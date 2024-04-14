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    Huawei Mate 70 ekim ayında tanıtılacak: Yeni Kirin işlemcisi için geri sayım başladı

    Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden olan Huawei, Mate 70 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. İddialara göre yıl bitmeden tanıtılacak olan Mate 70 serisi yeni Kirin işlemcisiyle gelecek.
    Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Apple’a karşı dikkat çekici bir mücadele gösteren Huawei, ABD merkezli ambargoların ardından batılı ülkelerde popülerliğini kaybetti. Tüm bunlara rağmen firma, özellikle Çin’de üst seviye akıllı telefonları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Firmanın yıl sonunda tanıtması beklenen Mate 70 serisi, iddialara göre yeni nesil Kirin yonga setinden güç alacak.

    Mate 70 serisi 5nm sürecinde üretilen Kirin ile gelebilir

    Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı P70 serisi, iddialara göre bir kez daha ertelendi. Kirin 9010 işlemcisinden güç alması beklenen P70 serisi, muhtemelen Kirin 9000S’e benzer bir performans sergileyecek. Ancak iddialara göre firmanın yeni nesil Mate ailesi, 5nm sürecinde üretilecek Kirin yonga setinden güç alacak.

    Huawei Kirin Tam Boyutta Gör
    CnBeta tarafından gelen bilgilere göre Huawei, ekim ayında Mate 70 serisini duyuracak. Mate 70 serisinin SMIC’nin 5nm sürecinde üretilen yeni bir Kirin yonga setinden güç alması bekleniyor. Böylece Mate 70, önceki nesil Huawei telefonlarından daha güçlü olacak ve daha az güç tüketecek. Ayrıca CnBeta, Mate 70 serisi ile HarmonyOS’in Android’e olan bağımlılığını azaltacağını belirtti.

    Huawei üretimi arttırıyor

    Tüm bunların yanı sıra, iddialara göre Huawei, Mate 70 serisinin Mate 60 serisinden daha çok satmasını bekliyor, bu nedenle firmanın Mate 70 serisinin üretim kapasitesini arttırması bekleniyor. Ancak SMIC’in 5nm sürecinin TSMC’nin 5nm sürecinden %50 daha pahalı olması, Huawei için işleri zorlaştırabilir ve 5nm sürecinde üretilen Kirim işlemcilerinin performansını etkileyebilir. ABD ambargoları ile hayatı zorlaşan Huawei, Çin firmaları ile çalışarak hayata dönebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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