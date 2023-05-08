HarmonyOS nihayet globalleşiyor!

Tüm global Huawei cihazlar EMUI'ı terkedecek
HarmonyOS'un lansmanından sonra en çok heyecanlanan global kullanıcılar oldu. Ancak Huawei daha çok Çin pazarına odaklanma kararı alırken HarmonyOS 3.0 ve 3.1 sadece Çin'de kullanıma sunuldu. Global kullanıcılar ise Huawei EMUI'ın güncellenmiş sürümünü yükledi. Ancak şirket, güzel bir hamle yaparak orta segment Huawei Nova 11 ve amiral gemisi olan Huawei P60 Pro'yu HarmonyOS yüklenmiş bir şekilde piyasaya sürdü. Şirketin aldığı karara göre artık tüm Huawei global cihazlar EMUI'ı terk edecek.
Milyonlarca global Huawei kullanıcısı, HarmonyOS'u kullanmak için beklemede. Huawei'den henüz bu gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca HarmonyOS, artık Android arayüzüne yakınlığından ayrışarak kendine özgü bir arayüz ile kademeli bir şekilde değişmeye ve gelişmeye çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah