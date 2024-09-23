Huawei artık PC'lerinde Windows kullanmayacak

Huawei'nin yeni bilgisayarları şirketin tescilli HarmonyOS'unu çalıştıracak
Şirketin Windows işletim sistemli mevcut bilgisayarları türünün son örnekleri olacak ve bu durum Huawei'nin bilgisayar üretimine yönelik yaklaşımında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Chengdong, Çin devlet medyasına verdiği röportajda HarmonyOS'un HarmonyOS Next'e dönüşüm sürecini de ele aldı.
Tamamen Huawei tarafından geliştirilen bu güncellenmiş sürüm, Linux kullanılmadan oluşturulduğu söylenen tamamen yeni bir çekirdeğe sahip. Bir önceki sürümün aksine HarmonyOS Next, Android uygulamalarını desteklemeyecek. Şirket, bu işletim sistemini gelişmiş performansı ve güvenlik yetenekleri nedeniyle övüyor.
Analist firması Canalys, Huawei'nin Windows'u terk etme kararının Microsoft'u önemli ölçüde etkilemeyebileceğini öne sürüyor. Zira Huawei, Çin'in yıllık PC pazarının yalnızca yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu pazar yaklaşık 40 milyon adet civarında. Çin PC pazarına şu anda yüzde 38'lik payla Lenovo hakimken, HP'nin yüzde 10'luk payı Huawei'ninkine yakın.
Huawei'nin stratejik değişimine rağmen HarmonyOS'un, özellikle oyun geliştirme alanında faaliyet gösteren büyük yazılım satıcılarından destek alma konusunda zorluklarla karşılaştığı bildiriliyor. Bu destek eksikliği yeni işletim sisteminin PC pazarında benimsenmesi ve başarılı olmasının önünde potansiyel engeller oluşturabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)