Huawei, HarmonyOS 3 için iki yeni sistem güncellemesi yayımladı

Tam Boyutta Gör HarmonyOS 3 için yayımlanan sistem güncellemeleri bir önceki HarmonyOS 3 varyantında yer alan yazılımsal hataları gidermek ve Huawei tarafından üretilen akıllı telefon modellerini kullanan kişileri dijital tehditlerden korumak için dizayn edildi.

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97.76 MB'lık bir alanı kaplayan ilk yama Telefon Yöneticisi isimli uygulamanın kullanıcı deneyimi açısından daha iyi bir hâle kavuşmasını sağladı.Bu uygulama telefonunuzun dosyalarını, depolama alanını, dosya erişim hızını ve disk birleştirme işlemlerini kontrol ediyor.

Huawei yaklaşık 98 MB büyüklüğünde olan ilgili güncelleme hakkında pek konuşmadı. İkinci sistem güncellemesi ise HarmonyOS 3 kullanan akıllı telefonların daha stabil bir yapıya sahip olmasını sağladı. Bu yamanın boyutu ise 66.48 MB.

Tam Boyutta Gör Çinli firma geçen ay SuperHub isimli özelliğinin verimliliğini artırmak ve bazı şartlar oluştuğu takdirde ekranda beliren mesajların zamanlama sorunlarını gidermek için bir yama yayımlamıştı. HarmonyOS 3 özellikle kamera konusunda yaşattığı sıkıntılarla ön plana çıkmıştı.

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