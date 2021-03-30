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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HarmonyOS'lu Huawei MatePad Pro 2, TENAA onayı aldı

    Huawei'nin yeni amiral gemisi tableti Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında listelendi. Paylaşılan veriler cihazın kutudan HarmonyOS işletim sistemiyle çıkacağını gösteriyor.
    30 Mart 2021, 14:00 (3 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HarmonyOS'lu Huawei MatePad Pro 2, TENAA onayı aldı
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    Huawei'nin yeni bir amiral gemisi tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. MatePad Pro 2 olarak pazara giriş yapması beklenen cihazla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

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    WGR-AN19 model numarasına sahip tablet Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında göründü. Henüz teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok ancak açıklamada cihazın HarmonyOS işletim sistemi ile geleceği belirtiliyor.

    HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihaz olabilir

    Bileşen tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle Huawei P50'nin Haziran ayına ertelendiğine yönelik bilgiler var. Bu da MatePad Pro 2'nin HarmonyOS işletim sistemiyle piyasaya sürülecek ilk mobil cihaz olma şansını arttırıyor.

    Tablet gücünü Kirin 9000 platformundan alacak. Ayrıca biri 12.2 inç, diğeri 12.6 inç ekranla donatılmış iki farklı model olarak sunulacağı söyleniyor. Huawei MatePad Pro 2'nin diğer muhtemel özelliklerini OLED ekran, 5G bağlantısı ve 40W hızlı şarj desteği olarak sıralayabiliriz.



    mysmartprice.com/gear/huawei-matepad-pro-2-harmonyos-tenaa/
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    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 3 saat önce

    Güzel fikir...

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