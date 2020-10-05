Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor

Lensleri ile yakından tanıdığımız Zeiss’ın 2018 yılında tanıttığı ve entegre düzenleme araçları ile ilgi toplayan ilk tam kare kompakt dijital fotoğraf makinesi ZX1; uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor.

Zeiss ZX1 özellikleri ve fiyatı

37.4MP çözünürlüğünde tam kare sensöre sahip olan ZX1; 35mm sabit Zeiss Distagon F/2 otomatik odaklama lens ile destekleniyor. Sensör 80-51200 ISO aralığına sahip ve saniyede 3 kare sürekli çekim, 4K 30fps video kaydı gibi özellikler sunuyor.

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Fotoğraf makinesi Bluetooth ve USB-C veri aktarımına ek olarak Wi-Fi bağlantısını da destekliyor. Böylelikle fotoğrafçılar görüntüleri başka cihazlara veya programlara aktarmadan doğrudan internete yükleyebiliyor. Ayrıca bilgisayara bağlanmasına gerek kalmadan OTA yoluyla yazılım güncellemesi alacağını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

512GB depolama kapasitesi ile dikkat çeken makinede 3190mAh kapasiteli bir batarya uzun kullanım süresi sunuyor. 0.7 inçlik elektronik vizörün yanında 4.3 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Dokunmatik ekran; Adobe Photoshop Lightroom CC entegrasyonu sayesinde kullanıcıların kolay bir şekilde çektiği fotoğrafları düzenleyebilmesine imkan tanıyor.

Zeiss ZX1 pek çok önemli rakibi çıkmasına rağmen halen çok yüksek bir seviyede fiyatlandırma ile piyasaya girecek. 6000$ fiyat etiketine sahip olan kameranın önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağı açıklandı.

https://www.donanimhaber.com/Zeiss-ilk-tam-kare-dijital-fotograf-makinesini-duyurdu-ZX1--103714

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