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    Anlık Bildirim

    Huawei'den Apple AirTag'e 15 dolarlık rakip geldi: Huawei Tag

    Çinli üretici Huawei, kayıp eşyaları bulmayı kolaylaştıran bir takip cihazı piyasaya sürdü. Huawei Tag olarak adlandırılan cihaz Apple AirTag'in yarı fiyatına satılacak.
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    Huawei Tag tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei kaybolan veya unutulan eşyaların yerini bulmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış kendi takip cihazını tanıttı. Huawei Tag adı altında pazara giriş yapan aksesuar, rakip Apple AirTag karşısında ciddi bir fiyat avantajına sahip.

    Çinli şirketin takip cihazı 32 × 31.2 × 5.6 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 6 gram. Huawei Tag, bir yıldan fazla kullanım süresi sağlayan CR2032 pil ile çalışıyor. Bluetooth ve NFC teknolojileri ile donatılan aksesuar IP67 derecesi sayesinde suya ve toza  dayanıklı.

    Huawei Tag tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Tekli ve dörtlü paket halinde satılacak

    Huawei Tag sadece HarmonyOS 2.0 yüklü akıllı telefonlar ile uyumlu. Takip cihazı Huawei Find ağını kullanıyor. Üzerinde 92 dB'ye kadar ses çıkarabilen bir hoparlör mevcut. Çin'de 30 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak Huawei Tag'in fiyat etiketlerini aşağıda bulabilirsiniz.

    Huawei Tag tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    • Huawei Tag: 15 dolar
    • Huawei Tag (4'lü paket): 45 dolar
    • Huawei Tag deri anahtarlık: 10 dolar
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