2 lensin kullanıldığını gördüm. bildiğim kadarı ile zeissin orta sınıf bir lensi. 1000 usd tek başına lens vardır diye tahmin ediyorum.Bu cihazlar kayihani alsında şlak şlak foto çeksin amacı ile üretilmiyor işi fotoğraf olan, ciddi kameralar ile çekim yapan insanlara taşınması kolay, kaliteli lens, tam kare kaliteli sensör bileşimi sunmak maksatı ile yapılıyor. Hedef kitlesi fotoğrafçılar olan niş bir makina. başka makineler kadar sayıda üretilmeyecek, tek başına argesi bile faturayı şişirir. Cep telefonu ile kıyaslamak uygun olmaz. Hatta dslr makinelerle bile kıyaslamak abes olabilir. 6000 dolara 10 tane telefon alsak birleştirsek yeri gelir bu kameranın kolayca yaptığı işi yapamaz.yeri gelir bu makina 300 usdlik telefonun yaptığı işi yapamaz. çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler.sonynin de benzer rx serisi vardır, onun da fiyatları böyle kabarıktır. Bu noktada züğürtün çenesi yoruldu, benim ulaşabileceğim bir ürün değil işi için ihtiyaç duyan dertlensin.
    Efenim fiyat kallavi ve dehşetli, hatta 8 ile çarpınca acımasız.görselde sinematografide kullanılan distagon 35 mm f2 lensin kullanıldığını gördüm. bildiğim kad...
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    Yanıtla +8
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf. dere.beyi
    Sahip olduğu tam kare sensörle düşük ışıkta o çinli markalardan kat be kat daha iyi fotoğraf çeker.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf.
    İşin ehli profesyöneller için bile saçma bir fiyat etiketi olmuş...
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Tasarımı sade ve hoş olmuş. Meraklısı ilgilenecektir.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf.
    hem tipsiz hem de aşırı pahalı bi alet olmuş. amaçları satmak değil anladığım kadarıyla. parası olan alsın. exc olsun diye düşünmüşler demek ki. yoksa bu aletin edeceği fiyat 2000$. bize göre yine çok elbet ama piyasa böyle.
    Yanıtla +1
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    kayihani (kayhan mutlu) 2 hf. en beğenilen
    Efenim fiyat kallavi ve dehşetli, hatta 8 ile çarpınca acımasız.görselde sinematografide kullanılan distagon 35 mm f2 lensin kullanıldığını gördüm. bildiğim kadarı ile zeissin orta sınıf bir lensi. 1000 usd tek başına lens vardır diye tahmin ediyorum.Bu cihazlar kayihani alsında şlak şlak foto çeksin amacı ile üretilmiyor işi fotoğraf olan, ciddi kameralar ile çekim yapan insanlara taşınması kolay, kaliteli lens, tam kare kaliteli sensör bileşimi sunmak maksatı ile yapılıyor. Hedef kitlesi fotoğrafçılar olan niş bir makina. başka makineler kadar sayıda üretilmeyecek, tek başına argesi bile faturayı şişirir. Cep telefonu ile kıyaslamak uygun olmaz. Hatta dslr makinelerle bile kıyaslamak abes olabilir. 6000 dolara 10 tane telefon alsak birleştirsek yeri gelir bu kameranın kolayca yaptığı işi yapamaz.yeri gelir bu makina 300 usdlik telefonun yaptığı işi yapamaz. çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler.sonynin de benzer rx serisi vardır, onun da fiyatları böyle kabarıktır. Bu noktada züğürtün çenesi yoruldu, benim ulaşabileceğim bir ürün değil işi için ihtiyaç duyan dertlensin.
    Yanıtla +8
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    dere.beyi (sert dert) 2 hf.
    çöp
    bir çok çinli telefonun kamerası ile aynı nerdeyse tamam keskinlik şu bu daha iyidir amaaa 6k çüş asla o paralara değmez
    2 Yanıt Yanıtla
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf. dere.beyi
    Sahip olduğu tam kare sensörle düşük ışıkta o çinli markalardan kat be kat daha iyi fotoğraf çeker.
    Yanıtla +5
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    hidrojennn (gizli yok) 2 hf. dere.beyi
    zeis bence dünyanın en iyi lenslerini yapıyor. lensleri keskin ve renk kalitesi yüksek fotograflar çekmeyi sağlıyor. özellikle sony kanadında. bir çok kaliteli kameranın lensini zeis üretiyor. ama sana katıldıgım tek konu 6k çok para.
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