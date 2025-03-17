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Tam Boyutta Gör BMW, Huawei ile yaptığı stratejik ortaklıkla, Çin pazarına yönelik araç içi dijital ekosistemini geliştirmek için önemli bir adım atıyor. Alman otomobil üreticisi, Huawei’nin HarmonyOS işletim sistemi ile entegre bir sistem oluşturacak. Bu sistem, Huawei'nin akıllı telefonları ve diğer cihazlarında kullanılan HarmonyOS’un, BMW araçlarıyla entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

BMW Group Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, yaptığı açıklamada Çin'de MyBMW App kullanıcılarının yaklaşık dörtte birinin Huawei kullanıcısı olduğuna dikkat çekerken “BMW, HarmonyOS ekosistemiyle derinlemesine entegre olarak, HarmonyOS kullanıcıları için araç içi uygulamaları ve dijital bağlantı hizmetlerini geliştirecek ve yüksek frekanslı kullanım senaryolarında akıllı deneyimleri yükseltecek” ifadelerini kullandı.

HarmonyOS entegrasyonu ile BMW’ye neler geliyor?

Bu iş birliği kapsamında, BMW Digital Key, HarmonyOS NEXT üzerinde geliştirilen yeni teknolojiler arasında yer alıyor. Bu özellik, kullanıcıların Huawei akıllı telefonlarıyla araçlarını kilitlemelerini, açmalarını veya çalıştırmalarını sağlayacak. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Derinlemesine entegre bir Huawei HiCar sistemi, 2026 yılında Çin üretimi BMW Neue Klasse modellerinde ilk kez yer alacak ve HarmonyOS ekosistemi içerisinde kesintisiz "insan-araç-ev" bağlantısını mümkün kılacak.

BMW aynı zamanda Çinli tüketicilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha akıllı, daha güçlü ve daha verimli mobilite deneyimleri yaratmak için büyük dil modelleri, üretken yapay zeka ve akıllı ses etkileşimi gibi en son teknolojiler üzerinde Çinli teknoloji şirketleriyle yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

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BMW, Huawei’nin HarmonyOS ekosistemini araçlarına entegre edecek