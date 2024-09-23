Huawei artık PC'lerinde Windows kullanmayacak

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Tam Boyutta Gör Huawei, gelecekteki kişisel bilgisayarlarında Microsoft'un Windows işletim sistemini kendi tescilli HarmonyOS ile değiştirmeye hazırlanıyor. Bu stratejik değişim, Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Yu Chengdong tarafından duyuruldu.

Huawei'nin yeni bilgisayarları şirketin tescilli HarmonyOS'unu çalıştıracak

Şirketin Windows işletim sistemli mevcut bilgisayarları türünün son örnekleri olacak ve bu durum Huawei'nin bilgisayar üretimine yönelik yaklaşımında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Chengdong, Çin devlet medyasına verdiği röportajda HarmonyOS'un HarmonyOS Next'e dönüşüm sürecini de ele aldı.

Tamamen Huawei tarafından geliştirilen bu güncellenmiş sürüm, Linux kullanılmadan oluşturulduğu söylenen tamamen yeni bir çekirdeğe sahip. Bir önceki sürümün aksine HarmonyOS Next, Android uygulamalarını desteklemeyecek. Şirket, bu işletim sistemini gelişmiş performansı ve güvenlik yetenekleri nedeniyle övüyor.

HarmonyOS NEXT ne zaman çıkacak? 1 hf. önce eklendi

Analist firması Canalys, Huawei'nin Windows'u terk etme kararının Microsoft'u önemli ölçüde etkilemeyebileceğini öne sürüyor. Zira Huawei, Çin'in yıllık PC pazarının yalnızca yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu pazar yaklaşık 40 milyon adet civarında. Çin PC pazarına şu anda yüzde 38'lik payla Lenovo hakimken, HP'nin yüzde 10'luk payı Huawei'ninkine yakın.

Huawei'nin stratejik değişimine rağmen HarmonyOS'un, özellikle oyun geliştirme alanında faaliyet gösteren büyük yazılım satıcılarından destek alma konusunda zorluklarla karşılaştığı bildiriliyor. Bu destek eksikliği yeni işletim sisteminin PC pazarında benimsenmesi ve başarılı olmasının önünde potansiyel engeller oluşturabilir.

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