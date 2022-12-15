HarmonyOS işletim sistemi %2'lik pazar payına ulaştı: Geleceği pek parlak görünmüyor

Analistlerin keşfettiği en ilginç gerçeklerden biri, Huawei ve Honor akıllı telefon ve tabletlerinde Android'in yerini alan HarmonyOS işletim sisteminin bir kilometre taşına ulaşmış olması.
ABD yaptırımları büyümesini engelleyebilir
HarmonyOS, 2022 yılında tüm akıllı telefon satışlarının %2'sine ulaşarak analistlerin "tüm beklentilerini" aştı. Aynı zamanda Android %81, iOS ise %18'lik bir paya sahip. Bununla birlikte analistler, Huawei'nin şu anda ABD yaptırımları nedeniyle akıllı telefon alanında yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında HarmonyOS'un durumunu oldukça "kasvetli" buluyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...