Huawei, HarmonyOS 3 için iki yeni sistem güncellemesi yayımladı

HarmonyOS 3 cephesinde güvenlik ön planda
97.76 MB'lık bir alanı kaplayan ilk yama Telefon Yöneticisi isimli uygulamanın kullanıcı deneyimi açısından daha iyi bir hâle kavuşmasını sağladı.Bu uygulama telefonunuzun dosyalarını, depolama alanını, dosya erişim hızını ve disk birleştirme işlemlerini kontrol ediyor.
Huawei yaklaşık 98 MB büyüklüğünde olan ilgili güncelleme hakkında pek konuşmadı. İkinci sistem güncellemesi ise HarmonyOS 3 kullanan akıllı telefonların daha stabil bir yapıya sahip olmasını sağladı. Bu yamanın boyutu ise 66.48 MB.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...