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    Anlık Bildirim

    Huawei, HarmonyOS 3 için iki yeni sistem güncellemesi yayımladı

    4 ay önce tanıtılan HarmonyOS 3 şimdilik istenilen seviyede değil ancak Huawei asla pes etmiyor. Çinli firma bu işletim sistemi için yamalar hazırladı. Bu yamalarda bazı eksiklikler giderildi.
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    HarmonyOS 3 Tam Boyutta Gör
    HarmonyOS 3 için yayımlanan sistem güncellemeleri bir önceki HarmonyOS 3 varyantında yer alan yazılımsal hataları gidermek ve Huawei tarafından üretilen akıllı telefon modellerini kullanan kişileri dijital tehditlerden korumak için dizayn edildi.

    HarmonyOS 3 cephesinde güvenlik ön planda

    97.76 MB'lık bir alanı kaplayan ilk yama Telefon Yöneticisi isimli uygulamanın kullanıcı deneyimi açısından daha iyi bir hâle kavuşmasını sağladı.Bu uygulama telefonunuzun dosyalarını, depolama alanını, dosya erişim hızını ve disk birleştirme işlemlerini kontrol ediyor.

    Huawei yaklaşık 98 MB büyüklüğünde olan ilgili güncelleme hakkında pek konuşmadı. İkinci sistem güncellemesi ise HarmonyOS 3 kullanan akıllı telefonların daha stabil bir yapıya sahip olmasını sağladı. Bu yamanın boyutu ise 66.48 MB.

    HarmonyOS 3 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Çinli firma geçen ay SuperHub isimli özelliğinin verimliliğini artırmak ve bazı şartlar oluştuğu takdirde ekranda beliren mesajların zamanlama sorunlarını gidermek için bir yama yayımlamıştı. HarmonyOS 3 özellikle kamera konusunda yaşattığı sıkıntılarla ön plana çıkmıştı.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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