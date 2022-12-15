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    HarmonyOS işletim sistemi %2'lik pazar payına ulaştı: Geleceği pek parlak görünmüyor

    Android'in muadili tüm beklentileri aştı: Huawei'nin mobil işletim sistemi HarmonyOS'un pazar payı %2'ye ulaştı ancak analistlere göre geleceği parlak değil.    
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    HarmonyOS işletim sistemi %2'lik pazar payına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırmaları şirketi Strategy Analytics, uluslararası akıllı telefon pazarındaki işletim sistemlerine ilişkin yeni istatistikler paylaştı.

    Analistlerin keşfettiği en ilginç gerçeklerden biri, Huawei ve Honor akıllı telefon ve tabletlerinde Android'in yerini alan HarmonyOS işletim sisteminin bir kilometre taşına ulaşmış olması.

    ABD yaptırımları büyümesini engelleyebilir

    HarmonyOS, 2022 yılında tüm akıllı telefon satışlarının %2'sine ulaşarak analistlerin "tüm beklentilerini" aştı. Aynı zamanda  Android %81, iOS ise %18'lik bir paya sahip. Bununla birlikte analistler, Huawei'nin şu anda ABD yaptırımları nedeniyle akıllı telefon alanında yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında HarmonyOS'un durumunu oldukça "kasvetli" buluyorlar. 

    HarmonyOS işletim sistemi %2'lik pazar payına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında şirket, HarmonyOS yüklü 320 milyon Huawei cihazı olduğunu bildirmişti. Çinli devin işletim sisteminin ABD yaptırımlarından ne kadar etkileneceği ve ne kadar daha büyüme gösterebileceğini ise önümüzdeki dönemlerde görebileceğiz.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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