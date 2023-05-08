HarmonyOS nihayet globalleşiyor!

Bildiğiniz üzere ABD hükümeti Huawei'ye çeşitli yaptırımlar uyguladıktan sonra Çinli teknoloji şirketi kendi mobil işletim sistemini hızlı bir şekilde tanıttı.Tanıtılan HarmonyOS aslında sadece Huawei telefonlar için değil akıllı TV, araç içi eğlence sistemlerinde ve akıllı saatler için de geliştirilmiş bir işletim sistemi. HarmonyOS piyasaya çıkalı 2 yıl oldu ama şu an dünyanın en büyük 3. mobil işletim sistemi konumuna geldi.

Tüm global Huawei cihazlar EMUI'ı terkedecek

HarmonyOS'un lansmanından sonra en çok heyecanlanan global kullanıcılar oldu. Ancak Huawei daha çok Çin pazarına odaklanma kararı alırken HarmonyOS 3.0 ve 3.1 sadece Çin'de kullanıma sunuldu. Global kullanıcılar ise Huawei EMUI'ın güncellenmiş sürümünü yükledi. Ancak şirket, güzel bir hamle yaparak orta segment Huawei Nova 11 ve amiral gemisi olan Huawei P60 Pro'yu HarmonyOS yüklenmiş bir şekilde piyasaya sürdü. Şirketin aldığı karara göre artık tüm Huawei global cihazlar EMUI'ı terk edecek.

Huawei, HarmonyOS 3 için iki yeni sistem güncellemesi yayımladı 4 ay önce eklendi

Milyonlarca global Huawei kullanıcısı, HarmonyOS'u kullanmak için beklemede. Huawei'den henüz bu gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca HarmonyOS, artık Android arayüzüne yakınlığından ayrışarak kendine özgü bir arayüz ile kademeli bir şekilde değişmeye ve gelişmeye çalışacak.

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HarmonyOS sonunda global pazara giriyor