Huawei Mate 70 ekim ayında tanıtılacak: Yeni Kirin işlemcisi için geri sayım başladı

Mate 70 serisi 5nm sürecinde üretilen Kirin ile gelebilir
Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı P70 serisi, iddialara göre bir kez daha ertelendi. Kirin 9010 işlemcisinden güç alması beklenen P70 serisi, muhtemelen Kirin 9000S’e benzer bir performans sergileyecek. Ancak iddialara göre firmanın yeni nesil Mate ailesi, 5nm sürecinde üretilecek Kirin yonga setinden güç alacak.
Huawei üretimi arttırıyor
Tüm bunların yanı sıra, iddialara göre Huawei, Mate 70 serisinin Mate 60 serisinden daha çok satmasını bekliyor, bu nedenle firmanın Mate 70 serisinin üretim kapasitesini arttırması bekleniyor. Ancak SMIC’in 5nm sürecinin TSMC’nin 5nm sürecinden %50 daha pahalı olması, Huawei için işleri zorlaştırabilir ve 5nm sürecinde üretilen Kirim işlemcilerinin performansını etkileyebilir. ABD ambargoları ile hayatı zorlaşan Huawei, Çin firmaları ile çalışarak hayata dönebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)