Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW, Huawei’nin HarmonyOS ekosistemini araçlarına entegre edecek

    Alman otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, BMW Group'un Huawei’nin HarmonyOS ekosistemini araçlarına entegre edeceğini açıkladı. İlk araçlar 2026 yılında çıkacak.
    BMW, Huawei’nin HarmonyOS ekosistemini araçlarına entegre edecek Tam Boyutta Gör
    BMW, Huawei ile yaptığı stratejik ortaklıkla, Çin pazarına yönelik araç içi dijital ekosistemini geliştirmek için önemli bir adım atıyor. Alman otomobil üreticisi, Huawei’nin HarmonyOS işletim sistemi ile entegre bir sistem oluşturacak. Bu sistem, Huawei'nin akıllı telefonları ve diğer cihazlarında kullanılan HarmonyOS’un, BMW araçlarıyla entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

    BMW Group Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, yaptığı açıklamada Çin'de MyBMW App kullanıcılarının yaklaşık dörtte birinin Huawei kullanıcısı olduğuna dikkat çekerken “BMW, HarmonyOS ekosistemiyle derinlemesine entegre olarak, HarmonyOS kullanıcıları için araç içi uygulamaları ve dijital bağlantı hizmetlerini geliştirecek ve yüksek frekanslı kullanım senaryolarında akıllı deneyimleri yükseltecek” ifadelerini kullandı.

    HarmonyOS entegrasyonu ile BMW’ye neler geliyor?

    Bu iş birliği kapsamında, BMW Digital Key, HarmonyOS NEXT üzerinde geliştirilen yeni teknolojiler arasında yer alıyor. Bu özellik, kullanıcıların Huawei akıllı telefonlarıyla araçlarını kilitlemelerini, açmalarını veya çalıştırmalarını sağlayacak. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Derinlemesine entegre bir Huawei HiCar sistemi, 2026 yılında Çin üretimi BMW Neue Klasse modellerinde ilk kez yer alacak ve HarmonyOS ekosistemi içerisinde kesintisiz "insan-araç-ev" bağlantısını mümkün kılacak.

    BMW aynı zamanda Çinli tüketicilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha akıllı, daha güçlü ve daha verimli mobilite deneyimleri yaratmak için büyük dil modelleri, üretken yapay zeka ve akıllı ses etkileşimi gibi en son teknolojiler üzerinde Çinli teknoloji şirketleriyle yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/bmw-develop-smart-apps-drivers-using-huawei-devices-china-2025-03-17/ https://www.chinadaily.com.cn/a/202503/17/WS67d7a74fa310c240449db300.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iki iphone birbirine aktarma en iyi ayakkabı boyası volvo s60 en çok tutulan modeli hangisi kadınlar erkeklerin neresine bakar kaymakam nasıl olunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3420
    Dell Vostro 3420
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum