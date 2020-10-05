Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor

Lensleri ile yakından tanıdığımız Zeiss’ın 2018 yılında tanıttığı ve entegre düzenleme araçları ile ilgi toplayan ilk tam kare kompakt dijital fotoğraf makinesi ZX1; uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor.
Zeiss ZX1 özellikleri ve fiyatı
37.4MP çözünürlüğünde tam kare sensöre sahip olan ZX1; 35mm sabit Zeiss Distagon F/2 otomatik odaklama lens ile destekleniyor. Sensör 80-51200 ISO aralığına sahip ve saniyede 3 kare sürekli çekim, 4K 30fps video kaydı gibi özellikler sunuyor.İlginizi Çekebilir Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera
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Fotoğraf makinesi Bluetooth ve USB-C veri aktarımına ek olarak Wi-Fi bağlantısını da destekliyor. Böylelikle fotoğrafçılar görüntüleri başka cihazlara veya programlara aktarmadan doğrudan internete yükleyebiliyor. Ayrıca bilgisayara bağlanmasına gerek kalmadan OTA yoluyla yazılım güncellemesi alacağını da belirtelim.
512GB depolama kapasitesi ile dikkat çeken makinede 3190mAh kapasiteli bir batarya uzun kullanım süresi sunuyor. 0.7 inçlik elektronik vizörün yanında 4.3 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Dokunmatik ekran; Adobe Photoshop Lightroom CC entegrasyonu sayesinde kullanıcıların kolay bir şekilde çektiği fotoğrafları düzenleyebilmesine imkan tanıyor.
Zeiss ZX1 pek çok önemli rakibi çıkmasına rağmen halen çok yüksek bir seviyede fiyatlandırma ile piyasaya girecek. 6000$ fiyat etiketine sahip olan kameranın önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağı açıklandı.
https://www.donanimhaber.com/Zeiss-ilk-tam-kare-dijital-fotograf-makinesini-duyurdu-ZX1--103714 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
bir çok çinli telefonun kamerası ile aynı nerdeyse tamam keskinlik şu bu daha iyidir amaaa 6k çüş asla o paralara değmez