HarmonyOS'lu Huawei MatePad Pro 2, TENAA onayı aldı

Tam Boyutta Gör

Huawei'nin yeni bir amiral gemisi tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. MatePad Pro 2 olarak pazara giriş yapması beklenen cihazla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir

Ayrıca Bkz. "Xiaomi üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı çıkardı"

WGR-AN19 model numarasına sahip tablet Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında göründü. Henüz teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok ancak açıklamada cihazın HarmonyOS işletim sistemi ile geleceği belirtiliyor.

HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihaz olabilir

Bileşen tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle Huawei P50'nin Haziran ayına ertelendiğine yönelik bilgiler var. Bu da MatePad Pro 2'nin HarmonyOS işletim sistemiyle piyasaya sürülecek ilk mobil cihaz olma şansını arttırıyor.

Tablet gücünü Kirin 9000 platformundan alacak. Ayrıca biri 12.2 inç, diğeri 12.6 inç ekranla donatılmış iki farklı model olarak sunulacağı söyleniyor. Huawei MatePad Pro 2'nin diğer muhtemel özelliklerini OLED ekran, 5G bağlantısı ve 40W hızlı şarj desteği olarak sıralayabiliriz.

mysmartprice.com/gear/huawei-matepad-pro-2-harmonyos-tenaa/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.