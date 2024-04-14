Huawei Mate 70 ekim ayında tanıtılacak: Yeni Kirin işlemcisi için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör Samsung ve Apple’a karşı dikkat çekici bir mücadele gösteren Huawei, ABD merkezli ambargoların ardından batılı ülkelerde popülerliğini kaybetti. Tüm bunlara rağmen firma, özellikle Çin’de üst seviye akıllı telefonları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Firmanın yıl sonunda tanıtması beklenen Mate 70 serisi, iddialara göre yeni nesil Kirin yonga setinden güç alacak.

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Mate 70 serisi 5nm sürecinde üretilen Kirin ile gelebilir

Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı P70 serisi, iddialara göre bir kez daha ertelendi. Kirin 9010 işlemcisinden güç alması beklenen P70 serisi, muhtemelen Kirin 9000S’e benzer bir performans sergileyecek. Ancak iddialara göre firmanın yeni nesil Mate ailesi, 5nm sürecinde üretilecek Kirin yonga setinden güç alacak.

Tam Boyutta Gör CnBeta tarafından gelen bilgilere göre Huawei, ekim ayında Mate 70 serisini duyuracak. Mate 70 serisinin SMIC’nin 5nm sürecinde üretilen yeni bir Kirin yonga setinden güç alması bekleniyor. Böylece Mate 70, önceki nesil Huawei telefonlarından daha güçlü olacak ve daha az güç tüketecek. Ayrıca CnBeta, Mate 70 serisi ile HarmonyOS’in Android’e olan bağımlılığını azaltacağını belirtti.

Huawei üretimi arttırıyor

Tüm bunların yanı sıra, iddialara göre Huawei, Mate 70 serisinin Mate 60 serisinden daha çok satmasını bekliyor, bu nedenle firmanın Mate 70 serisinin üretim kapasitesini arttırması bekleniyor. Ancak SMIC’in 5nm sürecinin TSMC’nin 5nm sürecinden %50 daha pahalı olması, Huawei için işleri zorlaştırabilir ve 5nm sürecinde üretilen Kirim işlemcilerinin performansını etkileyebilir. ABD ambargoları ile hayatı zorlaşan Huawei, Çin firmaları ile çalışarak hayata dönebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

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