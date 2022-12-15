HarmonyOS işletim sistemi %2'lik pazar payına ulaştı: Geleceği pek parlak görünmüyor

Tam Boyutta Gör Pazar araştırmaları şirketi Strategy Analytics, uluslararası akıllı telefon pazarındaki işletim sistemlerine ilişkin yeni istatistikler paylaştı.

Android telefonlar için yeni düzenleme geliyor 1 gün önce eklendi

Analistlerin keşfettiği en ilginç gerçeklerden biri, Huawei ve Honor akıllı telefon ve tabletlerinde Android'in yerini alan HarmonyOS işletim sisteminin bir kilometre taşına ulaşmış olması.

ABD yaptırımları büyümesini engelleyebilir

HarmonyOS, 2022 yılında tüm akıllı telefon satışlarının %2'sine ulaşarak analistlerin "tüm beklentilerini" aştı. Aynı zamanda Android %81, iOS ise %18'lik bir paya sahip. Bununla birlikte analistler, Huawei'nin şu anda ABD yaptırımları nedeniyle akıllı telefon alanında yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında HarmonyOS'un durumunu oldukça "kasvetli" buluyorlar.

Tam Boyutta Gör Kasım ayında şirket, HarmonyOS yüklü 320 milyon Huawei cihazı olduğunu bildirmişti. Çinli devin işletim sisteminin ABD yaptırımlarından ne kadar etkileneceği ve ne kadar daha büyüme gösterebileceğini ise önümüzdeki dönemlerde görebileceğiz.

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HarmonyOS işletim sistemi %2'lik pazar payına ulaştı